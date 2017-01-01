Ahmed-i Hani Müzesi Geleneksel Doğubeyazıt Evi açılıyor

Ağrı Valiliği ile Doğubeyazıt Kaymakamlığınca yapımı gerçekleştirilen “Ahmed-i Hani Müzesi ve Geleneksel Doğubeyazıt Evi” Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş tarafından ziyarete açılacak.

03 Ağustos 2017 Perşembe - İshak Paşa Sarayı'nın altında Ağrı Dağı'nın karşısındaki bir arazi üzerine temeli atılan “Ahmed-i Hani Müzesi ve Geneksel Doğubeyazıt Evi '' yörenin 3 bin yıllık tarihine ışık tutacak.

Türbesi Ağrı nın Doğubeyazıt ilçesinde bulunan ve daha evvel 'Mem u Zin adlı eserinin Türkçe ve Kürtçe dillerinde basımı Kültür ve Turizm Bakanlığınca yapılan şair, filozof ve mutasavvıf Ahmed-i Hani artık, müzesiyle de bölgesinin binlerce yıllık tarihini anlatacak.

Bakanlık görevini devraldıktan sonra turizm sektörüyle bir değerlendirme toplantısı yapan Bakan Kurtulmuş, ülkemizin doğu ucundaki cazibe merkezlerinden Ağrı yı ziyaret edecek.

UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi nin Osmanlı dönemi şaheserlerinden İshak Paşa Sarayı ile Doğu Anadolu nun ziyaretçi akınına uğrayan manevi miraslarından Ahmed-i Hani Türbesi nde incelemelerde bulunacak olan Bakan Numan Kurtulmuş, ilçede “Ahmed-i Hani Müzesi ve Geleneksel Doğubeyazıt Evi '' ile Ahmed-i Hani Kültür, Sanat ve Turizm Festivali nin açılışlarına katılacak.






                Google+ paylaş               
AHMED-İ HANİ MÜZESİ GELENEKSEL DOĞUBEYAZIT EVİ AÇILIYOR
          
Günün Haber Başlıkları
GELECEĞİN GEZGİN GRUBU : SOSYAL MEDYACILAR
TÜRSAB KARTEPE TOPLANTISINDA KOCAELİ TANITIMI ÖNE ÇIKTI
WANG Yİ: KUŞAK VE YOL İLE ORTAK KALKINMAYI GERÇEKLEŞTİRELİM
ATSO:TURİZMDEKİ HAREKETLENME GELİRE TAM YANSIMADI

Türkiye iç hat uçuşlarda biletbayisi uçak bileti servisini tercih edebilirsiniz

 Yorumlar

Benzer Haberler :
     DOĞA TARİHİ MÜZESİ İÇİN ARAMA KONFERANSI DÜZENLENİYOR
     BODRUM DENİZ MÜZESİ'NDE YAZ SAATİ UYGULAMASI BAŞLADI
     PERA MÜZESİ'NDEN KOSTA RİKA ORMANLARINA:JOSÉ SANCHO
     TUREB'DEN EFES ÖREN YERİ VE EFES MÜZESİ İÇİN ENGELSİZ PROJE
     200 YILLIK GÜRCÜLER EVİ KENT MÜZESİ'NE ÖDÜL
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx