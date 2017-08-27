İzmir Enternasyonal Fuarı Enerji teması ile açılıyor
İzmir Enternasyonal Fuarı 86. kez “İzmir 10'u bekliyor” sloganıyla gerçekleştirilecek. Enerji temalı Fuar'ın partner ülkesi Rusya, onur konuğu ili ise Muğla olacak.
04 Ağustos 2017 Cuma
- Geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da Folkart ve Vestel in sponsorluğunda gerçekleştirilecek fuar, ticari boyutu, geleceğin teknolojisi, yenilikçi ürünlerin yanı sıra dünyaca ünlü sanatçıların konseri ve renkli kültür - sanat etkinlikleri ile dikkat çekecek.
18 Ağustos- 27 Ağustos 2017 tarihlerinde “İzmir 10'u bekliyor '' sloganıyla düzenlenecek olan İEF nin basın toplantısına, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu nun yanısıra İEF Ana Sponsoru Folkart'ın Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Sancak ile İnovasyon Ana Sponsoru Vestel'in İcra Kurulu Başkanı Turan Erdoğan da katıldı. Ana teması 'enerji' olarak belirlenen 86. İEF nin bu yılki partner ülkesi Rusya, onur konuğu ili ise Muğla oldu.
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, her yıl 26 Ağustos'ta açılan fuarı bu yıl Kurban Bayramı nedeniyle öne çektiklerini belirterek, enerji temasıyla fuarın bu yıl çıtasını daha da yükselteceklerini söyledi. İzmir Enternasyonal Fuarı'nı özünü kaybetmeden ileriye taşımak için verdikleri çaba sonucunda geçtiğimiz yıl yakaladıkları başarıyı 86. İEF'te artırarak devam ettirmek istediklerini dile getiren Başkan Kocaoğlu şunları söyledi:
'İzmir Enternasyonal Fuarı'na yeniden hem ülkemizden hem de uluslararası camiadan çok büyük bir katılım talebi var. Geçtiğimiz yıl yaptığımız çıkış bu sene dünyanın en güçlü ekonomisi Rusya'yı fuara partner ülke yaptı. Rusya 1.33 trilyon dolarlık gayri safi milli hasılası ile dünyanın en güçlü ekonomileri arasında. Komşumuz olan Rusya ile ilişkilerimizin İEF çerçevesinde güçlenmesi hem bölge hem dünya barışı için çok derece önemli. Rusya'nın partner ülke olmasında 2016 yılında suikasta kurban giden Rusya Büyükelçisi Andrey Karlov'un büyük katkısı var. Rusya'nın İEF'ye partner ülke olmasına inanmıştı; savunmuştu. Belediyeye yaptığı ziyarette bu konuda mutabık kalmıştık. Ben buradan bir kez daha 86. İEF'ye katkılarından olayı rahmetli büyükelçimizi huzurunuzda anıyor, yapılan suikastı şiddetle kınıyorum. Rusya nın partner ülke olması ile birlikte büyükelçimizin bu konudaki çabalarını, vasiyetini de yerine getirmiş olduk' dedi.
Rusya'nın fuara Enerji, Sanayi ve Ticaret Bakanı, Ekonomik Kalkınma Bakanı ve 300 civarında bürokratı ve Tataristan Cumhurbaşkanı ile çıkartma yapacağını dile getiren Başkan Kocaoğlu, şunları söyledi:
İEF barış meşalesidir
'Rusya İEF'ye en çok katılan ülkeler arasında yer alıyor. Bu yıl 63.kez konuğumuz olacak. Kültürpark'ın kurulmasında da Rusya'nın Gorki Parkı örnek alınmış. Biz iki ülke arasındaki ekonomik, ticari ilişkilerin gelişmesi için gerekli hazırlıkları yaptık. Karşılıklı iş ilişkisi kurulması için çalıştaylar düzenliyoruz. İkinci dünya savaşında cephede savaşan uluslar İEF'de birlik ve beraberlik içinde yarışırdı. Coğrafyamızın, dünyamızın bu durumunda İEF'nin bir barış meşalesi olarak yanacağını düşünüyoruz. Bunun için çalışıyoruz. Rusya Başbakan Yardımcısının Türkiye ile domates ithalatı ile ilgili görüşmeleri İEF çerçevesinde görüşüp halledileceğini söylemesi Rusya tarafının bu fuara ne kadar önem verdiğinin göstergesidir'.
