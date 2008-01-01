Bavul.com, faaliyetlerini durdurma kararı aldı

Online uçak bileti, otel rezervasyonu, yurt dışı turları ve gemi turları hizmeti veren bavul.com, faaliyetlerini sonlandırıyor.

08 Ağustos 2017 Salı - Bavul.com yönetimi, önümüzdeki döneme ait tüm seyahatlerin güvence altında olduğunu belirterek, seyahatler tamamlana kadar müşteri hizmetlerinin servis vermeye devam edeceğini açıkladı.

2014 yılı Ağustos ayında devraldıkları bavul.com 'un operasyonlarını Eylül ayı itibarıyla durduracaklarını belirten Bavul.com yönetimi, kararın gerekçesini şöyle açıkladı:

“Bu kararımızda pazarda oluşan aşırı rekabetçi fiyat politikalarının karlılığı oldukça azaltması ve tedarikçilerimizin çoğuna yaptığımız ödemelerin Euro cinsinden olması ve kurdaki hızlı değişiklikler etkili olmuştur. ''

“Tüm seyahatlerimiz güvence altında ''

Açıklamada, önümüzdeki döneme ilişkin bavul.com 'dan alınan hizmetlerin olumsuz etkilenmesinin söz konusu olmadığı vurgulanarak, “Özellikle belirtmek isteriz ki; bugüne kadar bizden uçak bileti, otel konaklaması ve tur paketi almış olan tüm yolcularımızın seyahatleri güvence altındadır. Tüm seyahatler gerçekleşene kadar müşteri hizmetlerimiz servis vermeye devam edecektir '' denildi.



Kaynak: turizmhaberleri.com

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BAVUL.COM, FAALİYETLERİNİ DURDURMA KARARI ALDI
          
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