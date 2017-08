Hüsnü Gümüş: Barbaros Hayreddin Zırhısı Gönüllüleri

Barbaros Hayreddin Zırhısı Gönüllüleri 102 yıl sonra şehitlerimizi anmak için her yıl düzenlenen etkinlikte bir araya geldiler. Yazarımız Hüsnü Gümüş detayları aktarıyor.

Kaynak: turizmhaberleri.com

Sancak Gemisi Barbaros Hayreddin Zırhlısının batırıldığı gün, 8 Ağustos 1915, aynı zamanda Çanakkale Savaşlarının kaderini değiştirecek M. Kemal ATATÜRK'ün Anafartalar Komutanı Olarak atanmış olması nedeniyle de önemlidir.Bugün 10 Ağustos, Anafartalar Zaferi'nin 102'nci yıldönümü. Çanakkale ve Gelibolu Yarımadası'ndaki etkinlikler öncesinde, 8 AĞUSTOS'ta Barbaros Hayreddin Zırhlısı Gönüllerinden bir grup da 102 yıl sonra atalarının anılarında tüm şehitlerimizi andılar.Başta Gazi kızı Şükran Barbaros, Gazi torunları, torun çocukları, torun eşleri ve torun torunu olmak üzere 4 nesil bir araya geldik.Em.Kur.Alb. Nedim KAFKASYALI nın savaş geleneğinin hassas noktalarından biri olarak vurguladığı “Sancak Gemisi'nin cepheye sürülmesi savaşın kaderidir “ ilkesi kapsamında Sancak Gemisi Barbaros Hayreddin'in sancak çekerek batması olayı Çanakkale Savaşlarını sona erdiren, tarihçilere “Çanakkale Zaferi Atatürk olmadan yazılamaz“ dedirten 'Anafartalar Savaşları ile sonuçlanmıştır.Ekipteki değerli araştırmacıların paylaştığı belgeler, anlatımlar ve yenilikçi düşüncelerin ışığı altında gelecek yıl “8.8.18 '' sloganı ile düzenlenmesi planlanan anma programı öncesinde Çanakkale Savaşlarının cepheleri arasında yer alan Bolayır Beldesi'nin de Gelibolu Tarihi Alanına dahil edilmesi, kronoljide Barbaros Zırhlısının batırılışına da yer verilmesi ile Bolayır'da bir müze ve anıt oluşturulması konularını görüştürler.Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı'nın tüm ilgi guruplarına hitap edebilecek tarzda hazırlanmış olduğu değerli yayınların verdiği mutluluk ve heyecanın Çanakkale Destanına Barbaros Hayreddin Zırhlısı gibi katkı sağlayan diğer kahramanlıkların da eklenmesi ile daha da zenginleşecek ve tanıtım merkezi de sürekli bir yenilenme içeresinde olacaktır.Bolayır Sahilleri savaş tarihimiz yanında birçok olaylarla anılabilecek izlenimler barındırmaktadır. 2015 yılındaki ziyaretten sonra kendi imkanları ile bu anlamda çalışmalar yapan Muhtarlık önerilere de açık bir yapıdadır.Avrupa da gün batımının en iyi izlendiği nokta Namık Kemal ve Süleyman Şah ın mezarlarının da bulunduğu parktır. Bu anlamda da Osmanlı nın Avrupa ya geçişinin ve milli mücadele şairlerinin düşüncelerini izleyebileceğimiz bir yerleşimdir.Bolayır Köyü Muhtarı Ahmet Can ın 2015 yılında gerçekleşmesini sağladığı Çocuk Parkı ve Namık Kemal ve Süleyman Şah ın türbelerinin bulunduğu mekanlar savaşın dışında da Bolayır a yeni bir kimlik kazandıracak özellikler taşıyor.& Bolayır merkezinde Gazi Süleyman Paşa Cami, Parkı ve Türbesi Namık Kemal in kabri görülebilir.& Bolayır merkezinde Atatürk ve 19 Mayıs Gençlik Parkı, Barbaros Hayreddin Zırhlısı Şehit Ve Gazileri Çocuk Parkı ve Çimpe Kalesi gezilebilir.Köyün özel ürünlerinden yapılacak yemekler (Bolayır Menemeni, Bolayır Salatası, Meyveleri, Suyu) ziyaretçilere özel anılar bırakacaktır.8 AĞUSTOS 2018Osmanlı Sancak Gemisi Barbaros Hayreddin in Bolayır önlerinde batırılışına, 100 yıldır unutulmuş olan bu tarihe, “Yabancı ve kamusal kaynaklı olmayan bizden bir proje ile'' , özel bir gün olarak yeni bir nitelik kazandıran Öncelikle Sayın GÜRER ve ailesine teşekkürlerimizi yinelemek ve kendileri ile tekrar karşılaşmaktan mutlu olduğumuzu ifade etmek isterim.Taşıdığı ve savaşın kaderini değiştirecek malzemenin kaybının iman ve inanç olduğu sürece önemli olmadığı gurur ve anlayışın yansıdığı anma töreni için Çanakkale Komutanlığı'nın üst düzey katılımla sağladığı desteğe teşekkürlerimizi minnet ve şükranlarımızı iletiyoruz.Gazi Mahmut ÜLKENBAY, Gazi Şükrü BARBAROS ve Gazi Harun TEKİNBAŞ'ın yakınlarından oluşan 2015 yılındaki grupla ve bizlere katılacak dostlarımızla birlikte 8.8.18 de tekrar beraber olmayı diliyorum.-------------------------------------1) Aşağıdaki linklerdeki yazılarımızın tekrar okunmasını önermek istiyorum;2) Barbaros Hayreddin Zırhlısı SerüveniAlmanya da 1891 yılında denize indirilen Ex Kurfürst Friedrich Wilhelm zırhlısı; 1910 yılında Osmanlı Devleti tarafından satın alınır. 31 Ağustos 1910 tarihinde Osmanlı Donanması na katılan zırhlıya, BARBAROS HAYREDDİN adı verilir.Barbaros Hayreddin, Amiral gemisi olarak hizmet verir. Balkan ve Çanakkale savaşlarında büyük hizmetler verir. 8 Ağustos 1915 tarihinde İstanbul dan Çanakkale ye gelirken Bolayır önlerinde İngiliz E-11 denizaltısı tarafından batırılır. Zırhlıdakilerin büyük kısmı şehit olur. Bir kısmı yüzerek Bolayır a çıkarlar. Bir kısmı da denizden toplanarak Gelibolu da karaya çıkarlar. Şehitler, Çanakkale Barbaros şehitliğinde defnedilir. Yaralılar çeşitli hastanelerde tedavi görür. Gazileri İstanbul a götürecek gemi sağlanamaz. Gaziler Gelibolu dan yürüyerek İstanbul a yola çıkarlar. Haftalar sonra İstanbul a gelinir.