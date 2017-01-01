İzmir'in asırlık ağaçlarına hayat öpücüğü

İzmir Büyükşehir Belediyesi, yüzyıllara meydan okuyan çınar ağaçlarını zararlı bakterilerden arındırarak çürüyen ve ölü dokuları özel ilaçlarla tedavi ediyor. Ardından da tıpkı diş tedavisinde olduğu gibi dolgu uygulaması yapıyor.