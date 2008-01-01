Turkish Cargo QEP Akreditasyonuna hak kazandı

Her geçen gün büyüyen hava kargo taşımacılığı pazarında en hızlı gelişen şirketlerden biri olan Turkish Cargo, dünyanın 120 ülkesindeki müşterilerine sağladığı servis kalitesini de kanıtlamaya devam ediyor.