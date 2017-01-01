Soli Pompeiopolis Antik Limanı'nda önemli bulgular...

Selçuk Üniversitesi Sualtı Arkeolojisi Anabilim Dalı Başkanı Yrd. Doç. Dr. Hakan Öniz ve ekibi; Soli Pompeiopolis önünde bulunan antik limanın ortaya çıkarılması amacıyla sualtı çalışmalarında önemli bulgular keşfedildiğini açıkladı.

26 Temmuz 2017 Çarşamba - Geçtiğimiz yıl Dana Adası'nda dünyanın en büyük tersanesini bulan keşif ekibi Mezitli Soli Pompeipolis Antik Limanı'nda incelemelerde bulunuyor. Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan'ın daveti üzerine Mersin'e gelen, Selçuk Üniversitesi Sualtı Arkeolojisi Anabilim Dalı Başkanı Yrd. Doç. Dr. Hakan Öniz, başkanlığındaki yaklaşık 20 kişilik ekibin çok önemli bulguları ortaya çıkardığı öğrenildi. Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan ve kendisi de Arkeolog olan Belediye Meclis Üyesi Ramazan Toker'in de bir bölümüne katıldığı araştırmaların sonucu önümüzdeki günlerde kamuoyu ile paylaşılacak.



DÜNYA TARİHİ AÇISINDAN ÇOK ÖNEMLİ BİLGİLER EDİNDİK



Sualtı araştırmalarda kullanılan keşif gemisiyle birlikte antik limanda yapılan çalışmalara katılan Başkan Tarhan, Yrd. Doç. Dr. Hakan Öniz'den bilgi aldı. Silifke ve çevresinde incelemelerde bulunduğu esnada Başkan Tarhan'ın kendilerini davet ettiği bilgisini veren Öniz, “Başkanımızın liman bölgesinin özellikle araştırılmasına ısrar etmesinin sebebini araştırmayı yapınca daha iyi anladım. Çok önemli veriler elde ettik. Kilikya olarak adlandırılan bugün Adana ve Mersin'in dahil olduğu bu bölge dünya tarihi açısından çok önemli veriler sunuyor bize. Çok önemli öngörüler ışığında ısrarla davet ederek bize bu şansı tanıdığı ve araştırma boyunca yanımızda olarak her türlü desteği verdiği için Başkanımız Neşet Tarhan'a özellikle teşekkür ediyorum '' dedi.



ANTİK LİMANI ORTAYA ÇIKARMAK İÇİN ÇABALIYORUZ



Soli Pompeiopolis'in dünya tarihi açısından çok önemli olduğuna dikkat çeken Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan da, “Mezitli Belediyesi olarak rutin belediye hizmetlerini bir yandan yürütürken, doğrudan bizim görev alanımızda olmayan hizmetlere de müdahalede bulunuyoruz. Mezitli'nin 3 bin yıla yakın bir tarihi var. Ticaret ve kültürel yaşam açısından çok önemli. Buradaki kültürel değerleri gün yüzüne çıkararak, turizme kazandırmak istiyoruz. Özellikle Soli Pompeoipolis'te bulunan limanın Akdeniz'de bulunan en büyük antik liman olduğunu düşünüyoruz. Deniz altında çok zor şartlarda yapılan çalışmalar sonrası antik limanın ortaya çıkarılması için çaba sarf edeceğiz '' şeklinde konuştu.





LİMAN ORTAYA ÇIKARSA SOLİ POMPEİOPOLİS DAHA DEĞERLİ OLUR



Soli Pompeiopolis sütunlarında gerekli kazı çalışmalarının yapıldığına vurgu yapan Başkan Tarhan, “Biz buradaki tarihin canlandırılması için yapılan çalışmaların bir ayağının eksik olduğunu düşünüyoruz. Hocamız Hakan Öniz ve ekibi sayesinde bu bölgede çok uzun zamanlardır deniz dibi çalışması yapılmadığını öğrendik. Zor şartlarda çok büyük bir arkeolojik inceleme çalışması yaptılar. Bu sene ortaya çıkan bilgiler ışığında inşallah gelecek yıl daha kapsamlı ortak bir projeye imza atarız. Ancak bu tür çalışmalar sayesinde Mersin gerçekten dünya ölçeğinde tanınır bir yer haline gelir. Mersin'i, Mezitli'yi daha iyi tanıtabilmek için bu tür kültürü ve tarihi değerleri gün yüzüne çıkarmamız gerekiyor '' ifadelerini kullandı.









