Hüsnü Gümüş yazıyor: Ne Bağ Duydu Ne Bağbancı

Geçmişi unutmadan yenileşim anlamında bir şeyler yapılması gerektiğine dikkat çeken Duayen Turizm Yazarı Hüsnü Gümüş'ün; ülke turizmini geçmişten günümüze ve geleceğe taşıyan satırları önemli bir yol haritası çıkarıyor.