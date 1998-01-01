TRT RADYO 1 DE TURİZM ŞURASI KONUŞULDU
TRT Radyo 1'in konuğu olan Seçim AYDIN ve Hüsnü GÜMÜŞ turizmdeki son gelişmeleri değerlendirirken gazetemizde yayınlanan 3.Turizm Şurası'nı da Turizm Basını ağırlıklı olarak dile getirdiler.
13 Ağustos 2017 Pazar
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İlki 1998, ikincisi 2002 yılında düzenlenen Turizm Şurası'nın üçüncüsü 2017 Kasın ayında gerçekleştirilecek. Yazarımız Hüsnü Gümüş tarafından gündeme getirilen Turizm Şurası'na yönelik öneri ve eleştiriler geniş yankı uyanndırdı. TRT Radyo 1'in konuğu olan TUROFD Başkan Yardımcısı Seçim Aydın ve yazarımız Hüsnü Gümüş konu ile ilgli görüşlerini aktadılar.
ilgili haberimiz: www.turizmhaberleri.com/haberayrinti.asp?ID=32100 Rekabetten Çekinmeyiz, Piyasadan Çekilmeyiz
Turizmdeki son gelişmeleri “Rekabetten Çekinmeyiz, Piyasadan Çekilmeyiz '' anlatımı ile dile getiren Seçim AYDIN gezginlerin, tatil kararı verenlerin politik gelişmelerin etkisinden uzak olarak karar verme süreci içerisinde olduklarına değindi.
Herkesin ve özellikle politikacıların demeçlerinde gerilimden uzak, yaşam ortamlarına ve Anadolu'nun kültür ve sanat gibi turizmde ilgi alanı oluşturabilecek değerlerine yönelmelerine isterken Sektörün büyük çabalar ve yatırımlarla kurduğu turizm yapısının arkasında oluğunu kamuoyunun ve devlet kurumlarının destekleri ile bu yapının devam ettirilmesi gereğini vurguladı. Ortak Akıl Her Zaman Vardı
Bakanlığın kuruluşundan beri her dönemde sektörün tüm katmanları ile bir araya gelerek kararlar aldığını ve hatta önemli yasal düzenlemelerin bu ortamlarda oluştuğuna dikkat çeken Hüsnü GÜMÜŞ yapılacak Turizm Şurası'nı da böyle değerlendirdiğini söyledi. Konuşmacılar Turizm Bakanlığının geleneklerine ve ilgili yönetmeliğe uygun olarak sektörün tümünün katılımına açık olması; yasal ihtiyaçların Bakanlığın uzmanları tarafından bu ortama taşınması gereğine de değindiler. Bu anlamda turizm dilinin de Türkçe sözcüklerden oluşmasının tatil kararları açısından önemli olduğuna işaret edildi.
(Turizmin Dilini Türkçeden Oluşturmak www.turizmhaberleri.com/koseyazisi.asp?ID=3531) Turizm Basını
Şuranın bu aşamada sadece bildiriler açısından bir duyurusunun yapıldığını Şura Komisyonları arasında “Turizm Basını '' nın mutlaka özel bir çalışma grubu olarak yer alması dileğini, daha önceki yazılarını da hatırlatarak yineledi.
Turizm Medyası ve Serbest Gazetecilik www.turizmhaberleri.com/koseyazisi.asp?ID=1900
Türkiye Turizm Yazarları Birliği Ve Uluslararası Turizm Yazarları Enstitüsü www.turizmhaberleri.com/koseyazisi.asp?ID=1027
Seçim AYDIN da köşesi ve kitapları olan bir turizm yazarı olarak bu konuda öteden beri çalışmalar içerinde bulunduğunu ve bir dönem Basın Yayın Genel Müdürlüğü ile görüşmeler yaptığını ifade etti.
Şura sonucunda Turizm Yazarları ve Gazetecileri Birliği oluşması beklentisinin sonuçlarından biri olması dileği kapsamında uluslararası turizm medyasının en önemli ve güvenilir kaynağının Türk Turizm Basını olması açısından önemine değinildi.
Bir soru üzerine gazetelerin turizm eklerinin ve sayfalarının gazetelerin diğer bölümlerinden ayrılarak okunduğu, özellikle ulaşım araçlarında inerken bırakılan yayınların seyahat eklerinin ve sayfalarının alınmış olduğunun bir araştırma sonucu tespit edildiği söylendi.
TRT'ye, RADYO 1'e ve yapımcı dostlarımıza teşekkürlerimizleKaynak: turizmhaberleri.com