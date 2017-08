Havacılık sektöründe büyük Birleşme

Air France-KLM, Virgin Atlantic'in 31'lik hissesini 250 milyon euro'ya satın alırken; Delta Air Lines ve China Eastern Airlines Air, Air France-KLM grubundan 10 'luk hisse alarak yönetim kuruluna girdi.

01 Ağustos 2017 Salı - Air France-KLM bugün (01 Ağustos 2017) itibariyle Virgin Atlantic in 31 hissesini alarak yönetim kuruluna girdi. 250 milyon euroluk anlaşma kapsamında 15 yıl içinde önemli bir sinerji yaratılması planlanıyor.



Air France-KLM tarafından gerçekleştirilen “Blue Sky Projesi '' kapsamında ikinci bir anlaşma da Delta Air Lines ve China Eastern Airlines ile yapıldı. Stratejik, ticari ve eşitlik ittifaklarını artırmak için her biri Air France-KLM grubundan 10'luk bir hisse alacak. Delta Air Lines, China Eastern Airlines 10 'luk hisseleri ile Air France- KLM 'in yönetim kurulunda birer koltuğa sahip olacak.



Firma yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, 350 milyon euro tutarındaki bu anlaşma ile havacılık sektöründe, uzun uçuşlarda birlikte önemli bir yer edinecekleri belirtildi.