Havacılık sektöründe büyük Birleşme

Air France-KLM, Virgin Atlantic'in 31'lik hissesini 250 milyon euro'ya satın alırken; Delta Air Lines ve China Eastern Airlines Air, Air France-KLM grubundan 10 'luk hisse alarak yönetim kuruluna girdi.

01 Ağustos 2017 Salı - Air France-KLM bugün (01 Ağustos 2017) itibariyle Virgin Atlantic in 31 hissesini alarak yönetim kuruluna girdi. 250 milyon euroluk anlaşma kapsamında 15 yıl içinde önemli bir sinerji yaratılması planlanıyor.

Air France-KLM tarafından gerçekleştirilen “Blue Sky Projesi '' kapsamında ikinci bir anlaşma da Delta Air Lines ve China Eastern Airlines ile yapıldı. Stratejik, ticari ve eşitlik ittifaklarını artırmak için her biri Air France-KLM grubundan 10'luk bir hisse alacak. Delta Air Lines, China Eastern Airlines 10 'luk hisseleri ile Air France- KLM 'in yönetim kurulunda birer koltuğa sahip olacak.

Firma yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, 350 milyon euro tutarındaki bu anlaşma ile havacılık sektöründe, uzun uçuşlarda birlikte önemli bir yer edinecekleri belirtildi.




                Google+ paylaş               
HAVACILIK SEKTÖRÜNDE BÜYÜK BİRLEŞME
          
Günün Haber Başlıkları

Türkiye iç hat uçuşlarda biletbayisi uçak bileti servisini tercih edebilirsiniz

 Yorumlar

Benzer Haberler :
     KOMİLİ LEZZET SEYAHATNAMESİ'NE BÜYÜK ÖDÜL
     EDEBİYATÇILARI TOPLUMUN HAFIZASINDAN SİLMEK BÜYÜK BİR YIKIMDIR
     ZEYTİNCİLİKTEKİ BÜYÜK OYUNU BİR DE BÖYLE OKUYUN!
     KORKULUK FESTİVALİNDE BÜYÜK COŞKU VE EĞLENCE
     ZEYBEKÇİ: TÜRKİYE-ÇİN İŞBİRLİĞİNDEN BEKLENTİMİZ BÜYÜK
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx