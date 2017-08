Yusuf Yavuz yazıyor: Bir Eski Türkiye Masalı

Betonarme çağının en ateşli günlerinin yaşandığı Anadolu'da masal kahramanı gibi bilge insanlarımızın anlattıklarını bizlere aktaran Yusuf Yavuz; “Dinle yeni Türkiye, yitip giden senin masalındır…“ diyor.

Dinle yeni Türkiye, yitip giden senin masalındır… “Buraların peyniri, tereyağı meşhurdu eskiden. Hakiki tereyağı bulursan hiç fiyatını sorma, al geç... O ilaç gibi bir şeydir... ''Koynunda sakladıklarıyla yeryüzünün en çarpıcı coğrafyalarından biri olan Anadolu'nun dört bir yanında son yıllarda sadece çöp üretiyoruz. Hitit'lerden Roma'ya, Selçuklu'dan Cumhuriyet'in ilk yıllarına uzanan kültür mirasının somut izlerini kentlerden çekip çıkarsanız geriye sadece bu son 50-60 yılda üretilen çöplük gibi mekanlar kalacak…Asurlu tüccarların izinde bir uçtan bir uca Anadolu'yu donatan Selçuklu kervansarayları, kentlerin kalbinde eski tapınakların üzerine ya da yanı başına inşa edilen ulu camiler, çarşılar, medreseler ve köklerinden kopan Osmanlı'nın kendi topraklarında kurulmasına izin verdiği misyoner Hıristiyan okullarıyla baş edebilmek için son döneminde inşa ettiği sultaniler (lise binaları) ile genç cumhuriyetin eliyle kondurulan birkaç kamu binasını çıkarsanız Anadolu kentleri birer betonarme tarlası gibi…BETONARME ÇAĞININ EN ATEŞLİ GÜNLERİNİ YAŞIYORUZTOKİ eliyle taçlandırılarak bu toprakların incelik dolu mimarisini ölüm döşeğine sokan betonarme çağının en ateşli döneminden geçerken taşı, ahşabı ve mermeri şiire dönüştüren elleriyle zamanı durduran sabır heykeli gibi ustaları unuttuk… Elle dokunabileceğimiz, somut kültür mirasımız olan, kimliğimiz, geçmişimiz, köklerimiz diyebileceğimiz ne varsa hoyratça örseleniyor, bağlamından koparılıp değer bilmezliğin girdabında kaybolup gidiyor.BU MASAL KAHRAMANLARI HANGİ TOKİ EVİNE SIĞARPeki, bunca hengamenin içinde kendi yolunu yürüyen soyut öykülerimiz? Elle tutamadığımız, bu coğrafyanın sırrını taşıyan canlarımızın zihninde taşıdıkları? Ya o zamanın imbiğinden süzüle süzüle bugüne akan sessiz ırmaklar gibi içine çağlayan gönüller? Mekanın ve insanın birbirinden ayrı düşünülmediği bir insanlık mirasının son tanıkları? Peki, bu büyük sorumluluğu nereye sığdıracağız? Hangi TOKİ evine, hangi AVM'nin ışıltısına emanet edeceğiz, bu masal kahramanlarını? Hangi otoyolun sağladığı hızda bulacağız, gümüş sakallı bir ihtiyarın ceketinin cebinden çıkardığı o kara eriğin tadını?MUHAFAZAKÂRLIK ADINA YOK EDİLEN DEĞERLERİN ÖYKÜSÜBugün size Anadolu'nun sırlarıyla boyanmış, ışıklı bir ihtiyardan söz edeceğim…Daha doğrusu size bir eski Türkiye öyküsü anlatacağım. Bir süredir 'yeni Türkiye' diye diye muhafaza edilmesi gereken ne varsa, üstelik de 'muhafazakarlık' adına yok olmasına göz yumulan değerlerin öyküsü bu…Ekmekten balığa, peynirden buğdaya; bazen de bizzat yok