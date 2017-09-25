III.Turizm Şurası için Tebliğ Çağrısı...

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından organize edilen III.Turizm Şurası; Kasım 2017 tarihinde gerçekleştirilecek. Tebliğler için son tarih ise 25 Eylül 2017

Kaynak: turİzmhaberlerİ.com

İlki 20-22 Ekim 1998, ikincisi 12-14 Nisan 2002 tarihlerinde düzenlenen Turizm Şurası'nın üçüncüsü Kasım 2017 tarihinde Ankara'da gerçekleştirilecek.Türkiye'nin uluslararası rekabet ortamında imaj ve marka değerini yükseltmek için gerekli stratejileri belirlemek,turizm sektörünün mevcut durumunun değerlendirilmesi ve geleceğe yönelik ulusal bir turizm politikasının oluşturulabilmesi amacıyla düzenlenen Turizm Şurası'na kamu kurum ve kuruluşları, turizm meslek örgütleri, sivil toplum kuruluşları, turizm sektörü ve akademik camia katılacak. Şura komisyon toplantıları ve davetli konuşmacı panelinden oluşacak. Ayrıca akademisyen ve uygulamacılar hazırladıkları tebliğleri Şura Toplantısında sunabilecek.Şurada sunulmak üzere hazırlanan tebliğler bilim Kurulu tarafından değerlendirilecek, uygun görülen tebliğlerin sözlü sunumundan sonra Şura kitabında yayınlanacak.Şura Bilim Kurulu; tüm Akademisyen, Kamu Kurumu vr sektör temsilcilerini ülkenin turizm politikalarına yön verebilecek, uygulamaya katkı sağlayabilecek tebliğler hazırlamak üzere çağrıda bulundu.