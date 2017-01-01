HES Çamurunda sorunu göremeyen DSİ'nin yanıtı şaşırttı

Antalya'da köylülerin yüzmeye bile kıyamadığı 'Marıngözü' olarak anılan Boğazkavak Deresinde HES yüzünden aylardır çamur akıyor ancak şikayet dilekçesini yanıtlayan DSİ “bir olumsuzluğa rastlanmamıştır“ dedi.

Kaynak: turizmhaberleri.com

Antalya Manavgat'ta köylülerin yüzmeye bile izin vermediği, 'Marıngözü' olarak anılan kaynak suyu Boğazkavak Deresi yaklaşık bir yıldır çamurlu akmaya başlayınca köylüler dilekçeyle DSİ'ye başvurdu. DSİ'nin verdiği yanıtta, kirliliğin bir süredir elektrik üretimi yapan Kasımlar Barajı ve HES projesine ait yükleme havuzunda oluşan çatlaklardan sızan sulardan kaynaklandığı ortaya çıktı. HES'e ait yükleme havuzundan sızan suların alt kotlardaki köylülere ait bazı tarlalardan çıkarak kullanılamaz hale getirdiği kaydedilen DSİ'nin yanıtında, kirlilik kurbanı derede yaşayan kırmızı benekli alabalıklardan 'mavi benekli alabalık' olarak söz edilmesi dikkat çekti.PINARIN GÖZÜ HES YÜZÜNDEN ÇAMURA BULANDIAntalya'nın Manavgat ilçesinde inşa edilen ve bir süre önce elektrik üretimine başlayan Kasımlar Barajı ve HES projesinin uzantısı olan Değirmenözü HES köylülerin kutsal sayıp yüzmeye bile izin vermediği su kaynağını çamura buladı. Köylülerin 'Marıngözü' (Pınarın gözü) diye andığı Boğazkavak Deresi aynı zamanda nesli tehlike altındaki kırmızı benekli alabalıklar için de önemli bir yaşam alanıydı.Değirmenözü köylüleri Boğazkavak Deresi'nde yaşanan kirliliğin HES projesine ait yükleme havuzundan kaynaklandığını belirterek DSİ 13. Bölge Müdürlüğü'ne başvurdu. Köyün içme suyu kaynağının da aynı nedenle kirletildiğini öne süren köylülerden Hüseyin Durna, dilekçesinde insan ve canlı yaşamının tehlike altında olduğuna dikkat çekerek yetkililerin önlem almasını istedi.DSİ, 'OLUMSUZLUKLARA RASTLAMADIK' DEDİDurna'nın dilekçesini değerlendiren DSİ 13. Bölge Müdürlüğü, yazılı olarak verdiği yanıtta, “Bölge müdürlüğümüz personellerince mahallinde yapılan inceleme ve araştırmada gözlemsel olarak santral çalıştırılmadığından dilekçede belirtilen olumsuzluklara rastlanmamıştır. Bu aşamada köy muhtarı ve HES işletme sorumlusu ile mahallinde yapılan görüşmede, santralın işletilmesi esnasında HES'in yükleme havuzunda biriktirilen suyun havuzda oluşan çatlaklardan kaçarak alt kotlardaki yan dere ve içme suyu kaynaklarına karıştığı ifade edilmiştir. Yükleme havuzundaki bu çatlakların giderilmesi için firma tarafından çalışmalara başlandığı görülmüştür '' ifadelerine yer verdi.DSİ'NİN YANITINDAKİ 'MAVİ BENEKLİ ALABALIK' İFADESİ ŞAŞIRTTIŞikayete konu olan Boğazkavak deresinde de inceleme yapıldığı kaydedilen DSİ yanıtında, şöyle denildi: “Ayrıca Değirmenözü Mahallesi içme suyu, Kasımlar Barajı ve HES yükleme havuzu besleme kanalı ile bahse konu 'mavi benekli' alabalık olduğu belirtilen derede incelemeler yapılmış herhangi bir olumsuz duruma rastlanmamıştır. Ancak santralın işletilmesi sırasında yükleme havuzundan kaçan suların alt kottaki bazı tarlalardan çıktığı ve bu tarlalarda ekim yapılamadığı, bu zararın işletme sahibi tarafından karşılanacağı Değirmenözü muhtarının da dahil olduğu bir toplantıda HES işletme sorumlusunca taahhüt edilmiştir. ''DURNA: 'DSİ'NİN YANITI CİDDİYETTEN UZAK VE GEÇİŞTİRMEYE YÖNELİK'DSİ'ye başvurarak köyündeki sorunun çözülmesini isteyen Hüseyin Durna, kendisine verilen yanıtın ciddiyetten uzak ve geçiştirmeye yönelik olduğunu savunarak, bu yönde yaptıkları tüm başvuruların da aynı yöntemle geçiştirildiğini dile getirdi.KÖPRÜÇAYI KARDEŞLİĞİ: '50 YIL DAYANACAK DEDİLER, 1 YILDA DELİNDİ'Değirmenözü köylülerinin şikayetine yanıt veren DSİ'nin kırmızı benekli alabalık yerine 'mavi benekli alabalık' ifadesinin kullanılması ise Köprüçayı Kardeşliği Platformu'nun tepkisini çekti. Değirmenözü köylülerinin yüzülmesine bile izin vermediği kaynak suları Boğazkavak Deresi'ni çamura bulayan HES yükleme havuzundaki kaçakların bir yıldır tamir edilemediğine dikkat çeken Köprüçayı Kardeşliği'nin açıklamasında, “Hiçbir kurum elektrik su salınım ve üretim gününe denk getiremedi kontrolünü. Kaçak noktaları tamir ediliyor deniyor ama neredeyse 1 yıldır tamir edemediler. 50 yıl dayanacak denen betonarme tesisler daha 1 yıl kullanmadan delinmeye başladı. Araştırma cevaplarında göze çarpan ise şikayet edilen durumlara gidenlerin bir türlü rastlayamaması. Onlarca tarihli saatli fotoğraf ve video da sunuldu bu dilekçelerle. Denetimin şirketin üretim zamanına denk gelmediği belirtilmiş. Denetim günü planlanmadan şirket aranarak üretim döngüsünün olduğu gün ve saatler öğrenilip ona göre inceleme pekala yapılabilirdi '' görüşüne yer verildi.'MAVİ BENEKLİ ALABALIK YAZACAK KADAR CEHALET DOLU BİR İNCELEME'“Ayıca resmi bir rapora mavi benekli alabalık yazacak kadar cehalet dolu bir inceleme olmuş. Balık ölümü olup olmadığı su yüzeyinde şişmiş balık aramaktan mı ibaret? '' ifadelerine yer verilen Köprüçayı Kardeşliği Platformu'nun açıklamasında, şöyle denildi: “Popülasyon ve geçmiş yılların ölçütleri bile kağıt üstü karşılaştırılsa daha iyi bir sonuç çıkabilirdi. Suyun sıcaklığının artması bulanıklığın etkisi nedir hiçbir değerlendirme yok. Balık ölümü olan Köprüçayı ana nehir yatağında DSİ'nin cevabı neydi hatırlayan var mı?'HES ŞİRKETİ İHLAL EDERSE KAPATIRIM DİYEN YETKİLİLER NEREDE?'Bir yıldır kapatamadıkları kaçaklar hangi tarihte kapanacak ve hangi yöntemler uygulanacak. Alttaki düdenler beton şırıngalamakla ne hale gelecek? Köylünün gözü önünde su hakkı kullanım anlaşması diye ıslak imzalı A4 kağıtları sallayan, 'bu su kullanım hakkı anlaşmasını HES şirketi ihlal ederse gerekli yaptırımı uygularım; gerekirse kapatırım' diyen üst düzey yetkili ve kurumu, gerekli ispatlar yapıldığı halde neden hala bir yaptırım uygulayamadı? HES'ten dolayı deresini aldığınız çocukların hakkını parayla karşılayabilir misiniz? Dolarlarınız son 5 yıldır yaşattığınız köylüdeki travmaları unutturmaya yeter mi? Köyümüzdeki yıkılmasına sebep olduğunuz güven dostluk ve arkadaşlıkları tekrar tamir etmeye paranız ne kadar muktedir?“KÖPRÜÇAY NEDEN HEP SORUNLARLA GÜNDEMDEIsparta'nın Sütçüler ilesinde inşa edilen Kasımlar Barajı ve HES pojesinin bir parçası olan Antalya Manavgat sınırındaki Değirmenözü HES, Isparta sınırından tünellerle taşınan sularla çalıştırılıyor. Değirmenözü köyünün hemen üstünde inşa edilen yükleme havuzunda oluşan çatlaklar ise bölgenin karstik (kireçtaşı) yapısından dolayı hem yeraltı sularını hem de tarım arazilerini kirletiyor. Köprülü Kanyon Milli Parkı'na adını veren Köprüçay'ın ana kaynağında inşa edilen Kasımlar Barajı ve HES projesinin inşaatı ve işletmesi aşamasında neden olduğu kirlilik hem yörede yaşayan köylüleri hem de canlı yaşamını olumsuz etkiliyor. Geçtiğimiz yıl kirlilikten kaynaklı toplu balık ölümleriyle gündeme gelen Köprüçay eski günlerini arıyor. Yıllardır yaşam alanlarındaki HES tahribatlarına karşı hukuksal mücadele yürüten köylüler, konuyla ilgili denetimsizlikten ve çözümsüzlükten şikayetçi.