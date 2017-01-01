ATSO:Turizmdeki hareketlenme gelire tam yansımadı
ATSO Başkanı Davut Çetin;“Batı Akdeniz'de turizm hareketlenmesine rağmen enflasyonun Türkiye ortalamasının altında kalması, turist sayısındaki artışın gelire tam olarak yansımadığının da bir göstergesidir" dedi.
03 Ağustos 2017 Perşembe
- Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Davut Çetin Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) tarafından açıklanan enflasyon rakamlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Enflasyonunun yıllık olarak tek haneye gerilediğini kaydeden Başkan Davut Çetin “Batı Akdeniz'de turizmdeki hareketlenmeye rağmen enflasyonun Türkiye ortalamasının altında kalması, turist sayısındaki artışın gelire tam olarak yansımadığının da bir göstergesidir '' dedi.
2017 Temmuz ayı enflasyonunun bir önceki aya göre TÜFE'de yüzde 0,15, Yurtiçi ÜFE'de yüzde 0,72, yıllık enflasyonda ise tüketici fiyatlarında yüzde 9,79, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 15,45 artış gösterdiğini kaydeden ATSO Başkanı Davut Çetin açıklamasını şöyle sürdürdü:
“Aylık olarak en yüksek artış gösteren seçilmiş maddeler yüzde 86,67 ile PTT koli gönderme ücreti, yüzde 46,80 ile yurt içi bir hafta ve daha fazla süreli turlar ve yüzde 43,93 ile sivri biber olurken; en fazla düşüş gösteren seçilmiş maddeler ise yüzde 39,66 ile karpuz, yüzde 28,01 ile erik ve yüzde 23,15 ile şeftali olmuştur.
En fazla aylık artış lokanta, otel ve eğitim gruplarında
Ana harcama grupları itibariyle bir ay önceye göre en yüksek artışlar yüzde 1,75 ile 'lokanta ve oteller' 'eğitim' , yüzde 1,36 'eğlence ve kültür' ve yüzde 1,13 ile 'ulaştırma' gruplarında görülürken, en yüksek düşüşler ise yüzde 3,51 ile 'giyim ve ayakkabı' ve yüzde 0,71 ile 'gıda ve alkolsüz içecekler' gruplarında gerçekleşmiştir. Yıllık bazda enflasyondaki en fazla artış yüzde 15,24 ile 'ulaştırma', yüzde 14,14 ile 'alkollü içecekler ve tütün' ve yüzde 11,89 ile 'sağlık' gruplarında gerçekleşmiştir.
Giyim indirimleri ve mevsimlik gıda ürünlerindeki düşüş enflasyonu tek haneye çekti
Tüketici enflasyonu giyim fiyat indirimleri ve bazı mevsimlik gıda ürünleri fiyatlarındaki düşüş sayesinde yıllık olarak tek haneye gerilemiştir. Temmuz ayında enflasyonun negatif olmasını ulaştırma hizmetleri başta olmak üzere hizmet sektörü fiyatlarında yükselme ve alkollü içki vergi artışı önlemiştir.
Ulaştırma maliyetleri enflasyonu artırıcı etki yaptı
Yıllık enflasyonda ulaştırma grubu fiyatlarının etkisi gıda grubunu geçmiştir. Taze sebze ve meyve grubu veya genel olarak işlenmemiş gıdalar ve enerji fiyatları son aylarda enflasyonu düşürücü etki yapmaktadır.
Enflasyon beklentilerinde sorun devam ediyor
Bununla birlikte hizmet fiyatlarında artış eğilimi çekirdek enflasyonu da yeniden yükseltmeye başlamış ve enflasyon beklentilerinde sorunun devam ettiğini göstermiştir. 2017 yılında enflasyonun tek hanede kalması döviz kuru, sigara fiyatları, sonbahar aylarında taze sebze ve meyve fiyatları, gıda ithalatının etkisi, ekonomik büyüme temposu gibi çok sayıda faktöre bağlı kalacaktır. Bu durum Merkez Bankası'na güven için herkesin daha fazla çaba harcaması gerektiğini göstermektedir.
Maliyetlerdeki artış enflasyonun düşüşünü engelliyor
TUFE'nin düşüşüne bir başka engeli maliyetlerdeki artış veya TUFE-UFE makasının açılması oluşturmaktadır. Üretici enflasyonunda ihracatı sürükleyen otomotiv ve demir-çelik sektörlerinin enflasyonu da sürüklediği görülmektedir. Yİ-ÜFE'de, sanayinin dört sektörünün bir önceki aya göre değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığı sektöründe yüzde 0,23 artış, imalat sanayi sektöründe yüzde 0,91 artış, elektrik ve gaz sektöründe yüzde 1,57 düşüş ve su sektöründe yüzde 0,56 artış olarak gerçekleşmiştir.
Batı Akdeniz'de turizmdeki hareketlenme gelire tam olarak yansımadı
Bölgemizdeki TÜFE oranı, aylık yüzde 0,07, yedi aylık yüzde 5,77 ve yıllık bazda yüzde 9,28 olarak gerçekleşmiştir. TR61 Bölgesi (Antalya-Isparta-Burdur), 26 bölge arasında aylık enflasyonda 13'üncü, yedi aylık enflasyonda 20'nci, yıllık enflasyonda ise 17'nci, sırada yer almıştır. Bu oranlara göre Antalya, Isparta ve Burdur illerini kapsayan Batı Akdeniz Bölgesi'nin, aylık, yedi aylık ve yıllık bazda Türkiye ortalamasının altında olduğu görülmüştür.
Turizmde geçen yıla göre hızlı yükselişe rağmen bölgemiz enflasyonunun Türkiye ortalamasının altında kalması, turist sayısındaki artışın gelire tam olarak yansımadığının bir başka göstergesidir. Temmuz ayında eğitim, sağlık ve alkollü içecekler dışındaki bütün gruplarda fiyat artışları Türkiye ortalamasının gerisindedir. Antalya ticaretinde fiyat rekabeti enflasyon bakımından olumlu katkı yaparken gelir bakımından genel bir kayba yol açmaktadır. ''
Kaynak: turizmhaberleri.com