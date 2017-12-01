Yaşlı Turizmi, Yaşlı Bakımı Ekonomisi için büyük buluşma
Ülkemizde Yaşlı Turizmi, Yaşlı Bakımı Ekonomisi ile ilgili yeni iş alanları doğuyor…Beşinci Uluslararası 3. Yaş Baharı Turizmi ve Dinamikleri Kongresi 30 Kasım – 01 Aralık 2017 tarihlerinde Ankara Hilton Oteli'nde gerçekleştirilecek.
07 Ağustos 2017 Pazartesi
- Yaşlılıkta turizm, seyahat, eğitim, teknoloji, yatırım, inşaat, tüketim, sağlık ve rehabilitasyon ürünleri ile yaşlı bakımı ekonomisinde ulusal çözümlerimizin geliştirilmesinde öncü olan ve geleneksel hale gelen Beşinci Uluslararası 3. Yaş Baharı Turizmi ve Dinamikleri Kongresi; T.C. Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık, Başbakanlık Tanıtma Fonu, Kültür ve Turizm Bakanlığı destekleriyle diğer Bakanlık, kurum ve kuruluşların katkılarıyla; Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan İBİŞ başkanlığında, Medikal Turizm Derneği Başkanı Uzm. Dr. Sinan İBİŞ koordinasyonu ile gerçekleştiriliyor.
Kongre gerçekleşmesinde Ankara Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, Samsung Türkiye, Phılıps Türkiye, Flavius Klinikleri A.Ş., PricewaterhouseCoopers, Global Alp Media Belçika, Turizmhaberleri.com, Spawellness.com, Tourmag.com, Populersaglikdergisi.com, Illedesaglik.com,
Tüsiav, Agne Tours kurumları başta olmak üzere birçok kurum ve kuruluş ile de işbirliği sağlanmaktadır.
AB ülkeleri başta olmak üzere birçok ülkenin yaşlanma konusunda çözüm ihtiyacı hızla arttığına dikkat çeken Medikal Turizm Derneği Başkanı Uzm. Dr. Sinan İbiş şu açıklamada bulundu: “Global yaşlı bakımı turizminde ve global yaşlı bakımı ihtiyacının karşılanmasında Türkiye eşsiz dinamiklere sahiptir. Türkiye yaşlanma çözümlerinde turizm konusunda birçok değeri, yeniliği ve uygulamayı da yaşama kazandırmanın eşiğindedir.
Türkiye'deki dinamiklerden; iklim, genç nüfus, ulaşım imkanları, ekonomik yaşam, hizmet seçenekleri ve ülkemizin düya coğrafyasındaki stratejik konumu başta olmak üzere bir çok değerimiz global sermayenin yatırımı için de fırsatlar doğurmaktadır. Medikal Turizm Derneği ülkemizde yaşlı bakımı ve yaşlı turizmi, yaşlı bakımı ekonomisi, yaşlı bakımında arge ve inovasyon konularında uluslararası işbirlikçiler ile; yenilikler ve değerler yaratacak projelere hazırlanmaktadır.
Yaşlılıkla ilgili tüm alanlar hekimler, hizmet sağlayıcılar, tedarikçiler, kamu kurumları, yatırımcılar, turizmciler gibi tüm çalışma alanlarını ilgilendirmektedir ve bu alanlarda herkes için potansiyel iş alanları doğacaktır. Kongremizin içeriğinde yaşlı bakımı turizmi alanlarında global aktörler deneyimlerini anlatacak ve global çözüm şirketleri ise çözümlerini sunacaklardır.“
dedi.
SAĞLIK VE SANAT BULUŞMASI...
Kongre etkinlikleri ile bilgi veren Kongre Koordinatörü Uzm. Dr. Sinan İbiş şu bilgileri aktardı: Ülkemizin nitelikli turizminin gelişmesine yönelik Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü kongremizde Sağlığa Yolculuk ve Üçüncü Bahar adlı belgesel filmlerinin de gösterimleri yapılacaktır. Geleneksel el sanatları ile ilgili ebru sanatı, çinicilik sanatı gibi uygulamalar ve Türk Süsleme Sanatları Karma Sergisi ( hat, tezhip, minyatür, ebru vs.) karma sergisinin açılması gibi etkinliklerde Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma Eğitim Genel Müdürlüğü işbirliği ile gerçekleştirilecektir.
TÜRKİYE'NİN İLK VE TEK YAŞLI YAŞAM KÖYÜ KURULUYOR
Ayrıca bu kongrede Türkiye'nin ilk ve tek yaşlı yaşam köyü olacak ve inşası bir yılda tamamlanacak, 1000 yaşlı büyüğümüze ev sahipliği yapacak “Flavius Sonsuz Yaşam Merkezi '' 'nin de inşaatının başlangıç startı verilecektir.
Kongrenin açılışının son kısmında ise ilköğretim okullarında düzenlenen Yaşlılık ve Teknoloji, Yaşlılıkta Sosyokültürel Hayat konularındaki resim yarışmalarında engelliler ve engelli olmayanlar kategorisindeki başarılı olan resimlere teknoloji ödülleri verilecektir.
Kongremizin ilk gün kapasitesi 400 kişi ile sınırlıdır. Kongremize katılımla ilgili kayıtlar dolduğunda kayıtlar sonlandırılacaktır. Katılımcılara maksimum faydanın sağlanması için kongremizin ilk gününe katılım bedelsizdir. Kongremizin ilk günkü oturumlarına yaşlanma sektörü ile ilgilenen herkes kayıt yaptırmak şartıyla katılım sağlayabilir. Kongrenin ikinci günü ise sadece kongre organizasyonu ile katılım konusunda mutabık kalmış profesyoneller ve iş adamları içindir. Kongremizin ikinci gününde uluslararası yatırımcılar ve işbirlikçiler ile ülkemizdeki iş dünyası bir araya getirilecek, tanıştırılacak ve ikili iş görüşmeleri ile ülkemizde iş potansiyellerini oluşturmaları sağlanacaktır.
Kongremize katılım için kayıtlar www.yaslibakimiturizmi2017.com web sitesi üzerinden yapılmaktadır.
İlginize ve işbirliğinize teşekkür ederiz.
Saygılarımızla,
Uzm.Dr.Sinan İBİŞ
Kongre Koordinatörü Kaynak: turizmhaberleri.com