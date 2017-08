Geleceğin gezgin grubu : sosyal medyacılar

Amadeus'un Türkiye Genel Müdürü Eric Willems, Geleceğin gezgin grupları raporu ile seyahat sektörü oyuncularına yol gösteriyoruz” dedi. İşte Amadeus ve Frost&Sullivan'ın hazırladığı raporda yer alan diğer 6 gezgin grubu...

Kaynak: turizmhaberleri.com

- Küresel seyahat endüstrisi için ileri teknoloji çözümlerinin önde gelen sağlayıcısı ve işlemcilerinden biri olan Amadeus, araştırma şirketi Frost&Sullivan ile seyahat endüstrisine yön verecek olan gezgin gruplarını belirledi. Geleceğin 6 gezgin grubundan biri “sosyal medyacılar '' olacak.Türkiye'de 1994 yılından beri faaliyet gösteren Amadeus'un Türkiye Genel Müdürü Eric Willems, “Turizm endüstrisine teknolojik bakış açısı ve kullanıcı bakış açısı üzerinden iki farklı yorum getiren araştırmamız, 13 yıl sonrası için yollara düşecek olan gezgin gruplarına dair öngörülerde bulunmaya çalışıyor. Geleceğin gezgin grupları raporu ile gelecekte tüketicilerle daha iyi iletişim kurarak, onların ihtiyaçları doğrultusunda hizmet sunmak isteyen seyahat sektörü oyuncularına yol gösteriyoruz '' dedi.Raporda en dikkat çekici grubun “sosyal medya '' gezginleri olduğuna vurgu yapan Willems, “Seyahat onlar için sosyal sermaye demek; her anlarını sosyal medyada paylaşıyorlar. Onlar için önemi olan takipçilerinin beğenisi. Çok kişinin takip ettiği, yapılması gerekenler listeleri gibi araçları kullanarak seyahatlerini planlıyorlar. Markalarla işbirliği yaparak, sosyal medyadaki kimliklerini kazanca çevirebiliyorlar. Uçuş sırasında, otel odalarında, eğlence ve deneyimler söz konusu olduğunda kişiselleştirilmiş seçenekler sunulmasından hoşlanıyorlar. Sosyal medyadaki etki puanlarını artıracak markalar ve seyahatler bu gruptakilerin ilgi alanına giriyor '' diye konuştu.“Tatillerimizi gitmeden deneyimleyebileceğiz ''Teknolojinin seyahat endüstürisine entegrasyonunun tamamlanmasıyla gezginlerin tatillerini rezervasyon sürecinde deneyimleyebileceğine dikkat çeken Eric Willems, “Sanal gerçekliğin hayatımızın her alanına giriş yaptığı dönemde turizm endüstrisi de bu teknolojiyi satın almadan önce deneyimlemek amacıyla kullanabilecek. Gezginler sanal gerçeklik ile ön izleme yaparak seçeneklerinin neler olduğunu deneyimleyerek öğrenecekler. Böylece oluşabilecek hayal kırıklığı riskine karşı da önlem alınmış olacak. Teknolojik değişim hızını artırmaya devam ederken insanların ihtiyaçlarına hitap etmek için teknolojinin bir araç olduğunun altını çizen rapor, gezginleri motive eden ana nedenler çerçevesinde altı seyahat gezgin grubu hakkında bizlere ışık tutuyor. Kimi zorunlu, kimi kişisel gelişim gibi nedenlerle seyahat eden gezginler birçok farklı amaç ve motivasyona sahipler '' dedi.Amadeus ve Frost&Sullivan hazırladığı raporda yer alan diğer 5 gezgin grubu;Zoraki gezginler:Belirli bir toplantıya katılmak, bir müşteriyle buluşmak ya da bayram gibi özel günlerde ailelerini görmek için seyahat ediyorlar. Her şeyin sorunsuz ilerlemesini istiyorlar. Uçak biletlerini satın alırken tercihleri, seyahat sırasında ekstra ödemeden ilk paketin içinde olması. İş seyahatlerinin esnekliğini en iyi şekilde yönetmeyi ve kişisel seyahati tek bir seyahate dönüştürmeyi tercih ediyorlar.Seyahatlerinin çok öncesinden rezervasyon yapabilmek onlar için önemli.Sık seyehat edip hava alanlarında çok zaman geçirdiklerinden, kendilerini oyalayacak her türlü eğlenceye sıcak bakıyorlar. Genelde belirli bir amaçla seyahat ediyor olsalar da, planlarıyla uyumlu, boş vakitlerini değerlendirebilecekleri tekliflere açıklar.Rahatlık arayanlar:Zamanları kısıtlı olduğundan onlar için tatilin anlamı dinlenmek. Bütün seyahat planlamalarını onlar adına başkalarının üstlenmesini tercih ediyorlar. Sunulan seçeneklerin basit ve anlaşılır olmasını istiyorlar. Tercihleri, güvenlik, konfor ve kolaylık vaat eden şirketlerin sunduğu paket programlar.Ödül avcıları:Tatil, onlar için çok çalışıp yorulmaları karşılığında aldıkları ve fazlasıyla hak ettiklerini düşündükleri bir ödül. Merkezde kendilerinin olduğu aktiviteler için zaman ve alan yaratma eğilimindeler. Helikopterle uçmak veya bir dağın zirvesindeki egzotik bir spa'da yorgunluk atmak gibi kendilerini ''şımartacak'' aktiviteler için zaman ayırıyorlar. Konfor ve verimlilik arasındaki dengeyi sağlamak için, bilgilerinden yola çıkılarak ''kişiselleştirilmiş'' seyahatlere sıcak bakıyorlar. Havalimanı'nda kendileriyle özel olarak ilgilenen görevliler ya da hızlandırılmış check-in gibi VIP hizmetler satın aldıkları oluyor. Kendilerini iyi hissettirecek, sağlık kontrolü veya spa ziyareti hizmetlerin sunulmasından da hoşlanıyorlar.Kültür Meraklıları:Seyahat onlar için yeni kültürlerleri yakından tanımak için bir fırsat. Pek bilinmeyen yerleri keşfetmeyi tercih ediyorlar. Deneyimleri ne kadar gerçekçiyse, o kadar çok keyif alıyorlar. Daha ziyade online sosyal platformlardaki tavsiyelere göre hareket ediyorlar.Etikçiler:Seyahat ederken etik değerleri de gözetiyorlar. Örneğin gidecekleri yerin turizmine katkıda bulunmak gibi bir amaçları olabiliyor. Kendileriyle aynı değerleri gözeten seyahat markalarını tercih ediyorlar. Markaların açık şekilde ekolojik ve etik kaygılar taşımasına önem veriyorlar. ''Sanal gezi'' fikrine, sanal gerçeklik gözlükleriyle siyasi veya etnik sebeplerden dolayı gidilemeyen yerleri ''ziyaret etme''ye sıcak bakıyorlar.Seyahat ederken etik değerleri gözettikleri için ''geri vermek'' başlıca motivasyonlardan biri. Örneğin, gittikleri yerde bir okulun inşasına veya alt yapı çalışmalarına katkıda bulunuyorlar. Mümkün olduğunca küçük bir karbon ayak izi bırakacak seyahat araçlarını tercih ediyorlar. Bu nedenle de ''yeşil programlar'' uygulayan şirketleri tercih ediyorlar. Çevreyi korumak adına uçarken geniş koltuk aralığı gibi lükslerden seve seve feragat edebiliyorlar.