İngiltere uçuşlarında elektronik cihaz yasağı kalktı

ABD uçuşlarının ardından İngiltere uçuşlarında uygulanan elektronik cihaz yasağı kaldırıldı.Atlasglobal YK Başkanı Murat Ersoy, 'yasağın kaldırılmasıyla önemli bir sorunu geride bıraktık' dedi.

06 Ağustos 2017 Pazar - İngiltere'nin Mart ayından bu yana Türkiye'den gerçekleştirilen uçuşlarda başlattığı kabinde elektronik cihaz yasağı uygulaması, bugünden itibaren Atlasglobal için de kaldırıldı. İngiltere ye gitmek üzere havalimanına gelen yolcular, kontuardaki rutin bilet işlemleri sonrasında daha önce yasak kapsamında uçaklara götüremedikleri ve görevlilere teslim ettikleri elektronik eşyalarını bu kez yanına alabilecek.



Yasağın kaldırılması ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Atlasglobal Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ersoy, “İngiltere uçuşlarında bugünden itibaren yasağın kaldırılmasıyla önemli bir sorunu geride bırakmış bulunuyoruz. İngiltere uçuşlarındaki yasak yolcu kaybına neden olmadı aksine yolcu sayımız artmaya devam etti. Ancak yolcularımız bu uygulama dolayısıyla havalimanında çok daha fazla prosedüre maruz kaldılar. Yasağın kalkmasının Türk turizmine olumlu yansımaları kuşkusuz olacaktır. Bu yıl turizm sektöründe sezonun açılmasıyla beraber önemli bir ivme yakaladık. Yeniden yükselişe geçtik, bu yükseliş trendinin önümüzdeki dönemde hız kesmeden sürmesini bekliyoruz '' diye konuştu.



Haftanın 7 günü İngiltere



Atlasglobal, haftanın yedi günü İstanbul dan Londra Stansted Havalimanı na uçuyor. Atlasglobal in Londra yolcuları yurt içinde İzmir, Kayseri, Antalya, Bodrum, Gaziantep, Konya ve Adana; yurt dışında ise Beyrut, Bağdat, Erbil, Süleymaniye, KTTC (Ercan), Tahran, Kuveyt, Mikonos, Krasnodar, Samara, Nizhekamsk, Mahaçkale, Çimkent, Aktau, Astana ve Tiflis e uygun aktarmalı uçuşlar gerçekleştirebiliyor.















