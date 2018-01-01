Qatar Airways Asya uçuşlarını arttırıyor

Qatar Airways, Vietnam şehirleri olan Ho Chi Minh City ve Hanoi'ye ve aynı zamanda Tayland'ın popüler tatil destinasyonu olan Krabi'ye ek uçuş ekledi.

04 Ağustos 2017 Cuma - Doha'dan Bangkok aktarmalı mevcut günlük uçuşlara ek, şehre giden yolcu kapasitesini ikiye katlayarak yolcular Hanoi'ye yeni direkt uçuş hizmetinden yararlanacak. 1 Ocak 2018 itibariyle Ho Chi Minh City'nin günlük hizmeti de haftada 3 uçuş daha arttırılarak 10'a çıkarılacak.

Bu arada tatilciler, Krabi'nin güzel Tayland kumsallarına 1 Aralık 2017'den itibaren haftanın her günü gerçekleşecek uçuşlarla daha fazla seçeneğe sahip olabilecekler.

Qatar Airways Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Akber Al Baker konu hakkında şunları söyledi: “Asya pazarı bizim için çok önemli, bu nedenle Ho Chi Minh City, Hanoi ve Krabi'ye olan uçuşlarımızı arttırabilmekten dolayı mutluluk duymaktayız. Her gün binlerce yolcu, merkezimiz Doha'daki Hamad Uluslararası Havaalanı ile Asya destinasyonları arasında gerçekleşen sorunsuz bağlantıları deneyimliyor. Şimdi ise yolcularımızın, gittikçe daha popüler hale gelen Asya destinasyonlarına ulaşmalarını kolaylaştırarak beş yıldızlı hizmet ödülüne sahip olduk. Uluslararası uçuş ağımızı genişletme fırsatlarını keşfetmeye ve müşteri beklentilerine göre uçuş ağımızdaki hizmet kalitemizi arttırarak değer katmaya devam edeceğiz. '' dedi.

Qatar Airways, eklenen Asya uçuşlarını, Qatar Airways'in Sri Lanka'daki Colombo'ya olan mevcut uçuşlarının genişletilmesini ve Avustralya'nın başkenti Canberra'yı uçuş ağına ekleyeceğini duyurdu. Uçuş sıklıklarındaki artış, yakın zamandaki GCC ablukasına rağmen, Qatar Airways'in, daha fazla yolcunun ödüllü müşteri hizmetlerinden yararlanmasını sağlamak amacıyla iddialı genişleme planlarını ve büyüme stratejisini sürdürmesiyle gerçekleşti.

Qatar Airways 2018'in sonuna kadar aralarında Chiang Mai, Tayland, Rio de Janeiro, Brezilya, San Francisco, ABD ve Santiago, Şili'nin de bulunduğu 26 yeni heyecan verici destinasyonu uçuş ağına ekleyecek.

Kaynak: turizmhaberleri.com

                Google+ paylaş               
QATAR AİRWAYS ASYA UÇUŞLARINI ARTTIRIYOR
          
Günün Haber Başlıkları

Türkiye iç hat uçuşlarda biletbayisi uçak bileti servisini tercih edebilirsiniz

 Yorumlar

Benzer Haberler :
     EUROWİNGS, ALMANYA İÇİ UÇUŞLARINI ARTTIRIYOR
     DÜNYADA TURİZM HAREKETLERİ ASYA-PASİFİK BÖLGESİNE KAYDI
     THY İPTAL VE RÖTAR UÇUŞLARINI AÇIKLADI
     SUNEXPRESS, 2017 YAZ SEZONU YENİ UÇUŞLARINI AÇIKLADI
     TÜRSAB ASYA BYK BAŞKANLIĞINA ALİ BİLİR SEÇİLDİ
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx