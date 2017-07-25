UFTAA Global Turizm Ofisi İstanbul'da Açılacak

Dünya Seyahat Acentaları Birliği Federasyonu'nun (UFTAA) İtalya'nın Salerno Kenti'nde düzenlenen Yönetim Kurulu toplantısında UFTAA Global Turizm Ofisi'nin İstanbul'da açılmasına karar verildi.

Kaynak: turizmhaberleri.com

TÜRSAB Genel Sekreteri Çetin Gürcün'ün, Türkiye adına Yönetim Kurulu Üyesi olduğu Dünya Seyahat Acentaları Birliği Federasyonu'nun (UFTAA) Yönetim Kurlu toplantısı İtalya'nın Salerno Kenti'nde 25 Temmuz 2017 tarihinde düzenlendi.TÜRSAB Genel Sekreteri Çetin Gürcün ve TÜRSAB YK Üyesi Numan Olcar'ın katıldığı (UFTAA) Yönetim Kurulu toplantısında UFTAA Global Turizm Ofisi'nin İstanbul'da açılması karara bağlandı..25 Temmuz tarihinde tüm dünya delegelerine ülke sunumu gerçekleştireceklerini belirten Numan Olcar; UFTAA özel gündemde toplanacak olan IATA çalışma grubuna TURSAB 'ı temsilen katılacaklarını belirtti.