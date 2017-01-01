Dr. Sinan İbiş yazıyor: 65 yaştakiler yaşlı değildir

Medikal Turizm Derneği Başkanı Uzm.Dr Sinan İbiş; Yaşlanma olgusunu 65 yaş ile geniş bakış açısıyla yeniden ele alıyor. İşte 65 yaş ve üzerindekilerin keyifle okuyacağı ilham veren yazı...

Kaynak: turizmhaberleri.com

Çalışma yaşı ve yaşlanmak arasında yeni bir aşamayı kabul etmenin zamanı geldi. 3 nedenden dolayı bu yanlıştır.'yaşlı' kelimesinin ne anlama geldiği görecelidir. Her geçen gün beklenen yaşam süresi adım adım uzamaktadır. Günümüzde ortalama 65 yaşındaki bir kişi 20 yıl daha yaşamayı bekleyebilir. Diğer zengin ülkelerdeki çoğu insanlar için, yaşlılık tartışmasız bir şekilde öncesine kıyasla daha geç başlıyor.,bu terim sağlık veya en azından formda olma hakkında bir ima taşır. Ancak sağlıklı yaşam beklentisi, ömür beklentisi ile bağlantılı olarak gelişmektedir, çoğu insan için 70 yaş aslında 60 yaş demektir. Yani doğum tarihine kişi 70 yaşında olabilir ama kişi kendisini 60 yaşında gibi hissetmektedir.,anketler, 65 yaş üstü insanların çoğunun artan bir şekilde kendi topluluklarına ve ekonomilerine aktif olarak katılmak istediğini gösteriyor.Çok az insan kelimenin tam anlamıyla emekli olmak istiyor, bu da bütün olarak toplumdan geri çekilmesi anlamına geliyor. Çoğu önceki şartlara göre daha esnek ve daha az çalışma saatleri talep ederek çalışmaya devam etmek istiyor. Tüm bunlar yaşam evrelerinin öncelikli olarak toplumsal bakış açıları olduğunu göstermektedir.'Yaşlı' ve 'emekli' gibi kelimeler politika yapıcılara, hem de yaşlıların kendilerine, nasıl davranmaları ve hükümetler, işletmeler ve işverenler tarafından nasıl muamele görmeleri gerektiğine dair sinyaldir. Yaşam döngüsünün üç aşamalı modelinde, çocuklar öğrenir, yetişkinler çalışır ve yaşlı insanlar dinlenir.Sonuç olarak, kurumların çoğu hala 65 yaşı sosyal ve ekonomik yararlar için sona erme noktası olarak görüyor. Ancak yaşlanma, insanların farklı şekillerde yaşadığı kademeli bir süreçtir. Bazı insanlar kendilerini 65 yaşında gibi hissederken, günümüzde çoğu insan öyle hissetmemektedir. Tam zamanlı çalışma ile yaşlılık arasında yeni bir yaşam evresi olduğunun kabul edilmesi, herkese daha uzun ömür sağlamak için yardımcı olacaktır.