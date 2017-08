İzmir Enternasyonal Fuarı Enerji teması ile açılıyor

İzmir Enternasyonal Fuarı 86. kez “İzmir 10'u bekliyor” sloganıyla gerçekleştirilecek. Enerji temalı Fuar'ın partner ülkesi Rusya, onur konuğu ili ise Muğla olacak.