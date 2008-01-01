Çinli Turistlerin 2017 Gezi Eğilimleri Raporu açıklandı

04 Ağustos 2017 Cuma
- Çin Uluslararası Radyosu'nun haberin göre; Raporda, Çinli turistlerin en çok tercih ettiği ülkelerin başında Tayland ve Japonya'nın geldiği, Orta ve Doğu Avrupa ülkeleriyle Kuşak ve Yol güzergahındaki bölgelere de rağbetin giderek arttığı belirtildi.
Rapora göre, Tayland'ı Japonya, Singapur, ABD, Hong Kong, Endonezya, Vietnam, Malezya, Rusya ve Filipinler izliyor. Geçen yıl ikinci sırada yer alan Güney Kore (Kore Cumhuriyeti) ise, 2017 yazında ilk 50 ülke arasına giremedi. Ctrip.com
Halkla İlişkiler Müdürü Peng Liang, Çinlilerin yurtdışı gezilerinde yeni eğilimleri olduğuna işaret ederek, Çinli turistlerin artık tatil yapmayı, yerel lezzetleri tatmayı ve bireysel gezileri tercih ettiklerini vurguladı. Son verilere göre, yabancı ülkelere giden Çinli turistlerin yüzde 60'ı grup dışı gezi yolunu tercih etti. Peng Liang bu konuda şunları kaydetti:
“Çinli turistler, yabancı ülkelerin kültürünü yakından tanıyabilecekleri programları seçiyorlar. Örneğin, yabancı ülkelerdeki konserlere katılıyorlar, yerel halkın evlerini ziyaret ediyorlar veya sırf başka yörelerin lezzetlerini tatmaya gidiyorlar. “
2016 yılında yurtdışına seyahat eden Çinli turist sayısı 122 milyonu aştı. Çin bu sayı ile dünyada birinci sırada yer aldı. Buna paralel olarak, Çinli turistlerin yabancı ülkelerde gerçekleştirdikleri tüketim de giderek artmakta. Geçen yıl Çinli turistlerin yurt dışındaki kişisel harcamaları 109 milyar 800 milyon ABD Doları'nı buldu. Bu yıl yaz sezonunda ise bu rakamın geçen seneye kıyasla yüzde 7 artarak 7 bin yuan olacağı tahmin ediliyor.
Japonya'dan yeni dönen Çinli turist Bay Hu, yurtdışı gezilerinde çok harcama yaptığını vurgulayarak şöyle konuştu: “Ben Japonya'da genellikle kıyafet, kozmetik ürünleri ve ilaç alıyorum. Bu ürünler, orada Çin'e göre yüzde 30 daha ucuz. Özellikle çocuk ilaçları hem çok çeşitli hem de güvenilir.“
Çinli turistlerin yaptıkları tüketim, gezi destinasyonu ülkelerin ekonomisini destekleyen önemli bir unsur haline geldi. Çin'e vize kolaylığını artıran ülkeler de giderek çoğalıyor. Örneğin, Japonya, Çinli turistlere vize kolaylığını artırdı. Tayland ise Çinlilere vize muafiyet süresini uzattı. Sırbistan ve Karadağ gibi ülkeler de Çin'e vize muafiyeti uygulamaya başladı. Yeni Zelanda ve Arjantin Çinlilere 10 yıllık çok girişli vize hizmetini yürürlüğe koydu. Şu anda, 62 ülke Çin'e yönelik vize muafiyeti veya havaalanında vize hizmetini uygulamakta.
Peng Liang, vize ve havayolu ulaşımı konularında sağlanan kolaylıklar sayesinde daha çok Çinli turistin yabancı ülkelere gittiğini söyledi. Spor gezisi gibi yeni programların da hizmete açıldığını belirten Peng şöyle konuştu:
“Görüyoruz ki, bir grup özel gezi programı popülaritesini koruyor. Örneğin, turistik gemi turları. Birçok turistik gemi şirketi yaz günlerinde farklı tur programlarını başlattı. Bu yıl Shanghai ve Xiamen gibi kentlerin deniz limanlarında da yeni programlar açıldı. Yani turistik gemi yolculuğunun bu yaz sezonunda zirveye ulaşacağını tahmin ediyoruz.“
Kaynak:Çin Uluslararası RadyosuKaynak: turizmhaberleri.com