Çin'in Piyano Adası: Kulangsu, Unesco Listesinde

“Çin'in Piyano Adası“ diye de Güneydoğu Çin'in Kulangsu köyü UNESCO Kültür Mirası Komitesi'nin 41. birleşiminde, Temmuz ayı itibariyle, dünya kültür mirası kapsamına alındı.

31 Temmuz 2017 Pazartesi - Güneydoğu Çin'in Kulangsu köyü sıradan bir Çin köyü değil. 4.000 hanelik köyde motorlu araç, hatta bisiklet bile yok.
Çin Uluslararası Radyosu'nun haberine göre; Qing Hanedanlığı zamanında kurulmuş olan Kulangsu Çin'in ilk limanlarından olup batı ile ilişki kurulmasına aracılık etmiş. 19. yüzyıldan itibaren de Çin'e gelen batılılar burada yerleşip köşkler, konaklar yaptırmışlar.

Kulangsu, gerçekten de, eski köşkler, banyan ağaçlarıyla bezeli parke döşeli yaya yolları, kumsalları ve sahip olduğu klasik müzik geleneği ile “Çin'in Piyano Adası“ diye de anılan eşsiz bir köy. UNESCO Kültür Mirası Komitesi'nin 41. birleşiminde, Temmuz ayı itibariyle, dünya kültür mirası kapsamına alındı.

Batılılar Çin'in bu yerleşim birimine piyano getirmişler ve Çin'i de burada Batı kültürü ile tanıştırdılar. 1800'lerin ortalarında piyano Çin'in sadece bu yöresinde varmış. Dolayısıyla, Batı klasik müziği Çin'de ilk olarak Kulangsu'da çalınıp dinlenmiş. Dünyanın en büyük piyano müzesi de burada.






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ÇİN'İN PİYANO ADASI: KULANGSU, UNESCO LİSTESİNDE
          
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