Turkish Cargo QEP Akreditasyonuna hak kazandı
Her geçen gün büyüyen hava kargo taşımacılığı pazarında en hızlı gelişen şirketlerden biri olan Turkish Cargo, dünyanın 120 ülkesindeki müşterilerine sağladığı servis kalitesini de kanıtlamaya devam ediyor.
11 Ağustos 2017 Cuma
- Turkish Cargo, hareket merkezi (Hub) olan İstanbul Atatürk Havalimanı'nın (IST) yanı sıra beş farklı istasyon için daha ısı kontrollü konteyner sağlayıcısı Envirotainer'dan Kalifiye Envirotainer Tedarikçileri (QEP) Akreditasyonu aldı.
Turkish Cargo, İstanbul ile birlikte; Frankfurt (FRA), Tel Aviv (TLV), Seul (ICN), Bombay (BOM) ve Haydarabad (HYD) istasyonlarında, Envirotainer konteynerlerini ve soğuk zincir sevkiyatlarını idare etme kredibilitesini ortaya koydu. Altı akredite istasyonda, soğuk zincir taşımacılığı gerektiren medikal ürünleri dünyanın en büyük ilaç şirketlerine ulaştıracak olan Turkish Cargo, müşterilerine daha yüksek kalitede hizmet sunarken mevcut iş potansiyelinin artmasına da olanak sağlayacak.
Turkish Cargo Başkanı Şeref Kazancı; 'Envirotainer'ın QEP Akreditasyonu, ısı-kontrollü taşımalardaki güvenilirliğimizin kanıtıdır ve özverili çalışmamız ile müşterilerimize kendimizi adamamızın bir sonucudur. Bu onayı almış olmaktan dolayı gururluyuz ve endüstriye öncülük eden bir standartta çalışmaya devam edeceğiz.' şeklinde bir açıklama yaptı. Envirotainer Uyumluluk Müdürü Chris Fore; 'Turkish Cargo ilaç ürünleri sevkiyatı konusunda ilaç endüstrisinin güvenebileceği seçkin ve kalite odaklı bir firmadır. Turkish Cargo'yu Kalifiye Envirotainer Tedarikçisi olarak onaylamaktan mutluyuz.' dedi.
Envirotainer Ortak Yönetimi Global Başkanı Bourji Mourad 'Bu akreditasyon, Ortağımız Turkish Cargo ile ileriye yönelik atılmış bir başka olumlu adımdır. Dünyadaki ilaç müşterileri ve göndericileri bu tür bir gelişmeden faydalanabilir zira tedarik zincirindeki herkes bu tür hassas ürünleri taşırken riskleri hafifletme ihtiyacı duymaktadır.' dedi.
İlaç ve medikal malzeme içerikli gönderiler için oluşturduğu özel ürünü ile Turkish Cargo, uluslararası taşımacılık ağı kapsamındaki 300'den fazla noktaya sunduğu hizmetlerini geliştirmektedir. Turkish Cargo ısı kontrollü konteyner sağlayıcısı Envirotainer konteynerlerini 2015 yılından bu yana kullanmaktadır ve sevkiyat kalitesini dünyanın en büyük ilaç şirketleriyle buluşturmaktadır.
Kaynak: turizmhaberleri.com