edilen değerlerin öyküsü…Aslında bizim, hepimizin öyküsü…İbrahim Çetin…87 yaşında, Göller Bölgesi'nin kalbinde, Isparta'nın Eğirdir ilçesine bağlı Bağören köyünde yaşıyor…KAPLUMBAĞA TERBİYESİCİ İBRAHİM DEDEBağören, adı üstünde üzüm bağlarının çevrelediği kırmızı kiremitli evleriyle Eğirdir Gölü'nün kıyısında bir yeryüzü cenneti. O cennetin Ademlerinden biri olan İbrahim dede ile köyün iskelesinin yolunu sorarken tanıştık. Başında kasketi, elinde bastonu, bir elinde de küçük bir poşet taşıyan İbrahim dede bize yolu tarif ederken bir eliyle de poşetin içinden bir kaplumbağa yavrusu çıkardı ve usulca asma kütüklerinin arasına bıraktı. Biz daha ne olduğunu anlamadan öylece bakarken, İbrahim dede doğrudan konuya girerek olayı aydınlatmaya başladı…'BU HAYVANLAR ÇOK AKILLIDIR'İbrahim dedenin gölün kıyısında bir bahçesi varmış. Bahçesindeki bezelyelere zarar veren kaplumbağaları gördükçe böyle eline alır, onlara hiçbir zarar vermeden daha uzak bir yere götürüp bırakırmış. Bu kaplumbağa yavrusu da onlardan biri. “Bu hayvanlar çok akıllıdır. Tekrar doğdukları yere giderler '' diyor.'BU KÖYDE 40 KAYIK VARDI, ISTAKOZ AVLARDIK'İbrahim dedeyi yormamak için bir kenara oturup sohbet etmek istiyoruz. Belli ki bu dağların, bu suların hafızasından çok şey biriktirmiş. “Ben neden yorulacakmışım ki? '' diyerek ayakta konuşmayı tercih ediyor ve başlıyor anlatmaya: “Bu köyün eski adı İlama idi. Şimdi Bağören oldu. Bağören'de eskiden 120 hane vardı, bugünlerde aşağı yukarı 30 hane kaldı. Ben eskiden balıkçılık da yaptım, çobanlık da yaptım. Eskiden bu gölde ne istersen vardı. Istakoz, sazan, levrek... Bu köyde, şu küçük iskelede 40 tane kayık vardı. Bu 40 kayık, av sezonu açıkken her gün balığa çıkardı. Ekseri ıstakoz avlardık. Bir sepet atardık göle, o kafes biçimindeki sepetin içine girerdi. 'Salak hayvan bu' derdik. Kendi kendine gelip sepetin içine giriyor... Eskiden ıstakoz avlamak için sepetlerin içine balıketi koyardık. Ama balık azalınca bir çeşit ekmek pişirip onu koymaya başladık. Kepek ve un karışımından yapılan bu ekmeği satan fırınlar vardı. İçerisine bazıları da çimento katıyorlardı, suyun içinde dağılmasın diye... O işler geldi geçti...'GÖLDEKİ DÜDENLERİ DSİ DOLDURDU'Bu gölde çok sayıda düdenler vardı. Bu düdenleri DSİ kapattı, içini doldurdu. Şimdi bir tane düden kaldı sadece. Köylüler eskiden buradaki düdenlere saman çuvalı bırakmışlar, ta Dinar'dan çıkmış. Şimdi düdenin ağzına kayığı koyuverirsen içine çeker alırdı... O kadar büyüktür... Sonbaharda suyu içeriye çeker... ''İNSAN ELİYLE YOK EDİLEN NİMETEğirdir Gölü'nün bereket dolu günlerini böyle anlatıyor İbrahim dede. Bir zamanlar ıstakoz avlamak için bile balıketi kullanılan gölde artık yemek için bile balık bulmak zor. İnsan kaynaklı kirliliğe bir de gölü korumakla yükümlü devletin hataları eklenince bir zamanların masal suyu eski günlerini arıyor. Geçmişte DSİ eliyle bırakılan etçil balık