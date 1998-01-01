Norveç'in 3.Yaş ve emekli turistlerini Türkiye'ye çekeceğiz

Norveçli Tur Operatörü ile 2018 anlaşmasını imzalayan Samistal Travel'ın sahibi Cevdet Eroğlu;“2018 programına Türkiye destinasyonunu aldırabildik. Norveç'in 3. Yaş grubunu ülkemize çekmeyi hedefliyoruz“ dedi. Nilgün Atar

Kaynak: turizmhaberleri.com

Avrupa pazarındaki turizm hareketlerinin dikkatle takip edildiği şu günlerde Norveçli Tur Operatörü ile imzaladığı 2018 anlaşmasıyla gündeme gelen Niğde merkezli Samistal Travel'ın sahibi Cevdet Eroğlu; aynı zamanda hem ülke turizmi hem de sektör adına umut verici bir gelişmeye de imza attı.2 yıl önce başladığı yazışmalar neticesinde bu yıl Norveçli tur operatörünü Türkiye'ye getirdiklerini belirten Cevdet Eroğlu; “2018 programlarına Türkiye destinasyonunu aldırabildik. Ülkemizin tarihi ve doğal güzelliklerini tanıtmaya rehberimiz eşliğinde başladık. '' Dedi.1998 yılından beri Türkiye nin ilk ve tek Sürdürülebilir turizm sertifikalı seyahat acentası olan Samistal Travel; özellikle özgün ve yeni yürüyüş rotaları, doğa turizmi ve spor turizminin yanı sıra Niğde'de düzenlediği sanat etkinlikleriyle tanınıyor.Norveç pazarının özellikle 3.yaş ve emekli turizmi açısından Türkiye turizmi için büyük potansiyele sahip olduğunu belirten Cevdet Eroğlu;şeklinde konuştu.Yeni Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş ile ilgili görüşlerini aktaran Eroğlu;ifadelerine yer verdi.Devlet ile turizm sektörü arasındaki uyumsuzluğa ve iletişimsizliğe dikkat çeken Eroğlu;dedi.2017 turizm sezonunun artık kayıp bir sezon olduğunu ancak ufak tefek olsa da Avrupalı turistlerin ilgilenmeye başlamasının 2018 için umut verdiğini vurgulayan Cevdet Eroğlu;dedi.