Hüsnü Gümüş yazıyor: 3. Turizm Şurası Öncesi Öneriler

3. Turizm Şurası öncesinde Turizm dilinde giderek artan yabancılaşmaya dikkat çeken yazarımız Hüsnü Gümüş; bu tarihi önemdeki Şurada turizm basınının da yer alması ve unutulmaması gerektiğini vurguladı.