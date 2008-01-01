Çinli Turistlerin 2017 Gezi Eğilimleri Raporu açıklandı

Çin'in en büyük gezi platformu Ctrip.com, 2017 yılı yaz sezonunda Çinli turistlerin gezi eğilimlerine dair bir rapor yayımladı. Bu yaz, yabancı ülkelere seyahat eden Çinli turist sayısının 30 milyonu aşması bekleniyor.