SunExpress Ordu-Giresun'dan Avrupa'da 4 destinasyona uçuyor

SunExpress, Ordu-Giresun Havalimanı'ndan daha önce başlattığı Köln uçuşunun yanı sıra, 01 Ağustos'tan itibaren artık Düsseldorf, Hannover, Stuttgart ve Frankfurt'ta da uçacak