Hüsnü Gümüş yazıyor: Ne Bağ Duydu Ne Bağbancı

Geçmişi unutmadan yenileşim anlamında bir şeyler yapılması gerektiğine dikkat çeken Duayen Turizm Yazarı Hüsnü Gümüş'ün; ülke turizmini geçmişten günümüze ve geleceğe taşıyan satırları önemli bir yol haritası çıkarıyor.

Bir önceki yazımızı barış ve sevgi ortamında bir turizm geleceği dileyerek bitirmiştik. Bu yıl yaşananları gelecek bilimcilerinin tahminleri ve itibarlı turizm geçmişimizle birleştirdiğimizde yenileşim anlamında bir şeyler yapmamızın gerekliliği daha çok hissediliyor.Yaşamını Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak devam ettiren Turizm ve Tanıtma Bakanlığı 13 TEMMUZ'da 55 yaşına girdi. Görevlerini başarı ile yerine getirmekte olan, ülkenin turizm tarihinde ve dünyada iz ve isim bırakan yapılanmalarla dikkat çeken Bakanlığın hatırlanmasını, bu özelliğinin dünya kamuoyu ile paylaşılmasını TEMMUZ ayı boyunca bekledim.Bakanlığın kuruluşunun Bölge Müdürlükleri, Yurtdışı Temsilcilikleri, Yöresel Turizm Dernekleri temeline dayanan yapılanmasının ülkede yarattığı heyecanı hatırlıyorum. Okullardaki Gezi Kolları nın Turizm kolu haline dönüştüğünü, Kabataş Erkek Lisesi dergisinde “Turizm '' Başlıklı bir köşe açtığımızı Bakanımızın Münazaralara katıldığını, bizleri dinlediğini, Sultanahmet'teki İngilizleri hatırlıyorum. Değerli Bestecimiz İlham GENCER in bir turizm marşı bestelemesi de aynı yıllara rastlar.O tarihlerden gelen anlayışla kararların Yatırımcı, işletmeci, tur operatörü, Eğitim Kurumları ve meslek kuruluşluları birlikte alındığı; hızlı gelişime aynı uyum kararlılıkla katılan özel sektörün işbirliği ile uygulandığı ortamda sürdürülen bir turizm yapımız vardır.“Türkiye Turizmi Sözlü Tarih Araştırması'' (www.turkiyeturizmtarihi.org/) çıktıları kapsamında da bu tür Tarihi noktaların, Kronojilerin bulunabileceğini ve özel günlerde kamuoyu ile paylaşılabileceğini düşünüyorum.Editörümüz Nilgün Hanımın 50'nci yılda yazdığı TURİZM VE TANITIMDA 50'NCİ YIL KUTLAMASI UNUTULDU başlıklı yazısını (www.turizmhaberleri.com/haberayrinti.asp?ID=25784) ve50'NCİ YIL SERGİSİNDE ANILAR PAYLAŞILDI...“Seyyahinden Turizme-Turizm Tarihinden Sayfalar '' (www.turizmhaberleri.com/koseyazisi.asp?ID=2570) haberine döndüm.Türk Turizm Tarihinin başlangıcı olarak kabul edilen 155 yıllık dönemde, 55 yaşımıza geldiğimiz bu gün tüm dünya ile paylaşabileceğimiz, PR faaliyetlerimizi günlük olaylar bazından devamlılık ve kararlılık gösteren bir yapılanmayla ele alabileceğimizi gösteren birikimimize dayandırabileceğimiz, rekabet ortamında olduğumuz ülkelere göre farklılıklar oluşturabileceğimiz bir ortamdayız.Cumhuriyetimizin 90 ncı yılını kutladığımız 2013 yılında, turizm tarihimiz ve turizmciler açısından önem taşıyor. Aynı yıl 160 yıllık turizm tarihimiz içerisinde Kültür ve Turizm Bakanlığı nın kuruluşunun 60 ncı' yılını; 2634 sayılı Yasa ile başlatılan turizm hamlemizin 40 ncı yılını; Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu nun