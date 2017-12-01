Yaşlı Turizmi, Yaşlı Bakımı Ekonomisi için büyük buluşma

Ülkemizde Yaşlı Turizmi, Yaşlı Bakımı Ekonomisi ile ilgili yeni iş alanları doğuyor…Beşinci Uluslararası 3. Yaş Baharı Turizmi ve Dinamikleri Kongresi 30 Kasım – 01 Aralık 2017 tarihlerinde Ankara Hilton Oteli'nde gerçekleştirilecek.