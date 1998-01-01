TRT RADYO 1 DE TURİZM ŞURASI KONUŞULDU

TRT Radyo 1'in konuğu olan Seçim AYDIN ve Hüsnü GÜMÜŞ turizmdeki son gelişmeleri değerlendirirken gazetemizde yayınlanan 3.Turizm Şurası'nı da Turizm Basını ağırlıklı olarak dile getirdiler.