Emin Fındıkoğlu Dörtlüsü Gümüşlük Klasik Müzik Festivalinde

14. Uluslararası Gümüşlük Klasik Müzik Festivalinin 'Suda' başlıklı konserler serisi Emin Fındıkoğlu Dörtlüsü ile devam ediyor. 8 Ağustos Salı akşamı Gümüşlük sahilinde sahneye çıkacak olan Emin Fındıkoğlu Dörtlüsü klasik caz sunacak.

- Türkiye nin önde gelen caz piyanistlerinden Emin Fındıkoğlu na Gümüşlük sahilindeki festival merkezinde gerçekleşecek konserde solist olarak Meltem Ünel, kontrbasla Derya Davulcu ve davulla Monika Bulanda eşlik edecek. 2010 yılından bu yana birlikte çalarak ilginç bir repertuar oluşturan dörtlü, İstanbul'daki sayısız caz mekanının yanında Paris'de Chez Papa Jazz Club, Lüksemburg'da CCRN, Sırbistan'da Nisville Jazz Festival, 2011 de Gümüşlük Klasik Müzik Festivali, yine İstanbul'da 18. İKSV Caz Festivalinde geniş kitlelere seslendi.Emin Fındıkoğlu hakkında:Hafif batı müziği düzenlemecisi, piyanist ve caz sanatçısı Emin Fındıkoğlu 1940 yılında İstanbul da doğdu. Sanatçı, caz müziği yöntemlerini uygulamadaki başarısı ile dikkat çekerken, nefesli çalgıları orkestraya uyarlamadaki başarısıyla da öne çıktı.Emin Fındıkoğlu, Türkiye deki eğitimini Şişli Terakki Lisesinde tamamladı. İlk müzik eğitimini melofon üzerine alan sanatçı, daha sonra ünlü caz eleştirmeni Cüneyt Sermet ve Arif Mardin'le çalıştı. Fındıkoğlu, 1962 – 1966 yılları arasında ABD nin Boston kentindeki Berklee Caz Okuluna burslu devam etti ve kompozisyon-düzenleme üzerine lisans eğitimi gördü. Burada Ray Santisi den piyano, Herb Pomeroy dan partisyon, John LaPorta dan doğaçlama, Bill Maloof dan orkestrasyon ve James Progris ten kontrpuan dersleri alarak mezun oldu. Berklee LP Vol.2 için Mercer Ellington ezgilerinin iki düzenlemesine katkıda bulundu. Yurda dönüşünde bir orkestra kurduysa da bu orkestra kısa zamanda dağıldı. Durul Gence 10, kurulduğu zaman Şeyh Şamil konulu çalgısal besteyi hazırladı. Bu düzenlemede saksafon ailesini, timpaniyi, elektronik çalgılarla çok güzel kaynaştırdı. İstanbul'da, İsveç saksafon devi Lennart Jansson'un quartetinde piyanist olarak çalıştı ve caz kulübü The Rhythm Section'ı kurdu. 1970'lerin başında Avrupa çapında dans müziği gruplarında çaldı.1979 da Onno Tunç ile birlikte Taksim de bir müzik okulu açan Fındıkoğlu, reklam müzikleri yaptı ve caz toplulukları kurdu. 1985 yılında bir ilk olan BİLSAK Uluslararası Caz Festivalini kurdu. Üflemeli çalgılar için yazmaya olan tutkusu, Türk caz sahnesinde önde gelen kornacıların yer aldığı Euphony (1986) ve Détente (1999) gibi grupların oluşmasına yol açtı. 1996 yılında Muzikotek etiketiyle Köpek Şarkıları adlı CD sini yayınladı. MIAM da eğitimciliğinin yanı sıra, çekirdeğinde yaylı dörtlüsü bulunan bir caz topluluğu oluşturdu.Fındıkoğlu, müzik kariyeri boyunca birçok sanatçıyla sahne ya da stüdyoda birlikte çaldı. Durul Gence 10, Deténte, Euphony, Emin Fındıkoğlu+12 gibi topluluk ve projelerle performans sergileyen sanatçı, zaman zaman quartet ve triolar kurdu; Tuna Ötenel, Kudsi Ergüner, Fikret Kızılok, İmer Demirer, Şenova Ülker, Meltem Ünel, Monika Bulanda, Ece Göksu gibi sanatçılarla birlikte sahne aldı.Festivalin sponsorları:14. Uluslararası Gümüşlük Klasik Müzik Festivalinin ana sponsoru DenizBank. Kumda ve Suda konserlerinin sponsorluğunu Uludağ Premium üstlenirken, etkinlik ve eğitim sponsorluğunu üstlenen Bosch, Gümüşlük Festival Akademisi konserlerine destek veriyor. Liba Laboratuarları A.Ş., etkinlik sponsoru olarak festivalin açılış ve kapanış konserlerine katkı sağlıyor. Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Bodrum Belediyesi, festivalin kurumsal sponsorları arasında yer alırken; THY, festivalin resmi ulaşım sponsorluğunu; Arion Resort Hotel konaklama sponsorluğunu; Çağdaş Holding, festival merkezi sponsorluğunu ve Piernet ise sosyal medya sponsorluğunu üstleniyor. Ayrıca Julius Meinl Coffee, Mas Matbaa, Off Gümüşlük ve Soğan Sarmısak, festivalin servis sponsorları arasında yer alıyor.Antik Taş Ocağında gerçekleşecek Taşta konserlerinin başlama saati 21:15; diğer konserler 20:30 da başlayacaktır. Biletler, Festival Merkezi, Gümüşlük sahili (iletişim: 0 537 577 85 07 – 0 252 394 41 61) ve Biletix'den temin edilebilir.26 Temmuz – Gilles Apap – Keman & Myriam Lafargue – Akordeon (Fransa) – Taş Ocağı28 Temmuz – GFA Keman Konseri – Toprak Ev29 Temmuz – Dilbağ Tokay – Viyolonsel & Eren Levendoğlu – Piyano (Türkiye) – Taş Ocağı31 Temmuz – Viyolonsel GFA Konseri – Toprak Ev1 Ağustos – Tord Gustavsen (Norveç) – Festival merkezi, sahil4 Ağustos – Begoa Ensemble (Türkiye) – Taş Ocağı8 Ağustos – Emin Fındıkoğlu Quartet – Festival merkezi, sahil10 Ağustos – Alp Ersönmez 'Yazısız feat Erik Truffaz – Eklisia15 – 19 Ağustos – 4. Ahmed Adnan Saygun Piyano Yarışması – Toprak Ev18 Ağustos – Ilya Itin – Piyano (Rusya) – Taş Ocağı20 Ağustos – GFA Piyano Konseri – Toprak Ev22 Ağustos – Romano Pallottini – Piyano (İtalya) – Taş Ocağı24 Ağustos – Mauricio Vallina – Piyano (Küba) – Taş Ocağı25 Ağustos – GFA Piyano Konseri – Toprak Ev26 Ağustos – Erdem Sökmen & Hasan Meten – Gitar Duo (Türkiye) – Toprak Ev27 Ağustos – Egberto Gismonti – Gitar (Brezilya) Toprak Ev28 Ağustos – Ebgerto Gismonti – Piyano (Brezilya) Taş Ocağı30 Ağustos – Derek Gripper – Gitar (Güney Afrika) Toprak Ev31 Ağustos – GFA Flüt Konseri – Toprak Ev01 Eylül – Bülent Evcil (Türkiye) & Raffaele Trevisani (İtalya) – Flüt Duo & Paola Girardi – Piyano (İtalya) – Taş Ocağı04 Eylül – Gülsin Onay – Piyano (Türkiye) – Taş Ocağı