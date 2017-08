Küresel Veriler ve Kanıtlar Turizme Yön Verecek

WTTC 2016 ekonomi raporu verilerini değerlendiren Medikal Turizm Derneği Başkanı Uzm. Dr. Sinan İbiş; 'Seyahat ve turizm, büyümeye, iş gücü yaratmaya, ekonomik ve sosyal faydalar sağlamaya devam edecektir.' dedi.

Kaynak: turizmhaberleri.com

Dünya Seyahat ve Turizm Konseyi (WTTC), Seyahat ve Turizmin ekonomik ve sosyal katkıda bulunduğu küresel otoritedir. WTTC, sektörler için sürdürülebilir büyümeyi teşvik eder, hükümetler ve uluslararası kuruluşlarla iş yaratmak, ihracat yapmak ve zenginlik sağlamak için çalışır. 25 yılı aşkın bir süredir WTTC, Seyahat ve Turizmin ekonomik etkisini ölçmekte ve sektöre rehberlik edecek bilgileri üretmektedir. WTTC tarafından en son oluşturulan 2016 yılı ekonomi raporları dünyanın 184 ülkesini ve 24 bölgesini kapsamaktadır.10 yıllık tahminlere göre, sektörün uzun vadeli büyüme potansiyeli ve dünyanın ekonomik gücü ve sosyal kalkınmasına sağladığı hayati katkılar konusunda benzersiz bir bakış açısı sağlamaktadır. 2015 yılında seyahat ve turizm sektörünün büyümesi 2,8 olarak gerçekleşirken, buna paralel küresel ekonomiyi artırma oranı ise 2,3 olarak gerçekleşmiş, üretim ve perakende gibi bir dizi diğer büyük sektörleri geride bırakmıştır. Seyahat ve turizm 2016 yılında toplamda US $7,2 trilyon üretim yaparak küresel 9,8 ini oluşturmuştur ve 284 milyon işi desteklemiştir, bu da küresel ekonomideki 11 işte 1 e eşdeğerdir.Ekonomik kırılganlıklara ve daha geniş pazarlardaki diğer değişkenlik kaynaklarına rağmen, seyahat ve turizmin 2016 daki görünümü sağlam gözükmektedir. Sektörün gayri safi milli gelirdeki büyüme katkısının hızlanarak ekonominin genişlemesini tekrar geride bırakması beklenmektedir. 2016 daki güçlü büyümeye, gelişen bir küresel ekonominin katkıda bulunması muhtemeldir. Ev ekonomisi ile turizmde harcanabilir kapitalin geliştirilmesi ve turizme katılımın sağlanması harcanabilir enerji maliyetlerinin azalmasına katkı sağlarken; 10 yılı aşan bir sürede en düşük petrol fiyatlarına ulaşılmış olması da ulaşım maliyetlerini düşürerek turizm ve seyahat talebi artırmaya devam edecek.2016 yılında tüm dünyada emniyet ve güvenlik endişeleri dikkat çekmiştir ve bu konuların önümüzdeki yıllarda zorluklara neden olmaya devam edeceği de var sayılmaktadır. Sektörün esnek kalmaya devam ettiğini ve hükümetlerin turistlerin güvenliğini sağlamak ve güvenlik tehditlerinin etkisini en aza indirgemek için yoğun bir şekilde çalıştıkları da görülmektedir. Son aylarda şok ve hüzünle gözlemlenen küresel vahim olaylar, insanların seyahat etmesini durduramaz ve de durdurmamıştır. Çünkü insanlar işlerinin ve yaşamlarının bir parçası olan seyahatleri sürdürmeye devam etmiştir ve bunu her durumda da yapmaya devam edecektir.Dünya etrafında seyahat edenlerin akışını etkileyen başka faktörler de vardır. Özellikle ABD dolarının diğer para birimlerine göre daha güçlü olması hedeflerin fiyat rekabet gücünü değiştirmektedir ve bu durum kimin bu yıl nereye gideceğini de etkileyecektir. Şüphesiz, bu mevcut faktörlerin yanında yeni gelişmelerle tercih olasılıkları da ortaya çıkacaktır. Seyahat ve turizm, kazanç için kilit bir güçtür ve geçmişteki herhangi bir zorlukla yüzleşmek için güçlü ve uyarlanabilir olduğu da kanıtlanmıştır.Seyahat ve turizm, büyümeye, iş yaratmaya, ekonomik ve sosyal faydalar sağlamaya devam edecektir. Seyahat ve turizm sektörünün önümüzdeki on yılda geniş ekonomiden ve diğer birçok sanayiden daha hızlı büyümesi beklenmektedir ve 2026 ya kadar 370 milyondan fazla işi desteklemesi beklenmektedir. Böylesine güçlü bir büyüme, dünyadaki turizm hedeflerinin iş geliştirme için uygun ortamlar sağlamasını zorunlu kılacaktır. Kamu kurumları ile dünya genelindeki özel sektör arasında etkin bir koordinasyona ihtiyaç duyulacaktır. WTTC, kamu ve özel kuruluşların sürdürülebilir bir Seyahat ve turizm sektörünün gelecekteki büyümesi ve buna yönelik doğru kararları vermesi için gerekli bilgi ve kanıtları üretmesi son derece değerlidir ve turizm profesyonellerinin bu bilgilerden faydalanması gerekmektedir.