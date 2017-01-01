Bakanlık: FORBES uluslararası kamuoyunu yanıltıyor
Forbes Dergisinde yayınlanan Türkiye'ye seyahat edecek kadınların tehlikede olduğu iddia edilen makale ile ilgili; Kültür ve Turizm Bakanlığı uluslararası kamuoyunu yanıltan art niyetli bir tutumdur' açıklamasında bulundu.
01 Ağustos 2017 Salı
- Kültür ve Turizm Bakanlığı, Forbes Dergisi'nin Türkiye'ye yönelik negatif algı yaratan yanıltıcı makale ile ilgili açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
Forbes Dergisi'nde, 'Türkiye'ye seyahat edecek kadınların tehlikede olduğu iddia edilen bir makaleye yer verilmiş olup, ilgili yazı ülkemizdeki çeşitli medya kuruluşlarında da yer almıştır.
Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak hem uluslararası hem de Türk kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi için bir açıklama yapılmasına ihtiyaç duyulmaktadır.
Dergide; herhangi bir bilimsel araştırmaya ya da bir saha çalışmasına dayanmayan, veri doğruluğu teyit edilmemiş, Türk yetkililerin görüşünün yer almadığı, Türk turizmine yönelik gerçekle bağdaşmayan bir makale yayımlanmıştır.
Böylesi haber ve makaleler uluslararası kamuoyunu yanıltan art niyetli bir tutumdur. Ülkemize yönelik spekülatif bu yayımlar ve yayınlar farklı amaçlara hizmet etmektedir. Türkiye nin özellikle kadınlara karşı güvenli olmayan bir ülke, bir destinasyon gibi lanse edilmesi bir süredir koordineli yürütülen algı operasyonlarının başka bir zayıf halkasıdır.
Son dönemde, sektörde küresel ve bölgesel yaşanılan bazı sıkıntılar alınan önlemlerle atlatılmaya başlanmış ve Türk turizmi son 15 yılda kazandığı ivmeyi yeniden yakalayacak noktaya gelmiştir. Bu ivmeyi durdurmaya yönelik asılsız çıkışları Bakanlığımız, işbirliği içinde çalıştığı bütün sektörel aktörlerle birlikte bertaraf edecektir.
Bu tarz haberleri ve yapılan açıklamaları kamuoyunun takdirine sunuyoruz.
Kaynak: turizmhaberleri.com