TEMMUZ AYINDA 20956000 YOLCU HAVALİMANLARINI KULLANDI
Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ ) Genel Müdürlüğü, 2017 yılı Temmuz ayına ilişkin havayolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı.
08 Ağustos 2017 Salı
- Buna göre; Temmuz ayında, havalimanlarının uçak trafiği geçen yılın aynı ayına göre iç hatlarda yüzde 16,9 artışla 88.381, dış hatlarda ise yüzde 11,6 artışla 67.490 oldu. Toplam uçak trafiği de (üstgeçişler dahil) yüzde 13,1 artışla 194.726 oldu.
TEMMUZ'DA DIŞ HAT YOLCU YÜZDE 31, İÇ HAT YOLCU YÜZDE 16,2 ARTTI
Bu ayda, iç hat yolcu sayısı yüzde 16,2 artışla 10.752.816, dış hat yolcu sayısı ise yüzde 31 artışla 10.175.895 olarak kaydedildi. Böylece söz konusu ayda direkt transit yolcular da dahil edildiğinde yolcu sayısı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 22,8 artış ile 20.956.508 oldu.
Turizme yönelik havalimanlarımızda Temmuz Ayında 2016 yılı Temmuz ayına göre;
Antalya Havalimanında; dış hat yolcu trafiğinde yüzde 86 artış ile 3.383.901 yolcu,
Muğla Dalaman Havalimanında; dış hat yolcu trafiğinde yüzde 29 artış ile 451.149 yolcu,
Muğla Milas-Bordum Havalimanında; iç hat yolcu trafiğinde yüzde 15 artış ile 446.249 yolcu,
Alanya Gazipaşa Havalimanında; iç hat yolcu trafiğinde ise yüzde 20 artış ile 54.397 yolcu trafiği gerçekleşti.
ATATÜRK HAVALİMANINDA TARİHİ REKOR
İstanbul Atatürk Havalimanı turizm sektöründe yaşanan daralma öncesindeki uçak rakamlarını da geçti. Havalimanı, Temmuz ayında 43 bin 323 uçağın kullanmasıyla aylık bazda tüm zamanların uçak rekorunu kırdı. Temmuz ayında İstanbul Atatürk Havalimanı yolcu sayısı ise; iç hatlarda yüzde 12 artış ile 1.918.726, dış hat yolcu trafiği ise yüzde 11 artışla 4.134.977 toplamda ise 6.053.703 oldu.
YÜK TRAFİĞİ TOPLAMDA YÜZDE 15,9 ARTTI
Havalimanları Yük (kargo, posta ve bagaj) trafiği Temmuz ayı itibarıyla iç hatlarda yüzde 11,1 artışla 99.677 ton, dış hatlarda yüzde 17,9 artışla 244.070 ton, toplamda ise yüzde 15,9 artışla 343.747 tona ulaştı.
2017 YILININ 7 AYLIK DÖNEMİNDE 105 MİLYON YOLCU, 1 MİLYON 65 BİN UÇAK TRAFİĞİ
2017 Yılı Temmuz Sonu (7 Aylık) gerçekleşmelerine göre; hizmet verilen toplam uçak trafiği (üstgeçişler dahil) yüzde 2,9 artışla 1.065.579, toplam yolcu trafiği (direkt transit dahil) yüzde 7,4 artış ile 105.154.084, yük (Kargo+Posta+Bagaj) trafiği ise yüzde 8,5 artışla 1.840.310 tona ulaştı.
Kaynak: turizmhaberleri.com