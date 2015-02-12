BURDUR TURİZMİNE BALON YASAĞI DARBESİ

Balon turları ile büyük atak yapan Burdur'da Balon Yasağı bölge turizmini olumsuz etkiledi. Kemal Arslan, Pisidia Balloons uçuşlarının Valilik kararıyla yasaklanması nedeniyle her gün 30-40 rezervasyon iptal edildiğini açıkladı. Nilgün Atar

Kaynak: turizmhaberleri.com

Teke Yöresinin Başkenti Burdur'da sıcak Balon Uçuşlarının başlaması bölge turizmi adına altın tepside sunulan önemli bir fırsat.. Desteklenmesi ve teşvik edilmesi gerekir. Şubat 2017'de Girişimci Kemal ARSLAN ile gerçekleştirdiğimiz röportaj hem ülke hem de bölge turizmi adına büyük umut veriyordu.Son yıllarda turizmde yaşanan siyasi ekonomik ve diplomatik onca krize rağmen rağmen Pisidia Balloons yükselmeye devam etti. Ancak beklenmedik ve hiç hesapta olmayan bir gelişme yaşandı; firmanın tüm uçuşları Valilik kararı ile yasaklandı. Karar turizm sektöründe ve bölgede şok etkisi yarattı.Biz de Pisidia Balloons ve Polidia Tours'un sahibi Kemal Arslan ile UÇUŞ YASAĞI'nın nedenlerini ve Burdur turizmine etkilerini konuştuk. İşte eğitime yıllarca hizmet verdikten sonra balonla turizme atılan cesur girişimciden çarpıcı açıklamalar ve yetkililere çağrı…- '' Yasaklama kararından önce Burdur'da sıcak balon girişimine nasıl başladığımızı adım adım anlatmak, böylece turizm sektörünü, okurları ve yetkilileri gazeteniz aracılığıyla bilgilendirmek istiyorum:Burdur ili sınırları içerisinde sıcak hava balonu ile turistik uçuşlar gerçekleştirmek amacıyla, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün 12.02.2015 tarih ve 29156034-401.04/14 sayılı UOD-2015/2 sayılı Genelgesinde öngörüldüğü biçimde 22.01.2016 tarihinde Burdur Valiliği'ne başvurupistedik.Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Genelgesinde istenen, güvenlik ve kültür-turizm açısından sakınca olmadığına dair izin belgelerini de ekleyerek, 08.02.2016 Tarihinde Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'ne müracaatta bulunduk.Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü uzman ekiplerince yapılan inceleme sonucu talebimiz olan Burdur ve çevresinde sıcak hava balonu uçuşunu izinlendiren 25.4.2016 tarihli rapor verildi.Sivil Havacılık mevzuatı kapsamında Kapadokya bölgesinde faaliyet gösteren Maccan Balon şirketi ile yaptığımız sözleşmeye istinaden Temmuz-2016 tarihinden bu yana 3 er aylık notamlarla Burdur Karamanlı-Gölhisar bölgesinde turistik ve ticari amaçlı balon uçuşları sürdürülmekteydi.Burdur ili Bucak ilçesi sınırları içerisinde de sıcak hava balon turizmini yapmak için 01.9.2016 tarihinde Sivil Havacılık Genel Müdürlüğüne yaptığımız müracaatı değerlendiren Genel Müdürlük 24.10.2016 tarihli raporuyla Burdur ili Bucak ve çevresinde ticari ve turistik amaçlı sıcak hava balon uçuşlarını izinlendirdi. 10.9.2017 tarihine kadar notamlandırılmasına istinaden Antalya'da çok sayıda acenta ile sözleşmeler imzaladığımız Burdur Bucak bölgesinde 01.5.2017 tarihinde başladığımız balon uçuşlarını sürdürmekteydik.Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, Burdur Valiliğinin “özel mülkiyete ait bölgede balon uçuşlarının asayiş ve güvenlik açısından sakıncalı '' bulunduğunu bildirdiği gerekçesiyle Burdur ili Bucak ilçesinde alınmış 3 aylık notamı iptal ettiklerini 09.6.2017 tarihinde telefonla bize ve uçuş faaliyetimizin kontrol ve denetimini yapan Isparta Havalimanı yetkililerine bildirilmesiyle aynı gün gerçekleştirecek olduğumuz balon uçuşumuzu durdurduk.Temmuz-2016 tarihinden bu yana sürdürdüğümüz sıcak hava balon işletmeciliğinde herhangi bir kaza vuku bulmadığı, asayiş ve güvenlik açısından bir olumsuzluk yaşanmadığı ve bilakis Kapadokya'dan daha elverişli hava koşullarına sahip olan Burdur ilindeki sıcak hava balon uçuşlarının, Burdur Valiliğinin gerçekçi olmayan gerekçelerine dayanarak Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünce durdurulması olayı Burdur'da başlayan alternatif bir turizm faaliyetinin zarar görmesine neden olmaktadır.Bir yıldır sürdürdüğümüz balon uçuşu sürecinde hiçbir kaza ve hiçbir asayiş sorunu yaşanmamışken Vali Şerif YILMAZ böyle bir tasarrufta bulunmuştur. 