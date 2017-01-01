SunExpress Ordu-Giresun'dan Avrupa'da 4 destinasyona uçuyor

SunExpress, Ordu-Giresun Havalimanı'ndan daha önce başlattığı Köln uçuşunun yanı sıra, 01 Ağustos'tan itibaren artık Düsseldorf, Hannover, Stuttgart ve Frankfurt'ta da uçacak

31 Temmuz 2017 Pazartesi - Yaz sezonuyla beraber Haziran ayından itibaren Türkiye de, Antalya, Ankara, Adana, Elazığ, Kayseri, Ordu/Giresun dan Avrupa da 12 destinasyona yeni uçuş başlatacağını duyuran SunExpress, Ordu-Giresun uçuşlarıyla beraber bu uçuşlarını tamamlamış oldu.

SunExpress, Ordu-Giresun Havalimanı ndan 01 Ağustos ta başlatacağı Düsseldorf ve Hannover e haftada 2 uçuş, 03 Ağustos ta başlatacağı Stuttgart a haftada 1, 04 Ağustos ta başlatacağı Frankfurt ta ise haftada 2 uçuş düzenleyecek.

SunExpress, 2017 yaz uçuş programında, mevcut uçuşlarının yanı sıra Antalya dan Moskova, Lyon a, Ankara dan Brüksel ve Viyana ya, Elazığ dan Hamburg a Adana dan Münster e Kayseri den Hanover e ve Ordu-Giresun dan Köln e uçuş başlatmıştı. SunExpress, Anadolu yu Avrupa ya bağlayan havayolu olarak, Anadolu nun 13 kentinden Avrupa da 13 kente haftada 79 uçuş gerçekleştirecek. SunExpress, bu yeni uçuşlarıyla beraber, Türkiye den Avrupa ya gerçekleştirdiği haftalık uçuş sayısını geçen yıla göre yüzde 18 artırarak 478 e çıkardı.


Kaynak: turizmhaberleri.com

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SUNEXPRESS ORDU-GİRESUN'DAN AVRUPA'DA 4 DESTİNASYONA UÇUYOR
          
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