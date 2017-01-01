Soli Pompeiopolis ve çevresi Arkeopark olacak
3 bin yıllık tarihe sahip olan Soli Pompeiopolis harabeleri ve çevresini arkeopark haline getirecek devproje tamamlanarak Kültür ve Turizm Bakanlığı'na sunuldu. İşte detaylar...
13 Ağustos 2017 Pazar
- Soli Pompeiopolis Sütunlu Caddesi nin yanı sıra antik liman, höyük ve Aratos un mezarının içerisinde bulunduğu yüzlerce dönümlük alan için hazırlanan projenin tamamladığını belirten Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan; kazıların son durumu hakkında Soli Pompeiopolis kazılarını gerçekleştiren Prof. Dr. Remzi Yağcı'dan bilgi aldı.
Soli Pompeiopolis Sütunlu Caddede gerçekleştirdikleri kazı çalışmalarına devam ettiklerini buna paralel olarak höyük alanının güney ucundaki hamamda kazı yaptıklarını ifade eden Yağcı, “Özellikle son dönemde oldukça önemli bulgular elde ettiğimiz Bizans dönemine ait bir hamamdaki çalışmaları kendisine göstermek istedik. Bu alan çok farklı kültürlerin iç içe geçmiş bir şeklini oluşturuyor. Tamamıyla açığa çıkarılarak restore edilirse dünya çok önemli bir esere kavuşmuş olacak '' dedi.
3 BİN YILA YAYILMIŞ MEDENİYETLERİN BEŞİĞİ
Bölgede kazıların tamamlanarak bir an önce turizme kazandırılması gerektiğini söyleyen Başkan Tarhan; “Bu zenginlikleri bir an önce yeryüzüne çıkararak insanlarla buluşturmalıyız. Bölgede kamulaştırmanın ve kazıların tamamlanarak tarihi değerlerin yok olmasının önüne geçmemiz gerekiyor. Burada 3 bin yılla yayılmış medeniyetlerin üst üste gelmiş kalıntılarından bahsediyoruz. Geçtiğimiz yıllarda inşat kazısında roma mezarları bulunmuştu. Yine birkaç gün önce yol yapımı sırasında birkaç mezarın bir arada bulunduğu mezarlık tesadüfen ortaya çıktı. Zaten uzun zamandır Soli ve çevresinde gerçekleşen kazılarda devam ediyor. Yine çok az da kalıntısı kalmış olsa da Amfi Tiyatro, çok fazla gündeme getirmemize rağmen halen gün yüze çıkaramadığımız, ünlü matematikçi ve düşünür Aratos un mezarı, güneyimizde Selçuk Üniversitesi tarafından geçtiğimiz günlerde keşfi tamamlanan Antik limanımız yeniden gün yüzüne çıkarılmayı bekliyor '' dedi.
Mezitli nin 3 bin yıllık geçmişiyle farklı kültürlerin buluşma noktası olduğunu ifade eden Başkan Tarhan, “ Valilik kanalıyla başlattığımız bir başvurumuz var. Zemine ve tarihi eserlere zarar vermeden dev bir arkeopark projesi ile bu tarihi eserleri halkımızla ve turizmle buluşturmayı hedefliyoruz. Eğer Kültür ve Turizm Bakanlığı ndan gereken onayı alabilirsek dünyanın pek çok yerinden tarih meraklıları gelip buraları yakından görme şansı bulacaklar. Mezitli ve Mersin in tüm dünyada tanınması için önemli bir adım atmış olacağız. Bu bölgenin Mersin in dünyaya açılan kapısı olacağına inancımız tam '' diye konuştu.
Kaynak: turİzmhaberlerİ.com