kuruluşunun 90 ncı ve TÜRSAB ın kuruluşunun 50 ncı yılında turizm tarihimizle ilgili hatıralarımızı tazelemek fırsatı bulacağız.Geleceğin tatilcileri ve yaşamlarında yeni yazılımları kullanan günümüz tatilcileri için yenilikler yapmak gerekiyor. Kuantum, Umulmazlık Teorisi – (Unexpected Theory - Gerçekleşmeme İhtimali Olan Olasılıkların Gerçekleşmesi) gibi yeni kavramlar bilinen yönlendirilen tüketim alışkanlıklarının türetimlerle yorumlamaya zorluyor. /KoseYazisi.asp?ID=3380“Turizm Sevinci, Turizm Direnci Ve Turizm Suskunluğu '' Başlıklı yazımızda da (/KoseYazisi.asp?ID=3420) değindiğimiz gibi “Sözün bittiği değil devam ettiği yerde“ olduğumuzu ve farkındalıklarımızı unutmadan kendimize iltifat etmenin tüm dünya için yeni bir açılım oluşturmasının beklendiği izlenimindeyim.Yapı, hizmet, doğal ve kültürel değerleri ile yüksek kaliteye sahip ve bunu dünyadaki dostlarına kabul ettirmiş bir turizm ülkesinde suskunluğun yeri olmadığını her zaman söyleyecek, dinlenecek ve beklenen sözleri olduğunu düşünüyorum.Yaşamın, düşüncenin ve kavramların yeniden yorumlandığı uyum sağlanamayan değişim akımlarının kırılma noktaları oluşturduğu bilgiye dayalı rekabet ortamında 55 yıl sonra yenileşimci (inovatif) olarak neler yapabileceğimizi gündeme taşımak istiyorum.İhtiyaçlarını kavramsal tasarımlarla birleştiren gezginlere Yeni Kavram ve yaklaşımlarla öğrenen dünya vatandaşlarına hitap edebilmek için kendi tatil reçetelerini aracılar olmadan, basından ve diğer etkileyicilerden uzak olarak kendileri olgunlaşmak isteyenlere yardımcı olmak gerekiyor. Proaktif planlama yapabilen müşteri uyarmadan talep merkezli rekabet ortamı oluşturabilen ve bu anlayışla benim imajına uygun tatil ve yol haritaları için yardımcı olabilen bir tanıtım politikasından söz ediyorum.(/KoseYazisi.asp?ID=3522) yazımızda yer verdiğimiz ve 2000 li yıllarda yaptığımız gibi şimdiye kadar ülkemizi ziyaret eden tüm konuklarımıza doğrudan hitap edebilecek etkinlikler bu yıl TEMMUZ ayında yurtdışı temsilciliklerimizde kutlamalar ve basın etkinlikleri ile başlatılabilirdi.Böylelikle toplantıların, açılışların ve diğer etkinliklerin Üçüncü Kültür Şurası kararlarında yer aldığı gibi yapılması sağlanabilir. Söz gelimi 15 NİSAN'da kutlanan Turizm Haftası'nın 12 TEMMUZ'a alınması ile konuklarımıza daha doğrudan iletişim sağlanabilir.Kültür ve Turizm Uzmanlarımızdan gelişmeleri yorumlamaları ve geleceğe yönelik önlemleri içeren araştırımalar talep edilebilir ve bunlar her yıl TEMMUZ ayında değerlendirilmeye açılabilir.1973 yılında Bakanlıkta başlayan çalışma hayatımda önemli zorlukların aşıldığı, süreç odaklı kararların üretildiği dönemleri birlikte yaşadığımız turizm dünyasından değerli, kadir bilen dostlarım oldu. Kendilerinden çok şeyler öğrendiğim, ihtiyacımız olan kararları oluşturabilme yeteneği ve yetkisi veren büyüklerimizi; her zaman birlikte güzel ve başarılı işler yaptığımız çalışma arkadaşlarımla beraber minnetle anmak istiyorum.