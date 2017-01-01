Güneş Hasarı Cildinizde Ne Yapacak?

Güneş ışınlarının zararlarına yönelik yapılan son araştırma sonuçlarını paylaşan Medikal Turizm Derneği Başkanı Uzm. Dr. Sinan İbiş; görsel teknolojik iletişimin genç kadınlar üzerindeki etkilerine dikkat çekiyor.

Kaynak: turizmhaberleri.com

Güneş ışınlarının zararlarını ve erken yaşlanmayı gösteren yüz değiştirme teknolojisi, yeni çalışma bulgularına göre güneşten korunmayı arttırmada en etkili yöntem.Bugünlerde yayınlanan yeni bir araştırmada Surrey Üniversitesi'nden araştırmacılar; güneşten korunma iletilerinin genç kadınlara iletilme şeklini inceledi, erken yaşlanma ve güneşin zararlarını vurgulamak için katılımcıların yüzünü yaşlandırmak için teknolojiyi kullanan görsel iletişimin en etkili olduğunu keşfetti.Yeni çalışma, güneşten korunma iletilerinin genç kadınlara nasıl iletildiğini inceledi ve cilt hasarını gösteren görsel ve kişiselleştirilmiş iletilerin etkisinin en fazla olduğunu keşfetti.Araştırma güneş kremi kullanarak kendini güneşten korumayan genç kadınlarla ilgilidir. Bulgular sağlığa ilişkin en büyük tehditlerden birine yönelik yeni bir yaklaşım çağrısı ileri sürdü. Araştırmadan elde edilen bulgular genç kadınların ciltlerinin hızlı hasar gördüğü konusunda çok endişe duyduklarını ve daha derindeki cilt hasarını gösteren görsel, kişiselleştirilmiş bir iletinin, metin tabanlı iletilerden veya uzun vadedeki hasardan daha fazla etkisinin olduğunu tespit etti.Açık tenli genç kadınlar UV 'ye en çok dayandırılabilen kanser türü olan malign melanoma için en fazla risk taşıyan gruptur. Fakat genellikle riskin boyutunun farkında değiller. Yeni araştırma metin tabanlı ve görsel iletiler arasındaki farkları araştırdı ve gelecekteki görünüş konusunda uyarıların davranışları değiştirmeye etkisi olup olmadığını inceledi.Sonuçlar genç kadınların teknoloji kullanılarak zamanından önce güneşle yaşlanan yüzlerini gördükten sonra, güneşin zararlı etkileri hakkında yazılı bilgi okuyan kadınlara göre 2 kat daha fazla bedava güneş kremi numunesi ve 3 kat daha fazla cilt kanseri broşürü aldıklarını göstermiştir. Ayrıca cildin iyileşme yeteneğinde ise yüzde 30 daha düşük bir inanç gösterilmiştir.Araştırmanın yazarlarından biri olan Surrey Üniversitesi'nden Profesör Jane Ogden, “Malign melanom gittikçe artmaktadır, çünkü genç kadınlar genellikle güneş koruyucu kullanarak kendilerini korumadıklarını ifade etmiş. Çalışmada sağlıklı davranmaya teşvik etmek ve tutumlarını değiştirmek için iletileri düzenlemenin en iyi yolunu araştırdı. Sonuçlar, güneşe bağlı yaşlanmayı vurgulamak için imgeler kullanan görünüm tabanlı iletilerin en etkili olduğunu gösterdi. Bu güneşe bağlı yaşlandırma teknolojisi, genç kadınların güneş koruyucu kullanımını artırmak için daha yaygın olarak kullanılabilir.