En fazla ziyaretçi Rusya'dan

Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2017'nin ilk yarısında Türkiye'ye gelen yabancı ziyaretçi sayısının yüzde 14,5 artış göstererek 12 milyon 249 bin 449 olduğunu açıkladı. Ruslar yine birinci sırada...

01 Ağustos 2017 Salı - Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerine göre, Haziran ayında Türkiye ye gelen yabancı ziyaretçi sayısı 3 milyon 486 bin 940 kişiye ulaştı.



2017 yılı yabancı ziyaretçi sayısının ilk altı ayda ve Haziran ayında 2016 yı geride bıraktığını belirten Bakanlık açıklamasında; bu yıl bir önceki yıla göre, ilk altı ayda yabancı ziyaretçi sayında yüzde 14.05, Haziran ayında da yüzde 43.01 artış yaşandığına dikkat çekildi.



İlk altı ay baz alındığında da 2017 Ocak-Haziran döneminde yabancı ziyaretçi sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14.05 artış göstererek 12 milyon 249 bin 449 oldu.



En Fazla Ziyaretçi Rusya dan



Ocak-Haziran döneminde Türkiye ye en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında ilk üç şöyle:



Rusya 1 milyon 692 bin 103 kişiyle zirvede. Almanya 1 milyon 246 bin 744 kişiyle ikinci, Gürcistan 1 milyon 73 bin 271 kişiylye üçüncü.



Türkiye ye gelen turistlerin en çok ziyaret ettiği iller sıralamsında ise ilk üçe İstanbul, Antalya ve Edirne yerleşti.



İstanbul u 4 milyon 389 bin 819 turist ziyaret ederken Antalya ya 3 milyon 273 bin 91, Edirne ye de 1 milyon 191 bin 799 turist geldi.











