TÜRSAB Kartepe toplantısında Kocaeli tanıtımı öne çıktı

TÜRSAB BYK Toplantısında konuşan Kocaeli İl Kültür ve Turizm Müdürü Adnan Zamburkan,Kocaeli, Sakarya, Bolu, Düzce ve Zonguldak illerinin bir bütün olarak ele alınması ve pazarlanması gerektiğine dikkat çekti.

Kaynak: turizmhaberleri.com

- Kartepe Green Park Otel'de gerçekleştirilen TÜRSAB Bölgesel Yürütme Kurulları (BYK) Toplantısına Kocaeli İl Kültür ve Turizm Müdürü Adnan Zamburkan, TÜRSAB Yönetim Kurulu Üyesi Davut Günaydın, TÜRSAB Yedigöller Başkanı Aytekin Şahinbaş ile Zonguldak, Bolu, Düzce, Sakarya ve Kocaeli'nde faaliyet gösteren yaklaşık 90'a yakın seyahat acente temsilcisi katıldı. Toplantıda ülke genelinde seyahat acentelerinin ve sektörün yaşadığı sorunlar masaya yatırıldı.Kocaeli, Sakarya, Bolu, Düzce ve Zonguldak illerinin bir bütün olarak tanıtılması ve pazarlanması gerektiğine dikkat çeken Kültür ve Turizm Müdürü Zamburkan “Bu kapsamda diğer illerimize yapılan paket gezi programlarına Kocaeli'ni de dahil ederek yerli ve yabacı turistleri ilimize çekebiliriz. Böylece kentimizin turistik ve kültürel değerlerinin tanıtımını yaparak ilimizde turizmin büyük ölçüde gelişmesine katkı sağlarız '' dedi