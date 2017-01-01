ATSO:Turizmdeki hareketlenme gelire tam yansımadı

ATSO Başkanı Davut Çetin;“Batı Akdeniz'de turizm hareketlenmesine rağmen enflasyonun Türkiye ortalamasının altında kalması, turist sayısındaki artışın gelire tam olarak yansımadığının da bir göstergesidir" dedi.