türleri göldeki yerli ve doğal türleri yok etmiş. Göldeki doğal balık türleri sinekleri ve zemindeki su bitkileriyle beslendiği için ekolojik denge ve üretim binlerce yıldır sürüp gitmiş ve göl çevresinde yaşayan insanlara nimetini eksik etmemiş. Ancak 'daha çok kazanç' ve daha çok üretim hayaliyle DSİ eliyle göle bırakılan etçil balık türleri (İsrail sazanı vb), yerli balık türlerinin sonunu getirmiş ve insan eliyle benzersiz bir tatlı su ekosistemi tahrip edilmiş. Şimdilerde İbrahim dede gibi göl kıyısındaki pek çok insan eski günlerin özlemiyle yaşıyor…Yine de insanoğlunun bütün hoyratlığına rağmen Eğirdir Gölü güzel günlerinin anılarıyla dolu rüzgarını eksik etmiyor. Kıyıyı çevreleyen salkım söğütler, iğdeler ve ulu ardıçlarla Barla Dağı'nı bekleyen görkemli sedirler Anadolu'nun kadim tanrılarının seslerini taşıyan rüzgarla gölü selamlıyor…'ŞİMDİKİ İNSANLAR ÇALIŞMIYOR, USANMIŞLAR…'İbrahim dede balıkçılık azalınca baba mesleği olan çobanlığa dönmüş. Binlerce keçi ve koyun yetiştirmiş. “Üç defa avluya yüzer tane koyun doldurdum… Üç sefer de kıl keçisi doldurdum. Binlerce keçi ve koyun güttüm. Eskiye göre şimdi insanlar çalışmıyor. Usanmışlar... Hayvancılık zaten sağlam insan ister. Bir ikincisi, hayvancılık çoluk çocuk ve yaşlı insan işi değildir. Orta yaşta ve sağlam bünyeli insan ister '' diyor.ÜRETMENİN ANLAMI KAZANMAK DEĞİL, YAŞAMI ANLAMLI KILMAKGözlerinin içinde üreten ve yaşama değer katan insanlara haz bir ışıltı var. Bu insanlar için üretmenin anlamı yalnızca 'kazanmak' değil, aynı zamanda yaşamı anlamlı kılmak: “Eskiden burada kelek ve kavun yetişirdi. Neredeyse her evde halı tezgahı vardı. Halıcılık çok yaygındı. Şimdi üreten yok. Üretenler de büyük kentlere gitti. ''“HAKİKİ TEREYAĞI BULURSAN AL GEÇ, İLAÇ GİBİ BİR ŞEYDİR O'İbrahim dede ile sohbet ederken bastonunu kaldırıp yukarıdaki dağı işaret ediyor. Babası dağın arka tarafındaki eski adı 'Göndürle' olan Harmanören köyündenmiş: “Babam Bağören'e iç güveyi olarak gelmiş. Annem dedesinin yanında büyümüş, sonra babamla evlenmişler. '' İbrahim dede çobanlık günlerinden bahsedince geçmişte ünü tüm bölgeye yayılan peynir üretimini soruyoruz, “Buraların peyniri, tereyağı meşhurdu eskiden. Hakiki tereyağı bulursan hiç fiyatını sorma, al geç... O ilaç gibi bir şeydir '' diye anlatıyor.KURU İNCİR, BUĞDAY VE KUZU BAĞIRSAĞINDAN PEYNİR MAYASI'El mayası' diye andığı, kuru incir, buğday, kuzu bağırsağında bekletilmiş tuz ve yoğurt suyunun bir küp içerisinde 20 gün fermente edilmesiyle hazırladıkları doğal maya ile mayaladıkları taze sütten elde ettikleri peynirin bir kısmını taze olarak tükettiklerini, bir kısmını ise keçi derilerine basarak mağaralara koyup kışa hazırladıklarını anlatıyor İbrahim dede:'EĞER PEYNİR TUTTUYSA BİR ÇİZİK ATARDIK, GÖMGÖK SUYU ÇIKIVERİRDİ'“Kıvrak sağmak gerekirdi keçileri. Bu hazırladığımız el mayasını süzüp sütü mayalardık. Bir yıl yeterdi bu maya bize. Sütü