Wang Yi: Kuşak ve Yol ile Ortak kalkınmayı gerçekleştirelim

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'yla görüşen Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi; Türkiye'nin tarihi “İpek Yolu“nda sahip olduğu önemli konumuna dikkat çekerek; Kuşak ve Yol Projesi ile Ortak Kalkınmayı birlikte gerçekleştirelim“.

03 Ağustos 2017 Perşembe - Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, bugün Beijing'de Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'yla görüşmesinin ardından Çavuşoğlu ile birlikte gazetecilerin karşısına çıktı.



Kuşak ve Yol'un ortaklaşa inşa edilmesinin Çin ve Türkiye'nin ortak çıkarlarına uyduğunu hatırlatan Wang Yi, TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Çin'e gelerek, “Kuşak ve Yol Uluslararası İşbirliği Forumu“na katılmasını takdirle karşıladıklarını belirtti. Wang, Türkiye'ye forumun başarılı geçmesi için yaptığı katkılardan dolayı teşekkürlerini sundu.



Çin Uluslararası Radyosu'nun haberine göre; Wang Yi, Türkiye'nin tarihte ve şimdi; karada ve denizde, Kuşak ve Yol güzergahında yer alan önemli bir nokta olduğuna dikkat çekti.



Türkiye'nin Topkapı Sarayı'nda yan yana bulunan iki sergi salonunu gezdiğini anımsatan Wang Yi, bunlardan birinde yüzlerce yıl önce çeşitli ülkelerde kullanılan hançer ve kılıçların sergilendiğini ve bunların Türkiye'nin bulunduğu topraklarda meydana gelen savaşları yansıttığını kaydetti.



Diğerinde ise o dönemin “İpek Yolu“ndan Türkiye'ye getirilen Çin porselenlerinin sergilendiğini belirten Wang, bu iki sergi salonunun hem Türkiye'nin tarihi “İpek Yolu“nda sahip olduğu kendine has önemli konumunu yansıttığını, hem de tarihi “İpek Yolu“nun taşıdığı barış, işbirliği ve dostluk ilkesini gösterdiğini vurguladı.



TARİHİ İPEK YOLU'NDA TÜRKİYE'NİN ÖNEMLİ KONUMU

Wang Yi, Çin'in Türkiye'yle birlikte, tarihi “İpek Yolu“ ruhunu yaygınlaştırarak, ona yeni ve çağdaş içerikler kazandırmaya, Kuşak ve Yol inisiyatifinin ortaklaşa ilerletilmesinde yeni işbirliği potansiyeli ortaya çıkarmaya, yeni işbirliği alanlarını genişletmeye ve Çin ile Türkiye'nin ortak kalkınmasını gerçekleştirmeye hazır olduğunu ifade etti.









