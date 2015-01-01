Sadece İstanbul'da oda geliri kaybı 1 milyar Euro

İstanbul Haziran 2017'de en büyük gelir kaybı yaşayan Avrupa destinasyonu oldu. TÜROB Başkanı Timur Bayındır, 2015-2017'nin ilk yarı rakamlarına göre İstanbul'un oda gelirleri kaybının 1 milyar Euro'yu bulduğunu belirtti.