mayaladıktan sonra peynir tuttu mu tutmadı mı diye bakardık. Eğer peynir tuttuysa, kazanın üzerine bir çizik atarak çarpı işareti koyardık, ardından gömgök suyu çıkıverir peynirin. Ondan sonra tülbentten bir kesenin içine doldururduk. Sonra kazanın altını yakıp biraz pişirirdik. Pişirirsen bir kilo düşer peynirin ağırlığı… Sonra keseden çıkan peyniri kalaylı bir kazandaki soğuk suyun içine koyar, soğuk suyunu her gün değiştirirdik. Sonra da pazara götürüp satardık. Mecbursun arkadaş! Bunu da taze olarak satacaksın. Peynirin hepsini tuluma bassan, basılmaz… '''BÜTÜN KÖYLER PEYNİRİNİ OBRUĞA KOYARDI'Coğrafyayı ve doğayı okuyarak ve ona uyum sağlayarak sürüp giden bir üretim kültürünün son taşıyıcılarından biri olan İbrahim dede, bugün unutup gittiğimiz bir yaşam ustalığının ayrıntılarını anlattıkça aslında neleri yitirdiğimizi bir kez daha anlıyoruz: “Babam rahmetli, 22 Haziran'daki gündönümüne kadar sütleri hep yoğurt yapardı. Yukarıdaki dağda bir obruk vardı. Kaymaz dağının arkasındaki obruğa civar köylüler 'peynir obruğu' derdi. Bütün bu civardaki köyler peynirini bu obruğa koyardı. Peynir bu obruğa koyulmazsa bozulurdu ama obruğun dibinde 'çıra taşı' denilen bir yer vardı, buraya güzelce koyulursa çok güzel olur, hiç bozulmazdı. ''ADINI EFSANELERDEN ALAN GELİNCİK DAĞINDA İŞ MAKİNELERİ GEZİNİYORİbrahim dedenin bastonuyla işaret ettiği yer, bugün Gelincik Dağı olarak anılan ve Barla Dağının kolu olan bir dağ. Gelincik adını alması, tıpkı Kaz Dağları'ndaki Sarı Kız efsanesi gibi burada da Sarıkeçili Yörüklerinin yaylamak için çıktığı dönemlerde yaşanan bir efsaneye dayanıyor. Bir zamanlar keçi sürülerinin adımladığı dağlarda bugün mermer ocaklarının iş makineleri geziniyor.'PEYNİR OBRUĞUNA İKİ KİŞİ BEKÇİ OLARAK BIRAKILIYORDU'Biz obruğun içini merak ediyoruz. İbrahim dededen biraz anlatmasını istiyoruz. O anlatıyor, biz de bir masal gibi dinliyoruz: “Bu obruğa ben iki sefer indim çıktım. Derinliğine 12 katlı bir urgan zor yetişirdi. Urganı belime bağlayıp obruğa iniyordum. Daha sonra yukarıdakiler peynir tulumlarını iplerle aşağıya bırakıyor ve aşağıda sırasıyla yerleştiriliyordu. 'Kalağan ini' dediğimiz bu obruk çok büyüktü. Barla, Bedre, İlama, Kalağan, Atabey ve çevre köylerin hepsi peynirlerini bu obruğa bırakırdı. Obruğun başına Kalağan köyünden bir kişiyi bekçi olarak bırakırlardı. Bazen de iki kişi bekçi tutulurdu. Obruğun içinde tonlarca peynir olurdu. Yaz aylarında burada olgunlaşan peynirler, güz gelince, yine bir gün dönümünde obruktan çıkarılırdı.'KASIM AYI GELİNCE OBRUKTA MAHŞERİ BİR KALABALIK BİRİKİYOR'Kasım ayı gelince, yine bir gündönümünde bir gün önceden obrukta peyniri olan köylerde ve Isparta'da bir şaiya ederler (duyururlar); 'filan filan köylülere söyleyin filan gün peynirler obruktan çıkarılacak, peyniri olan gelsin' diye ilan edilirdi. Sonra herkes peynir obruğunun orada toplanır. Mahşeri bir kalabalık