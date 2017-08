Turizmci 2018 Avrupa Pazarına pozitif bakıyor

Güral Şirketler Grubu YK Başkan Yardımcısı Harika Güral, '2017 yılını beklentiler seviyesinde kapatacağımızı öngörebiliriz. Önümüzdeki yıl ise Batı Avrupalı turist yönünü Türkiye'ye çevirecek” dedi.

04 Ağustos 2017 Cuma - TÜİK tarafından açıklanan verileri değerlendiren Güral Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Harika Güral, 2017 turizm gelirlerinde geçmiş sezonlara oranla yaklaşık 9 lar seviyesinde artış görülmesinin sevindirici olduğunu, turizm sektörünün bu sezon Rus turist canlılığıyla hareketlenmeye başladığını söyledi.



“Turizm geliri nisan, mayıs ve haziran aylarında bir önceki yılın aynı çeyreğine göre 8,7 artarak 5 milyar 413 milyon 48 bin dolar olduğunu belirten

Güral; Turizm gelirinin 81,3 ü yabancı ziyaretçilerden, elde edildi. Bu ülke olarak bizleri mutlu eden bir tablo, turizmciler olarak yıla umutlu bakıyoruz. Her ne kadar aynı değerleri 2015 yılıyla kıyasladığımızda gelirler açısından kur farkını dikkate almasak dahi 30 lar seviyesinde bir kayıp görülse de gelen turist rakamlarında bu kaybın 18 ler seviyesinde seyretmesi sevindirici. Marjinal bir gelişme olmazsa beklentiler dahilinde biteceğini ön gördüğümüz sezonda, önümüzdeki sene Batı Avrupa nın da tercihini tekrar Türkiye den yana kullanacağı tahmin ediyorum. Dolayısıyla bu kayıpları önümüzdeki yıllarda geride bırakacağımızı düşünüyorum '' diye konuştu.



Gelişmeleri şirket bazında da değerlendiren Güral, ciro ve gelen ziyaretçi rakamlarının her iki sezonun da üzerinde olmasının sevindirici olduğunu söyledi. Bu başarıyı pazar çeşitliliklerine bağlayan Güral, Batı Avrupa'da oluşun boşluğu başka ülkelerden gelen turistlerle doldurduklarını belirtti.



Bölgedeki varlıklarını 'Güral Premier Hotel Tekirova ve 'Güral Premier Hotel Belek olmak üzere Güral Premier Hotels & Resorts çatısı altında sürdürdüklerini anlatan Güral şu açıklamada bulundu:



'Turizm alanında Güral Premier Belek ve Güral Premier Tekirova otellerimizde toplamda 2.800 yatak kapasitemiz var. 2016 yılı her ne kadar turizm sektörü için kötü gittiyse de biz yüksek bir doluluk oranıyla sezonu kapattık. Önümüzdeki dönemde bölgeye olan talebin artarak devam edeceğini düşünüyoruz.



Bu sezon tüm işletmelerin kazanmasını istiyoruz. Turizm sektörünün kazanması demek Türkiye için gerek ekonomik gerek sosyal anlamda yüksek katma değer, yüksek fayda demektir. Türkiye yi dünyada temsil eden ve tanıtan önemli kanallardan biri de biz turizmcileriz, dolayısıyla bundan önce olduğu gibi bu sezonda gelen tüm misafirlerimizi en iyi şekilde ağırlayarak ülkemize yüksek katma değer yaratmaya devam edeceğiz' diye konuştu.