2017 Ocak ayında İstanbul'da yapılan EMİT turizm fuarına Burdur'daki az sayıdaki turizm acentası olarak katılmak için başvurduk, Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü de bizi katılacak ekibe dahil ederek Valiye götürdü, Vali bizim ismimizi çizerek yer yok gerekçesiyle listeden çıkardı. Şirketim de Vali hakkında şikayette bulundu. Valinin balonu durdurma sebebi budur... !Balon uçuşları için hava koşullarının en uygun olduğu yer BURDUR'dur. Kapadokya açık-yüksek bir platoda bulunmaktadır. Güneşin toprağı ısıtmasıyla havada türbulans başlamakta ve balon uçuşları imkansız olmaktadır. O nedenle Kapadokya'da sabah gün doğumunda uçulabilmektedir. Oysa Burdur'da günde 4 uçuş yapılabildiği tespit olunmuştur. Güneyi Toroslarla, Kuzey ve kuzey batısı Söğüt dağları ile çevrili bir vadide konuşlanmış Burdur balon için çok ideal hava koşullarına sahiptir ve bunu 1 yıldır kanıtlamış durumdayız.Kapadokya'da genelde inişlerde sürüklenmeler, savrulmalar biçiminde yaşanan sorunları Burdur'da yaşamadığımız gibi genelde balonu takip eden remork üzerine inilmektedir. Uçuşlarımızdan birinde yabancı yolculardan birisinin kendi diliyle neden seslendiğini sorduğumuzda pilot yolcunun “heyecan yok, sürüklenerek inip heyecan yaşamak istiyordum '' dediğini söyledi.Balon uçuşu Kapadokya'da yasaklanmamış iken Burdur Valisinin tasarrufu nedeniyle Burdur'da yasaklanması bir garabet olarak algılanmalı ve İçişleri Bakanlığı olaya el koyarak bu çelişkili durumu çözümlemelidir. Ya Burdur Valisinin kararını yerinde bulup Kapadokya'daki uçuşları da durdurmalı, ya da Burdur Valisinin mesnetsiz yasağını kaldırmalıdır.Nilgün Hanım, geçtiğimiz yıl Temmuz ayında başladığımız uçuşlarda Antalya bölgesindeki otellerden turisti alıp, Burdur'da günübirlik Balon Burdur turu yaptırıp tekrar Antalya'ya ulaştırmak için Acenta kurmak ihtiyacını gördük. 2016 Ekim ayında Burdur kentinin antik çağdaki adı olan “Polidia '' adıyla “Polidia Tours Turizm Seyahat Acentası '' nı A Grubu 7134 belge nolu acentayı kurduk.Asıl önemlisi Antalya'da oluşturduğumuz ekibimizle, 26 incoming firmasıyla yaptığımız sözleşmeler ile Alanya-Kemer arasında konaklayan turistleri otellerinden toplayıp balonlu Burdur turunu yaptırıp akşama otellerine başarıyla transfer ettik. Verimli bir rezervasyona ulaştığımız sırada uçuşların yasaklanması bizi ve Burdur'daki balon turizmini zora soktu. Bucak'ta 10 Mayıs'ta, Karamanlı'da 26 Haziran'da yasaklanan uçuşlarımızdan haberi olmadığı için halen günlük 30-40 rezervasyon talebinin gelmesi Burdur'da balonun tuttuğunun göstergesidir.Üyesi olduğumuz TURSAB ve başkanı Başaran ULUSOY konu ile ilgili yazıyı Burdur Valisine gönderdiklerini, telefonla da görüştüklerini ancak Valiyi ikna edemediklerini söylediler.İçişleri Bakanlığı'nda sadece Personel Genel Müdür Yardımcısına ulaşabildik, Müsteşar Yardımcıları, Müsteşar ve Bakan düzeyinde yetkililerce kabul edilmedik. Görüştüğümüz Genel Müdür Yardımcısına Kapadokya ile kıyaslamayı yapmalarını, bu gelişmeye müdahale etmelerini istediğimizde, kendisinin Valiye müdahale edemeyeceği cevabı oldu. Kısacası İçişleri Bakanlığına sesimizi duyuramadık. Kültür veTurizm Bakanlığına da olayı iletmiş olmamıza rağmen Valiye biz müdahale edemeyiz, cevabını aldık. Nilgün Hanım, bizim ulaşamadığımız İçişleri Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı'na sorunun ulaştırılması konusunda yardımcı olmanızı bekliyoruz.Beş incoming firmasının Rusya ve diğer kuzey ülkelerde dağıttıkları tanıtım kitaplarında Burdur'da balonu resimleyen ve anlatan 1 sayfalık tanıtımlarda bulundukların memnuniyetle gördük. Haziran ayı sonunda günlük 3 uçuş kapasiteli yani 60 kişilik rezervasyonu iptal etmeye başlamıştık. Satışların iptal edilmesinin anlaştığımız firmaları zorda bıraktığı sebebiyle uçuşların bir süreliğine durdurulup satış yapılmamasını şirketlere bildirdiğimiz halde, şirketler Rusya'da katalogda gördüğü Burdur'da balona binmek için geldiğini söyleyen turistlerin kendilerini zorladığını söylemişlerdir. Şu an itibariyle günde 30-40 kişilik rezervasyonu geri çevirmekteyiz.Nilgün Hanım, Benim ticari faaliyetimin engellenmesi olan bu karar açıkça Anayasal bir suç olup, devletin bu keyfiliğe acilen dur demesi gerekir. Zira Ağustos ayından sonra Valinin yasağı kalksa da bizlere geçmiş olsun. Nedeni hiçbir mantığa sığmayan yasaklamayı devlet üst yönetimine taşıyarak çözüme ulaştırılması konusunda çağrı yapmanızı bekliyoruz. ''TÜRSAB'IN VALİLİĞE YAZDIĞI YAZIVALİLİK YASAKLAMA YAZISIİZİN YAZISI