olurdu. Aralarından seçilen dört kişi obruğa iner, yukarıdan sallanan dört urgana dört peynir tulumunu bağlarlar, yukarı çekilir.OBRUKTA TULUMLAR KARIŞINCA…Peynir tulumlarının üzerinde kime ait olduğu karışmasın diye numaralar olurdu. Ancak bizim zamanımızda numara da konulmazdı. Kendi tulumunu bildin bildin, bilemedin mi gider! Bizim bir peynir tulumumuz kaybolmuştu. Rahmetli babamın zamanında... Şöyle olmuştu: Küpeşte dedikleri, İslamköylü biri vardı... O obruktan peynir tulumları çıkarılırken bizim deriyi almış. Yapışmış, 'bu benim' demiş. Rahmetli Deli Osman diye bir adam vardı. Şimdiki bizim muhtarın babası... Biz onunla 5 yıl çobanlık yaptık… Deli Osman Küpeşte'ye, 'deriye dokanma, bu deri Yusuf'un' diyor. Babamın adı Yusuf'tu... Senindi, benimdi derken hemen Deli Osman bıçağı çekip derinin ağzını kesiveriyor; içinden bir işaret çıkıyor...'KÜPEŞTE, DELİ OSMAN'DAN EVVEL DERİYİ KAPIYOR…'Herkes kendine göre bir işaret koyardı peynir derisinin içine. Badem, ceviz gibi kuru şeyler... Deli Osman'dan evvel Küpeşte deriyi kapıyor. Deli Osman diyor ki, 'Ne len işaretin senin?' diyor Küpeşte'ye. 'Badem' diyor, sert gari ya! (Gülüyor). Halbuki babam kurşun dövmüş de onu koymuş derinin içine. Badem gibi eline gelince kurşun, Küpeşte kendi derisi sanmış... Kurşunun üzerine de yumuşakken bıçağın burnuyla 'Yusuf' diye adını yazmış, sonra da kurşunu çaputla sarıp deriye koymuş babam... O işaret kaybolmaz... Sonra derisini alıp geliyor Küpeşte'nin elinden... ''ANADOLU'NUN UNUTULAN ÖYKÜSÜ: HAYAT BİLGİSİBiz masal gibi dinledik ancak İbrahim dedenin anlattıkları Anadolu'nun bir gerçeğiydi. Hindistan'dan gelse adına 'Ayurveda' denilecek, Çin'den gelse 'Feng Şui', İran'dan gelse 'İlmi-Hayat' diye anılacak ve baş tacı edilecekti. Oysa İbrahim dede gibi milyonlarca Anadolu insanı büyük bir tevazu içerisinde ve Hititlerden bu yana sadece yaşadı, anladı ve gülümsedi. Adına 'hayat bilgisi' dedikleri, insanın hayatta kalmasını sağlayan ne varsa büyük bir sabırla işleyip durdular.DİNLE YENİ TÜRKİYE, YİTİP GİDEN SENİN MASALINDIR…Dili, inancı ve ırkı ne olursa olsun binlerce yıldır Anadolu insanı bağımsızlığını bu bilgiyle korudu. Otun, dağın, taşın, ağacın, kuşun ve suyun bilgisi. Yıldızın ve ayın, güneşin ve yağmurun bilgisi. Buğdayın, asmanın, narın ve incirin bilgisi. Anadolu'da bir koloni ülkesi kurmak isteyen Roma'yı en çok Torosların bu direngen insanları uğraştırdı. Dağların, bulutların ve yağmurun altında özgürlüğün ne demek olduğunu en çok onlar bildi. İsaura'da, Selge'de, Sagalassos'ta ve ulu ırmakların iki yakasında özgürlüklerini kaybetmemek uğruna, İskender ve Roma ordularına direndiler. Ve dağlar binlerce yıldır özgürlüklerini sağlayan en büyük sığınakları oldu.Bugün eski Türkiye diye küçümsenen ve her fırsatta öfkeyle küfredilen şey, aslında kendi kendine yetmenin adıydı. Bugün yitip giden de işte bu oldu.Dinle yeni Türkiye, yitip giden senin masalındır…