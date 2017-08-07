Ortadoğu'nun Sınır aşan Suları ve Su Politikaları Semineri

“Ortadoğu'nun Sınır aşan Suları ve Su Politikaları” konulu seminer; Orman Ve Su İşleri Bakanlığı'nda 7 Ağustos 2017 tarihinde gerçekleştirilecek.

Kaynak: turizmhaberleri.com

- HPA Orman Ve Su İşleri Bakanlığı ,Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürü Hanifi Avcı 'nın teklif ve Bakanlığın tasvipleri doğrultusunda “Ortadoğu'nun Sınıraşan Suları ve Su Politikaları '' konulu bir seminer dizisi düzenleniyor.DSİ Eski yöneticilerinden İnşaat Mühendisi ve Su Politikaları Uzmanı Dursun YILDIZ tarafından verilecek olan seminerlere Orman ve Su İşleri Bakanlığına bağlı Genel Müdürlüklerin personeli katılacak.Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğünde Daire Başkanlarından Yaşar Çakıroğlu ve Uzman Sezgin AKSU ve Çölleşme Akademisinin katkılarıyla düzenlecek olan “Seminer Dizisi '' Orman ve Su İşleri Bakanlığı'nın 22. Kat Büyük toplantı salonunda gerçekleştirilecek. İlk Seminer Sınıraşan Sular Hukuku , Uluslararası Sözleşmeler ve 21. Yüzyılın Güvenlik Paradigması konusunda 7 Ağustos 2017 günü saat 14 00 de verilecek.SEMİNER DİZİSİNDE ;Sınıraşan Sular Hukuku ve Uluslararası Sözleşmeler,Yeni Güvenlik Paradigması ve Su-Enerji-Gıda -Çevre Güvenliği BağlantısıOrtadoğu'nun Su Kaynakları ve Su Anlaşmaları,Bölgede İklim Değişimi Etkisi ve Yeni Su Denklemi,Mevcut ve İleriye Dönük Sorunlar ,Türkiye'nin Stratejik Su Vizyonu ve Yeni Ortadoğukonuları dünyadaki hukuki,siyasi gelişmeler ve iklimsel değişim açısından ele alınarak incelenip tartışılacaktır.İnşaat Mühendisi ve Su ve Enerji Politikaları Uzmanı ,İTÜ Mezunu,Devlet Su İşlerinde (DSİ) 25 yıl çalıştı. Şube Müdürü ve Daire Bşk Yrd. olarak çeşitli birimlerde yöneticilik yaptı. ABD ve Hollanda'da eğitim aldı.Hacettepe Üniversitesinde Master yaptı. ATAUM AB Uzmanlık ve Uluslar arası ilişkiler diploma kurslarını tamamladı. Üniversite'lerde ders verdi.Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğinde yöneticilik yaptı. Türkiye Ziraatçiler Derneği ve TÜSKOOP-BİR'in başarı ödüllerini aldı. Çok sayıda ulusal ve uluslararası yayını var.TEMA Bilim Kurulu üyesi ,Su Politikaları Derneği Kurucu Üyesi ve Başkanı Halen su ve enerji alanında faaliyette bulunan kendi Müşavirlik ve Mühendislik Firmasını yönetiyor