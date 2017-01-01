Eurowings Kış Sezonunda Rijeka'ya Uçuyor

2017/2018 kış sezonu için uçuş takvimini genişletmeye devam eden Eurowings havayolu; ilk kez kış sezonunda Köln-Rijeka seferler düzenlemeye başlayacak.

31 Temmuz 2017 Pazartesi - Eurowings, Hırvatistan'ın en büyük liman şehri Rijeka ya Kasım ayı itibariyle Çarşamba, Cuma ve Pazar günleri olmak üzere haftanın üç günü Airbus A319 model uçaklarla gerçekleşecek.



Eurowings, yaz sezonunda haftada üç kez gerçekleştirdiği Rijeka seferlerine yıl boyunca devam edecek.







Eurowings, Hırvatistan'ın Adriyatik Denizi sahilinde bulunan, Orta Çağ dan kalma tarihi eserleri ile ünlü şehri Dubrovnik, Hırvatistan'ın ikinci büyük şehri Split, başkent Zagreb, Antik Roma şehri Pula ve ülkenin diğer önemli şehirleri Zadar ve Osijek e de yaz boyunca uçuş düzenliyor. Havayolu şirketinin Hırvatistan a her hafta tek yönlü düzenlediği uçuşların sayısı neredeyse 100 ü buluyor.



Hırvatistan'ın en önemli liman şehri olan ve Kvarner Körfezi'nde yer alan Rijeka, bölgenin en gelişmiş şehirlerinden biri. Şehrin tarihi kısmı, birçok müze, galeri ve kafesiyle, alışveriş merkezleri ve yerel lezzetleriyle seyahat sevenler için eşsiz olanaklar sunuyor. Şehrin sahil ve plajları da kaçırılmaması gereken, görülmeye değer yerlerini oluşturuyor. Şehrin doğusu ve batısı boyunca uzanan plajlardan Kostanj ve Ploce plajları ise mavi bayraklı.











