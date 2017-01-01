Bakanlık: FORBES uluslararası kamuoyunu yanıltıyor

Forbes Dergisinde yayınlanan Türkiye'ye seyahat edecek kadınların tehlikede olduğu iddia edilen makale ile ilgili; Kültür ve Turizm Bakanlığı uluslararası kamuoyunu yanıltan art niyetli bir tutumdur' açıklamasında bulundu.