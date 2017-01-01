Kore - Türkiye ilişkilerine Anadolu Odise Köprüsü...

Kore Cumhuriyeti Büyükelçiliği ile Kültür ve Turizm Bakanlığımız işbirliğiyle 20 Koreli Akademisyen ve 7 Koreli gazetecinin katılımıyla gerçekleştirilen 'Anadolu Odise Programı, Ankara Hilton Oteli'ndeki resepsiyonla son buldu.

Kaynak: turizmhaberleri.com

Güney Kore Cumhuriyeti ve Türkiye arasındaki diplomatik ilişkilerin 60. yılı nedeniyle gerçekleştirilen 16-25 Temmuz tarihli Anadolu Odise Programı İstanbul'dan başladı. Kore Fahri Başkonsolosu Fahri Kibar ev sahipliğinde İstanbul'da ağırlanan Koreli heyet; 10 günlük tanıtım gezisinde Truva, Bergama, Efes, Laodikea, Hierapolis, Konya, Çatalhöyük, Nevşehir, Hattuşa'nın tarihi, kültürel ve doğal zenginlikleri hakkında bilgi sahibi oldular.20 Koreli Akademisyen ve 7 Koreli gazetecinin katıldığı 'Anadolu Odise Programı'na gezi programında valiler, İl Kültür ve Turizm müdürleri, akademisyenler ve bürokratlarımız eşlik etti.24 Temmuz tarihinde Ankara Hilton Otel'de düzenlenen sempozyum, resepsiyon ve akşam yemeği ile noktalanan Anadolu Odise Programı'na katılan Koreli heyet; ülkemizi daha yakından tanımaktan ve gösterilen misafirperverlikten duydukları memnuniyetlerini dile getirdiler.Anadolu Medeniyetleri Müzesi, Erimtan Müzesi'ni gezen Koreli Heyet, Ankara Hilton Otelde düzenlenen Sempozyumun ardından Resepsiyon ve akşam yemeğine katıldı. Resepsiyonda 10 günlük 'Anadolu Odise' programına yönelik bir sunum gerçekleştirildi. Kavaklıdere Salonu'nda düzenlenen resepsiyonda davetlilere Güney Kore mutfağından lezzetler ikram edildi.Ankara Hilton Oteli'ndeki resepsiyona; Kültür ve Turizm Bakanlığı Tanıtma Genel Müdürü İrfan Önal, Güney Kore Meclis Eski Başkanı H.E.Yunsoo, Güney Kore Türkiye Büyükelçisi H.E.Hyong O Kim, Ankara Üniversitesi Rektörü Prof.Dr.Erkan İbiş, Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Müdürü Okan İbiş, Ak Parti Çorum Milletvekili Lütfiye İlksen Ceritoğlu Kurt, Samsung Türkiye Genel Müdürü Erdem Erkul, Medikal Turizm Derneği Başkanı Sinan İbiş, Çorum İl Kültür ve Turizm Müdürü Ömer Arslan, Çorum Müze Müdürü Dr. Önder İpek, Ankara Üniversitesi Arkeoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Tayfun Yıldırım, çok sayıda akademsiyen ve bürokrat katıldı.İki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi için Türkiye'de düzenlenen etkinlikleri daha da artıracaklarını belirten Güney Kore Ankara Büyükelçisi Cho Yunsoo, bundan sonraki adımda 3 bin Koreli genci Ankara'ya davet edeceğiz açıklamasında bulundu.Resepsiyona katılan Medikal Turizm Derneği Başkanı Uzm. Dr. Sinan İbiş; “Güney Kore Büyükelçiliği öncülüğü ve Bakanlığımız işbirliğinde gerçekleştirilen 'Anadolu Odise Programı ülkemizin turizm değerlerinin tanıtılması açısından önemli bir adım oldu. İki ülke arasındaki ilişkilerin daha da geliştirilmesi konusunda mutabık kalınması turizm adına sevindiricidir '' dedi.