Otellerdeki doluluk oranı yüzde 100'e ulaşacak
İEF'nin turizm ve hizmet sektörüne önemli katkıları olduğuna değinen Başkan Kocaoğlu, geçtiğimiz yıl İEF süresince otellerin doluluk oranının yüzde 67 olduğunu bu yıl oranın yüzde 80'e çıktığını söyledi. Bu oranın fuar süresince yüzde yüze ulaşacağını belirten Kocaoğlu,
'Şu anda İzmir hem Avrupa'da hem dünyanın diğer ülkelerinde çok büyük ilgi görüyor. İlgi görmesinin nedeni burada yaptığımız çalışmalar, İzmirli'nin hayata, yaşama bakışı ayrı bir önem taşıyor. Biz umutluyuz. Önümüzdeki her yıl İzmir, daha da güzelleştirerek kenti yeşil yaparak, çevre yatırımlarıyla mutlaka ve mutlaka kalkınacak ve dünyanın en önemli kentlerinden biri olacak' dedi.
Büyükşehir'de rüzgar enerji dönemi
Fuarın ana temasını enerji olarak belirlediklerini ve fuar ziyaretçilerinin enerji ile ilgili teknolojik gelişmeleri izleme şansına sahip olacaklarını söyleyen Başkan Kocaoğlu, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 2016 yılında elektrik giderinin 180 milyon lira olduğunu belirterek, rüzgar enerjisinden yararlanmak için yatırım yapma kararı aldıklarını söyledi.
Bunun için önümüzdeki hafta Enerji Bakanı ile görüşeceklerini söyleyen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, ' 700 - 800 veya 1 milyar gibi yatırım yaptığımızda 180 milyon gibi elektrik giderinden kurtulacağız. Bu yatırım kendi kendini finanse edecek. Bir süre sonra tasarrufa geçeceğiz. Senede 1 kilometre metro yapmak kadar tasarruf etmiş olacağız' dedi.
İEF ile yeni fırsatlar
Fuarın ana sponsoru olan Folkart ın Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Sancak, 86. İzmir Enternasyonal Fuarı'na ikinci kez ana sponsor olmaktan büyük onur duyduklarını belirterek, 'İlklerin şehri İzmir'in çok parlak bir geleceği olduğunu, doğal güzellikleri ve binlerce yıllık tarihsel mirasıyla bütünleşerek, hem dünyanın hem Avrupa'nın yeniden dikkatini çekeceğini düşünüyoruz. Bu dönemde İzmir'e olan güçlü ilgi İzmir Enternasyonal Fuarı'nın da katkısıyla önümüzdeki süreçte, İzmir'i mutlaka yeni fırsatlarla buluşturacaktı' dedi. 86. fuarda örnek bir uluslararası kültür-sanat ve gösteri şöleni yaşatmak arzusunda olduklarını söyleyen Mesut Sancak sözlerini şöyle sürdürdü:
'Sayın Aziz Kocaoğlu'nun İEF'yi güzel, yeni bir geleceğe taşımak için yoğun çaba gösterdiğine hep birlikte tanığız. Kocaoğlu'nun bu tutumu ve şehrimiz için iyi şeyler yapma arzusu bizi teşvik eden unsurların başında geliyor. İEF 86. yılında enerji temasıyla yine inovasyonu öne çıkararak, tarihsel İEF markası ve taşıdığı uluslararası özelliğini yeniliklerle güçlendirmektedir. Örneğin Rusya'nın partner ülke olması çok değerli. Doğal güzellikleriyle öne çıkan Muğla'nın onur konuğu il seçilmesi çok sempatiktir. Yani hep birlikte iyi yoldayız'.
Değişim ve yenilik ön planda
İnovasyon Ana Sponsoru Vestel'in İcra Kurulu Başkanı Turan Erdoğan da konuşmasında, İzmir Enternasyonal Fuarı nın Türkiye'ye katkılarına değinerek, 'İzmir Enternasyonal Fuarı'nın son birkaç yıldan beri eski şaşalı günlerini yakalayıp hatta aştığını görüyoruz. Biz Vestel grubu olarak yılda 20 - 30 fuara katılıyoruz. Bizim gözlemlerimize göre İzmir Enternasyonal Fuarı hızla uluslararası boyutta çok önemli bir fuar olmaya doğru gidiyor. Dünyadaki yeni trendlere uygun bir seyir izliyoruz. Las Vegas'taki dünyaca ünlü fuarda teknoloji, ticaret ve eğlenceyi sanatı birleştiren yeni konseptler var. İzmir bu açıdan çok şanslı ve müsait bir yer. Dünyadaki en büyük fuar kongre merkezi olmaması için bir sebep görmüyoruz' diye konuştu. Vestel'in fuarda bu yıl 1000 metrekarelik bir standla yer alacağını söyleyen Erdoğan, 'Standımızda ürünlerimizi dijital ve son teknolojik gösterilerle birlikte sunacağız. Ümit ediyorum halkımız hem eğlenecek hem teknolojiyi deneyimleyecek.' dedi.
