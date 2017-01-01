Havacılık Alanında En Hızlı Büyüyen Ülkesi Türkiye Oldu

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Temmuzda Türkiye'nin iniş kalkış bazındaki uçak hareketlerinde Avrupa hava sahasına günde ortalama 283 yeni trafik ekleyerek Avrupa'da 1. sıraya yerleştiğini bildirdi.