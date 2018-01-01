Qatar Airways Asya uçuşlarını arttırıyor
Qatar Airways, Vietnam şehirleri olan Ho Chi Minh City ve Hanoi'ye ve aynı zamanda Tayland'ın popüler tatil destinasyonu olan Krabi'ye ek uçuş ekledi.
04 Ağustos 2017 Cuma
- Doha'dan Bangkok aktarmalı mevcut günlük uçuşlara ek, şehre giden yolcu kapasitesini ikiye katlayarak yolcular Hanoi'ye yeni direkt uçuş hizmetinden yararlanacak. 1 Ocak 2018 itibariyle Ho Chi Minh City'nin günlük hizmeti de haftada 3 uçuş daha arttırılarak 10'a çıkarılacak.
Bu arada tatilciler, Krabi'nin güzel Tayland kumsallarına 1 Aralık 2017'den itibaren haftanın her günü gerçekleşecek uçuşlarla daha fazla seçeneğe sahip olabilecekler.
Qatar Airways Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Akber Al Baker konu hakkında şunları söyledi: “Asya pazarı bizim için çok önemli, bu nedenle Ho Chi Minh City, Hanoi ve Krabi'ye olan uçuşlarımızı arttırabilmekten dolayı mutluluk duymaktayız. Her gün binlerce yolcu, merkezimiz Doha'daki Hamad Uluslararası Havaalanı ile Asya destinasyonları arasında gerçekleşen sorunsuz bağlantıları deneyimliyor. Şimdi ise yolcularımızın, gittikçe daha popüler hale gelen Asya destinasyonlarına ulaşmalarını kolaylaştırarak beş yıldızlı hizmet ödülüne sahip olduk. Uluslararası uçuş ağımızı genişletme fırsatlarını keşfetmeye ve müşteri beklentilerine göre uçuş ağımızdaki hizmet kalitemizi arttırarak değer katmaya devam edeceğiz. '' dedi.
Qatar Airways, eklenen Asya uçuşlarını, Qatar Airways'in Sri Lanka'daki Colombo'ya olan mevcut uçuşlarının genişletilmesini ve Avustralya'nın başkenti Canberra'yı uçuş ağına ekleyeceğini duyurdu. Uçuş sıklıklarındaki artış, yakın zamandaki GCC ablukasına rağmen, Qatar Airways'in, daha fazla yolcunun ödüllü müşteri hizmetlerinden yararlanmasını sağlamak amacıyla iddialı genişleme planlarını ve büyüme stratejisini sürdürmesiyle gerçekleşti.
Qatar Airways 2018'in sonuna kadar aralarında Chiang Mai, Tayland, Rio de Janeiro, Brezilya, San Francisco, ABD ve Santiago, Şili'nin de bulunduğu 26 yeni heyecan verici destinasyonu uçuş ağına ekleyecek.
Kaynak: turizmhaberleri.com