2050'de kırsalda nüfus kalmayacak!

Hatalı tarım politikaları ve kentleşme baskısı son yıllarda Türkiye kırsalını hızla boşalttı. Nüfusu kırsalda tutacak projelerin acilen yürürlüğe konulması gerekiyor. Yusuf Yavuz bildiriyor.

Kaynak: turizmhaberleri.com

Üretimden kopan kırsal nüfusun büyük kentlere akın etmesiyle 2011'de yüzde 28,6'ya inen kırsal nüfusun bugün yüzde 25'in altına düştü. Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Bayraktar, böyle giderse 2050 yılında kırsalda nüfusun kalmayacağına dikkat çekerek tarımda çalışan bulmanın neredeyse imkansız hale geleceğini dile getirdi.Nüfusu kırsalda tutacak projelerin yürürlüğe konulmasını isteyen Bayraktar, “Önlem alınmazsa, kırsal kalkındırılmazsa, bu eğilimle halen 20 milyon olan kırsal nüfus, 2050'de 4,5 milyona gerileyecek '' dedi. Bayraktar, İngiltere'de yüzde 20, Kanada'da yüzde 19, İspanya'da yüzde 22, İsviçre'de yüzde 26, İtalya'da ise yüzde 31 oranında nüfusun kırsalda yaşadığına dikkat çekerek, “İnsanların doğdukları yerde doymaları sağlandığında, şehirler de ağır göç baskısından uzaklaşacaktır. Kırsal kalkınmayı sağlamak ülkemiz şartlarında çok da zor değil '' diye konuştu.Türkiye'nin kırsal nüfusu hızla azalıyor. Böyle giderse 2050 yılında tarım alanında çalışacak insan bulmak imkansız hale gelecek. Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Bayraktar, konuyla ilgili yaptığı açıklamada boşalan köyler hakkında çarpıcı rakamlar verdi, halen 20 milyon düzeyinde olan kırsal nüfusun 2050 yılında 4,5 milyona gerileyeceğini söyledi.'NÜFUSU KIRSALDA TUTACAK ÖNLEMLER ALINMALI'Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) verilerine göre, 2000 yılında 63,6 milyon olan Türkiye nüfusunun yüzde 35,3'ü olan 22,5 milyonun kırsalda yaşadığını, 2011'de ülke nüfusunun 73,6 milyona ulaşmasına karşın kırsalda yaşayanların oranının yüzde 28,6'ya, sayısının ise 21,1 milyona indiğine dikkati çeken Bayraktar, nüfusu kırsalda tutacak önlemler alınmasını istedi.'BÜYÜK ŞEHİRLERDE KIRSAL NÜFUS YOKMUŞ GİBİ İSTATİSTİK OLUŞTURULUYOR'Aralık 2012'de çıkartılan yasayla 13 ilin büyük şehir statüsüne dönüştürülmesine 2013'te Ordu'nun da eklenmesiyle Türkiye'deki büyükşehirlerin sayısının 30'a yükseltildiğine dikkat çeken Bayraktar, bu illerdeki köy ve beldelerin tamamının mahalleye dönüştürülmesiyle kırsal nüfus sayısının düşük gösterildiğini kaydetti. Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, Mersin, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Kahramanmaraş, Mardin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Tekirdağ, Trabzon, Şanlıurfa ve Van illerinde büyükşehir yapılmasıyla sanki bu illerde kırsal nüfus yokmuş gibi istatistiklerin oluşturulduğunu dile getiren Bayraktar, şunları söyledi:'2050'DE KIRSAL NÜFUS YÜZDE 4,8'E İNECEK'“Halen ülkemizde 20 milyon dolaylarında kırsal nüfus bulunmaktadır. FAO, 2011 yılı için yüzde 28,6 oranını vermektedir. Bu rakam, eğilime bakılırsa günümüzde yüzde 25'in altına inmiştir. Bu eğilim devam ederse, kırsal nüfusun toplam nüfus içindeki oranı, 2026'da 19,4'e, 2034'de yüzde 14,6'ya, 2042'de yüzde 9,7'ye, 2050'de ise yüzde 4,8'e inecek. Böylece, kırsal nüfus, Türkiye İstatistik Kurumu'nun ülke nüfusuyla ilgili projeksiyonunu temel aldığımızda, 2026'da 16,7 milyona, 2034'de 13,2 milyona, 2042'de 9 milyona, 2050'de 4,5 milyona gerileyecek. Bu nüfus çocuk, yaşlı tüm nüfusu kapsıyor.'TARIMIN TOPLAM İSTİHDAMDAKİ PAYI YÜZDE 20'LERDEN YÜZDE 3'LERE İNECEK'FAO verilerine göre 2000 yılında kırsalda yaşayan yüzde 35,3 nüfusun yüzde 26,5'i, 2011'de yüzde 28,6 nüfusun yüzde 19,9'u tarımdan geçimini sağladı. Kırsalda yaşayanların 2000 yılında yüzde 75,1'i, 2011 yılında yüzde 69,6'sı tarımsal faaliyette yer aldı. Bu durumda, kırsalda yaşayanlarda tarımdan geçimini sağlayanların oranı düşüyor. Her ne kadar kırsal nüfus 2050'de 4,5 milyona inse de bunun en fazla 3 milyonu tarımsal faaliyette yer alacak. Türkiye'de halen toplam nüfusun yüzde 39'unun işgücüne dahil olduğunu göz önünde bulundurursak, tarımda istihdamda en fazla 1-1,2 milyon dolaylarında olacak. Tabii bu