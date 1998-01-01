Norveç'in 3.Yaş ve emekli turistlerini Türkiye'ye çekeceğiz
Norveçli Tur Operatörü ile 2018 anlaşmasını imzalayan Samistal Travel'ın sahibi Cevdet Eroğlu;“2018 programına Türkiye destinasyonunu aldırabildik. Norveç'in 3. Yaş grubunu ülkemize çekmeyi hedefliyoruz“ dedi. Nilgün Atar
26 Temmuz 2017 Çarşamba
- NİLGÜN ATAR- turizmhaberleri.com
Avrupa pazarındaki turizm hareketlerinin dikkatle takip edildiği şu günlerde Norveçli Tur Operatörü ile imzaladığı 2018 anlaşmasıyla gündeme gelen Niğde merkezli Samistal Travel'ın sahibi Cevdet Eroğlu; aynı zamanda hem ülke turizmi hem de sektör adına umut verici bir gelişmeye de imza attı.
2 yıl önce başladığı yazışmalar neticesinde bu yıl Norveçli tur operatörünü Türkiye'ye getirdiklerini belirten Cevdet Eroğlu; “2018 programlarına Türkiye destinasyonunu aldırabildik. Ülkemizin tarihi ve doğal güzelliklerini tanıtmaya rehberimiz eşliğinde başladık. '' Dedi.
1998 yılından beri Türkiye nin ilk ve tek Sürdürülebilir turizm sertifikalı seyahat acentası olan Samistal Travel; özellikle özgün ve yeni yürüyüş rotaları, doğa turizmi ve spor turizminin yanı sıra Niğde'de düzenlediği sanat etkinlikleriyle tanınıyor. HEDEF 3.YAŞ TURİSTİ İLE 12 AY TURİZM...
Norveç pazarının özellikle 3.yaş ve emekli turizmi açısından Türkiye turizmi için büyük potansiyele sahip olduğunu belirten Cevdet Eroğlu; “Antalya, Avrupa'nın ileri yaş cenneti olabilecek tüm avantajlara fazlasıyla sahipken bu şansını ne yazık ki henüz değerlendiremiyor. Şirketimizin bu alanda ciddi projeleri bulunmaktadır. Bu çerçevede en önemli amacımız; sorumlu ve sürdürülebilir turizmin dışına çıkmadan devamlılığı sağlamaktır. Kuzey Avrupa nın yaşlı ve emekli potansiyelini 12 ay boyunca ülkemizin muhteşem 5 yıldızlı otelleri, güneşi ve narenciye bahçeleri, tarihi ve kültürü ile tanıştırmaktır.. Türkiye'yi bu pazarda Fas, Tunus, Moritus adası, Reunion ve Madagaskar gibi ülkelerle yarış içerisine sokmayı hedefliyoruz. 3.Yaş ve Emekli turizmi ile yapacağımız atakla kışın kapalı olan otelleri de aktif hale getirmeyi planlıyoruz.“
şeklinde konuştu. YENİ BAKANIMIZDAN UMUTLUYUZ...
Yeni Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş ile ilgili görüşlerini aktaran Eroğlu; “yeni bakanımızdan çok umutluyum çünkü Numan Kurtulmuş siyasi hayatı hep başarılı olmuş ve turizm bakanlığı sürecinde de başarılı olmak zorundadır ve elinden geldiği kadar turizmi düzelmek için çalışacağı kanısındayım. ''
ifadelerine yer verdi. DEVLET İLE TURİZM SEKTÖRÜ UYUMSUZ....
Devlet ile turizm sektörü arasındaki uyumsuzluğa ve iletişimsizliğe dikkat çeken Eroğlu; “Sektör devlete isteklerini iletmekte zorlanıyor kısacası sektör iyi geçen turizm sezonlarında “aman devlet bize dokunmasın '' mantığıyla yaşamıştır. Krizlerle birlikte gelinen noktada ise sektörün devlete ihtiyacı var ama muhatabı yok. Ne acı değil mi? Koskoca sektör artık umudunu devletten verilecek desteklere bağlamış durumda. ''
dedi. 2018 SEZONU UMUT VERİYOR
2017 turizm sezonunun artık kayıp bir sezon olduğunu ancak ufak tefek olsa da Avrupalı turistlerin ilgilenmeye başlamasının 2018 için umut verdiğini vurgulayan Cevdet Eroğlu; “Türkiye turizmde barış dilini kullanmalıdır, artık psikolojik savaşla karşı karşıyayız bunu da göğüsleyecek olan devletimizdir. Kısacası Avrupa tur operatörleri yavaş yavaş Türkiye destinasyonuna girmeye başladılar. Yabancı medyanın Avrupa halklarını negatif yönlendiği açık açık söyleniyor, “Bunlar hep politik manevra '' diyenlerin sayısı da oldukça fazla.
SEKTÖR ÖRGÜTLERİ BİZLERİ TEMSİL EDEMİYOR
Şu gerçeği de belirtmek gerekir; sektör örgütlerinin bizleri temsil etme noktasında ciddi handikapları var. Artık acentalar da bu başarısızlığın farkında ve bizleri yeterince temsil edemediklerinin bilincine vardılar. Acenta enflasyonunun yaşandığı ülkemizde çok ciddi bölgesel acenta kotası uygulanmalıdır. Umut ediyorum ki önümüzdeki sezon yavaş yavaş turizmde iyileşmeyi hep birlikte göreceğiz.“
dedi. Kaynak: turizmhaberleri.com