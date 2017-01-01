Ahmed-i Hani Müzesi Geleneksel Doğubeyazıt Evi açılıyor

Ağrı Valiliği ile Doğubeyazıt Kaymakamlığınca yapımı gerçekleştirilen “Ahmed-i Hani Müzesi ve Geleneksel Doğubeyazıt Evi” Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş tarafından ziyarete açılacak.

03 Ağustos 2017 Perşembe - İshak Paşa Sarayı'nın altında Ağrı Dağı'nın karşısındaki bir arazi üzerine temeli atılan “Ahmed-i Hani Müzesi ve Geneksel Doğubeyazıt Evi '' yörenin 3 bin yıllık tarihine ışık tutacak.



Türbesi Ağrı nın Doğubeyazıt ilçesinde bulunan ve daha evvel 'Mem u Zin adlı eserinin Türkçe ve Kürtçe dillerinde basımı Kültür ve Turizm Bakanlığınca yapılan şair, filozof ve mutasavvıf Ahmed-i Hani artık, müzesiyle de bölgesinin binlerce yıllık tarihini anlatacak.



Bakanlık görevini devraldıktan sonra turizm sektörüyle bir değerlendirme toplantısı yapan Bakan Kurtulmuş, ülkemizin doğu ucundaki cazibe merkezlerinden Ağrı yı ziyaret edecek.



UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi nin Osmanlı dönemi şaheserlerinden İshak Paşa Sarayı ile Doğu Anadolu nun ziyaretçi akınına uğrayan manevi miraslarından Ahmed-i Hani Türbesi nde incelemelerde bulunacak olan Bakan Numan Kurtulmuş, ilçede “Ahmed-i Hani Müzesi ve Geleneksel Doğubeyazıt Evi '' ile Ahmed-i Hani Kültür, Sanat ve Turizm Festivali nin açılışlarına katılacak.













