Polonya-Çin Turizm Araştırma Merkezi Kuruldu

Polonya-Çin Turizm Araştırma Merkezi, Polonya'nın Torun kentinde törenle hizmete açıldı.

04 Ağustos 2017 Cuma - Çin Uluslararası Radyosu'nun haberine göre; Beijing Birleşik Üniversitesi ve Polonya Kopernik Üniversitesi tarafından ortaklaşa kurulan Araştırma Merkezi, iki ülke arasındaki turizm işbirliğini pekiştirmeyi, Çin ile Polonya ilişkilerini yeni düzeye taşımayı amaçlıyor. Çin'in Polonya Büyükelçiliği Kültür Ateşesi He Juan, merkezin kurulmasını içtenlikle kutladıklarını açıkladı. He Juan bu konuda şunları kaydetti:



'Bilindiği üzere, Çin ve Polonya zengin turizm birikimine sahip iki ülke. Bu nedenle iki ülkenin de günümüzde verimli turizm işbirliği yapmakta olduklarını görmekten mutluluk duyuyorum. İki ülkenin halkları da birbirlerinin kültürünü yakından tanımaya ve karşılıklı turistik ziyaretler yapmaya istekli. Dolayısıyla bu merkezin kuruluşu, Çin ve Polonya halklarına önemli fırsatlar sağlayacak. Merkezin kuruluşuyla birlikte, iki üniversite arasındaki akademik değişimler de güçlendirilecek, böylece Çin ve Polonya arasında Bir Kuşak-Bir Yol çerçevesindeki işbirliğine dinamizm katılacak. Bunun yanında Çin-AB işbirliği de pekiştirilebilecek.'



Kopernik Üniversitesi Rektörü Andrzej Tretyn her yıl Çin'e geldiğini ve Çin'in eşsiz doğal güzelliklerine hayran kaldığını dile getirerek, bahsi geçen merkezin kuruluşunun ikili ilişkilerin her alanda sıkılaştırılması açısından son derece iyi bir fikir olduğunu kaydetti. Tretyn bu konuda şunları söyledi:



'Polonya'dan dünyanın dört bir köşesine günlük uçuşlar var. Örneğin, Varşova'dan yola çıkan bir vatandaşımız, Çin Havayolları veya Polonya Havayolları ile 9 saatte Beijing'e varabiliyor. Bu nedenle iki ülkenin karşılıklı turistik ziyaret sayısının daha da artacağından eminim. '



Beijing Birleşik Üniversitesi, hem Beijing'de hem de Çin'in tamamında turizm araştırmalarında önemli bir etkiye sahip durumda. Üniversitenin Turizm Fakültesi Dekanı Yan Xuyang, söz konusu merkezin kurulmasıyla birlikte, iki okul arasındaki öğrenci ve eğitmen değişiminin daha da yoğunlaştırılabileceğini, aynı zamanda iki ülkenin eğitim ve kültür alanlarındaki işbirliğinin güçleneceğini ifade ederek şöyle konuştu:



'Polonya, Avrupa'nın kavşağı. Aynı zamanda İpek Yolu güzergahlarının keşiştiği bir merkez, dolayısıyla coğrafi avantajlara sahip. Araştırma merkezinin kuruluşuyla iki ülkenin turizm, eğitim ve kültür alanlarındaki işbirliği pekiştirilerek yeni bir düzeye taşınacaktır.'

Kaynak: Çin Uluslararası Radyosu