Partner Rusya, Onur Konuğu Muğla
İzmir Enternasyonal Fuarı'nın bu yılki partner ülkesi olan Rusya, 1.33 trilyon Dolarlık Gayri Safi Yurtiçi Hasılası ile dünyanın en güçlü ekonomileri arasında yer alıyor.
Fuarın Onur Konuğu ili ise ekonomik ve kültürel değerleriyle öne çıkan Muğla olarak belirlendi. Partner ülke Rusya Federasyonu, devlet kurumları ve firmaları ile birlikte büyük bir katılım gösterecek. Fuar süresince, Rusya Federasyonu ile ekonomik, ticari, sosyal ve kültürel ilişkiler ile yeni işbirlikleri geliştirmeye yönelik çok sayıda toplantı gerçekleştirilecek. İzmir İş Günleri Toplantıları 17-18 Ağustos tarihlerinde Swissotel de gerçekleşecek.
86. İEF te yıldızlar geçidi
18-27 Ağustos tarihleri arasında Yeraltı Otoparkı nın üzerindeki çim alanda ücretsiz gerçekleştirilecek konserlerde, Nilüfer, Doğukan Manço, Sıla, Mabel Matiz, Demet Akalın, Teoman, Volkan Konak, Buray, Buika, Selami Şahin ve Candan Erçetin yer alıyor.Mogambo Caz Günleri nde ise, Lisa Simone, Bülent Ortaçgil, Tuna Kiremitçi, Vedat Sakman, China Moses, Zuhal Olcay Ferid Odman, Della Miles ve Fatih Erkoç fuar ziyaretçilerini caz müziğinin en seçkin örnekleriyle buluşturacak. İsmet İnönü Sanat Merkezi nde her gece bir tiyatro oyunu sergilenirken; Açıkhava Tiyatrosunda da müzikaller ve sahne gösterileri yer alacak.
Ünlü yazarlarla sohbet imkanı
Türk Edebiyatının değerleri yazarları, 86. İEF de fuar ziyaretçileriyle buluşacak. 19-25 Ağustos tarihleri arasında İzmir Sanat Merkezi Bahçesi nde gerçekleştirilecek Edebiyat Sohbetleri nde, Oya Baydar, Mine Söğüt, Özcan Yüksek, Aslı Erdoğan, Ercan Kesal, Arif Keskiner ve M.Melih Güneş gerçekleştircekleri sohbetin ardından kitaplarını imzalayacak.
Sinema Burada Festivali 17 yaşında
Sinema Burada Festivali, İzmir Sanat Merkezi nde bu yıl 17. kez gerçekleştiriliyor.
Aytaç Arman ve Lale Belkıs ın onur konuğu ödülü alacağı Sinema Burada Festivali nin Başarı Ödülü ise Rıza Kocaoğlu ve Öykü Karayel e verilecek. 23-27 Ağustos 2017 tarihleri arasında düzenlenecek olan 17.Sinema Burada Festivali, seçkin film programı ile sinemaseverlere görsel bir şölen hazırlarken; kısa film yapımlarına da destek olmaya devam edecek. Başvuruları Fuar dan önce toplanan Kısa Film Proje Yarışması nın ödülleri 27 Ağustos 2017 tarihinde sahiplerini bulacak.
Geleceğin teknolojisi bu fuarda
İzmir Enternasyonal Fuarı bu yıl, “Yıldızlararası Uzay Sergisi '' ile 2030 yılının teknolojilerine ışık tutacak. Sergi uzay deneyimini gelişmiş teknolojilerle birebir yaşatacak.Fuarın bir diğer teknoloji harikası ile Dinleme Bölümü. Bu bölümde bilim insanlarının dünyasına yaklaşmak sanal gerçeklik ile mümkün olacak.
Sokak gösterileri çok renkli
Fuar süresince Kültürpark alanı içinde gerçekleştirilecek sokak gösterileri fuar ziyaretçilerini bir masal atmosferiyle buluşturmaya hazırlıyor.
“The Giant Elephant '' , “Interaktif İlluzyon Gösterisi '' , “Sokak Müziği '' , “The Bubbles Show '' , “Lumen Prade '' , “The Baloon Man '' , “Ritim Show '' , “Led Drum-Led Poi '' , “Sirk Performans '' her akşam farklı etkinliklerle keyifli saatler vadediyor. 86. İEF Çocuk Tiyatrosu 19-25 Ağustos tarihleri arasında İzmir Sanat Merkezi de çocukları tiyatro ile buluşturacak.
3 TL karşılığında sınırsız eğlence
Fuar giriş ücretleri, İzmirim kart için 3 TL, öğrenci 2 TL olurken; engelli ve refakatçi, gazi ve gazi yakını, şehit ailesi elektronik kart sahipleri ücretsiz olarak Kültürpark a girebilecek. Fuar ziyaret saatleri ise 16.00 ile 23.00 olarak belirlendi.
Kaynak: turizmhaberleri.com