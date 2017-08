Kutlu Ataman'ın Wall adlı eseri Kanada'da sergileniyor

Uluslararası sanatçı Kutluğ Ataman, sınır kontrol duvarlarının anlamını değiştirmeyi amaçlayan #undoingwalls adlı proje kapsamında yeni eseri “Wall”u sergiliyor.

Kaynak: turizmhaberleri.com

- Ataman'ın ABD-Meksika sınırı için tuz taşından hayal ettiği “Wall '' adlı eseri, Kanada'nın, Alberta şehrindeki The Illingworth Kerr Gallery'de 16 Eylül 2017 tarihine kadar ziyarete açık.ABD Gümrük ve Sınır Koruma Departmanı, geçtiğimiz aylarda ABD-Meksika sınırı için prototip bir duvar tasarlamaları amacıyla, müteahhitlere çağrıda bulundu. Bu çağrıya karşı, Alberta College of Art + Design (ACAD)'na bağlı The Illingworth Kerr Gallery, #undoingwall projesini başlattı. Proje için alternatif senaryolar üretmeye davet edilen dünya çapındaki sanatçılar arasında, uluslararası sanatçı Kutluğ Ataman da var.#undoingwall, sanatçılara yönelttiği; “Konu göç ve sığınma olduğunda, ayrımcılığa alternatif bir çözüm öneren ve “hoş karşılayan“ bir duvar tasarlanabilir mi? Bu prototip duvar inşası, karşıt anlatıların yazıldığı ve direnişin gerçekleştiği bir alan haline gelebilir mi? Sistemi kendi içerisinden ve kendi kurallarıyla yerinden oynatabilir miyiz? Bir duvar, yeni bir tasarıyla bölünmeye karşı bir kanal olabilir mi? Kasıtlı olarak geçirgen olan ya da kendi amacına ters düşerek kendisini yıkan bir duvar düşünülebilir mi? '' sorularıyla, sınır kontrol duvarlarının anlamını değiştirmeyi amaçlıyor.“Wall '' adlı eseriyle projeye katılan Kutluğ Ataman, tasarımında ABD-Meksika sınırı için tuz taşından bir duvar tasarladı. 3 farklı ekranda gösterilen eserde, sanatçının tuz taşından tasarladığı duvar zamanla eriyor ve eridikçe sınırda bir yara gibi iz bırakıyor. Ataman'ın hazırlık aşamasında Artı Eksi Sıfır Mimarlık Şirketi'nden Murat Çetin ile çalıştığı projede filmin montajı ise; WitchTV'de ücretsiz olarak izleyicilerle buluşan “Kutluğ Ataman '' belgeselinin de yönetmeni olan Metin Çavuş'un imzasını taşıyor.Lorenzo Fusi'nin küratörlüğünü üstlendiği sergide Kutluğ Ataman ile birlikte, Adrian Paci, Monica Bonvicini, Nedko Solakov, Richard Wilson, Tania Bruguera ve Raqs Media Collective'in de aralarında olduğu 20'nin üzerinde uluslararası sanatçının eserleri yer alıyor. Eserler, projenin online platformu olan undoingwalls.net adresinde ve The Illingworth Kerr Gallery'de #ideasforawall başlıklı sergide sanatseverlerin ziyaretine açık.“#ideasforawall '' sergisi, 16 Eylül 2017 tarihine kadar Kanada'nın Alberta şehrindeki The Illingworth Kerr Gallery'de ziyaret edilebilir.Adres: Alberta College of Art + Design1407, 14th Avenue NWCalgary (AB), T2N4R3 – Canadaikg@acad.ca