istihdamın büyük bölümünü de yaşlı nüfus oluşturacak. Tarımın toplam istihdamdaki payı da yüzde 20'lerden yüzde 3'lere inecek. ''İTALYA'NIN YÜZDE 31'İ, İSVİÇRE'DE YÜZDE 26'SI KIRSALDA YAŞIYORKırsal nüfusu sadece tarım nüfusu olarak görmemek gerektiğini dile getiren Bayraktar, gelişmiş ülkelerden tarımda çalışan nüfus yüzde 2-3'lere inse de hala Japonya'da yüzde 8'inin, Avustralya'da yüzde 10'unun, Fransa'da yüzde 14'ünün, Hollanda'da yüzde 16'sının, ABD'de yüzde 17'sinin, Kanada'da yüzde 19'unun, İngiltere'de yüzde 20'sinin, İspanya'da yüzde 22'sinin, Almanya ve İsviçre'de yüzde 26'sının, İtalya'da yüzde 31'inin kırsalda yaşadığına dikkati çekti.İNSANLARIN DOĞDUKLARI YERDE DOYMALARI SAĞLANMALIKırsalın kalkındırılması ve kır ile kent arasındaki ekonomik ve sosyal gelişmişlik farkının giderilmesinin tarım açısından çok önemli olduğunu vurgulayan Bayraktar, şöyle konuştu: “Ne yazık ki kırsalda hızlı bir göç yaşanmış ve köylerimiz büyük oranda nüfus kaybetmiştir. Özellikle tarımda genç nüfus kaybı, tarımsal üretimi doğrudan etkilemektedir. Nüfusu kırsalda tutacak projeler yürürlüğe konulmalı, kırsal kalkınma desteklenmeli, başta gıda sanayi olmak üzere kırsalda tarımsal girdi kullanan işletmelerin kurulması teşvik edilmelidir. Kırsala, kentlerde olan hizmetler götürülmeli, özellikle kırsal turizm önemsenmelidir. İnsanların doğdukları yerde doymaları sağlandığında, şehirler de ağır göç baskısından uzaklaşacaktır. Tarımsal alanda faaliyet gösteren büyük şirketlerin zarar etmeleri durumunda tarımsal işletmelerini kapatarak sektörden çıktıkları göz önüne alındığında, aile çiftçiliğinin, tarımın sürdürülebilirliği, gıda güvenliği, açlık ve yoksullukla mücadele, kırdan kente göçün azaltılması ve doğal kaynakların korunması açısından desteklenmesi gerekmektedir. '''KENT VE KIR ARASINDAKİ SOSYO-EKONOMİK FARKLAR ACİLEN GİDERİLMELİ'Tarımda günümüzde bile genç nüfus sıkıntısı çekilirken, 2050'de tarımda çalışan bulmanın neredeyse imkansız hale geleceğini belirten Bayraktar, şu bilgileri verdi: “Acilen kent ve kır arasındaki ekonomik ve sosyal farklar giderilmeli, kırsalın ülke ortalamasının üçte birinde kalan gelir seviyesi yükseltilmeli, öncelikle tarıma dayalı sanayiler, kırsal turizm geliştirilmelidir. İngiltere'de tarımdaki nüfus yüzde 1'lere inse de hala nüfusun yüzde 20'si kırsalda yaşıyor. Kırsaldaki nüfusun yüzde 95'i tarım dışında geçimini sağlıyor. Türkiye'nin de kırsaldaki nüfusu tutması ama tarımda çalışan nüfusunu azaltması gerekiyor.'TÜRKİYE ŞARTLARINDA KIRSAL KALKINMAYI SAĞLAMAK ZOR DEĞİL'Kırsal kalkınmayı sağlamak ülkemiz şartlarında çok da zor değil. Geniş tarım alanları, tarımsal üretim potansiyelinin zenginliği, ürün çeşitliliği, tarımsal sanayi girdi ve hammaddelerinin çeşitliliği, marka olabilecek yöresel ürün fazlalığı, flora ve fauna zenginliği, çevre kirliliğinin az olması ve organik ürün potansiyelinin bulunması, kültür ve turizm varlıklarının zenginliği ve bunların turizm açısından yüksek potansiyel arz etmesi, geleneksel zanaat ve el sanatlarının zengin olması, yaygın kamu teşkilatı önemli artı değerlerdir. Kırsal kalkınma proje deneyimleri, ulaşım, haberleşme ve elektrik altyapısının da önemli ölçüde tamamlanmış olması büyük avantajdır. '''TOPRAK, ORMAN VE SU GİBİ DOĞAL KAYNAKLARI KORUMAK HAYATİ ÖNEMDE'Yapılması gerekenin, tarımın küçük ve parçalı arazi yapısı, tarımsal eğitim ve yayım hizmetleri ile işbirliği konusundaki yetersizlikler, kalite ve standartlara uyum konusundaki güçlükler, tarım-sanayi entegrasyonu ve pazarlama faaliyetlerinde etkinlik sorunları, sermaye ve mali kaynak yetersizlikleri, üretimin doğa koşullarına bağımlılığı ve verim düşüklüğü gibi yapısal sorunları çözmek gerektiğini bildiren Bayraktar, “başta orman köylüleri olmak üzere kırsaldaki yoksulluğu ortadan kaldırmak, eğitim, sağlık ve sosyal güvenlik hizmetlerini etkin olarak götürmek, kırsal altyapıyı modernize etmek, toprak, su, orman, çayır mera, su ürünleri stokları gibi doğal kaynakları korumak hayati önemdedir. Bunlar yapılırsa, kırsal kalkınmanın sağlanmaması mümkün değildir '' dedi.