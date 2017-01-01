2 Yıllık Dünya Turu Aeneas'ın izinden başlıyor
Kadir UĞUR 2 yıllık Dünya Turu için BENTOUR yelkenlisi ile yola çıkıyor. Yazarımız Hüsnü Gümüş, 40 yıllık dostu Kadir Uğur'un Aeneas Rotası üzerinden ilerleyecek anlamlı girişimini yazdı... Rüzgarın bol olsun Kadir Uğur..
15 Ağustos 2017 Salı
- Hüsnü GÜMÜŞ-turizmhaberleri.com- Ankara
FIJET-ATURJET Üyesi
DÜNYA TURU AENEAS'IN İZİNDEN BAŞLIYOR
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40 yıllık dostum Kadir UĞUR'u 17 AĞUSTOS'ta Antalya 'dan; 23 AĞUSTOS'ta da Kuşadası'ndan 2 yıllık Dünya Turu için BENTOUR yelkenlisi ile uğurlayacağız.
Kendisine bu yolculukta eşlik edecek ekibi ile İtalya'ya kadar izlenecek yolun bir bölümü Truva Savaşı sonrasında Truva Soyunu devam ettirmek için tanrılar tarafından görevlendirilen Roma İmparatorluğunun kuran Aeneas (Afrodit – Venüs'ün Oğlu) rotası ile çakışıyor. http://antandros.org/assets/pdf/brochure-tr.pdf Truva, Antandros ve Aeneas
Prof. Dr. Gürcan POLAT tarafından Antandros Antik Kentinde yapılan kazılar sırasında elde edilen bilgiler Edremit Belediyesi ve Antandros Derneği'nin katkıları ile uygulanabilir projelere dönüşüyor. (1) www.facebook.com/Antandros-Derneyüzde C4yüzde 9Fi-170296683123334/
Gerçek ve Truva girişinde bulunan Truva Atı gibi Kazdağları'nın Gürgen Ağaçlarından yapılan 20 gemi ile Antandros'tan (Altıoluk) yola çıkan Aeneas Roma İmparatorluğu'nun temelini teşkil edecek Lavinium Kentini kurar. www.antandros.org.tr. Yatçılığın Türevleri
1983 yılında özgün bir çalışma olarak “Yat Turizmi Yönetmeliği '' ni hazırlarken Türkiye'deki yatçılığın limanlarla (Marinalarla), yarışlarla ve Sayın UĞUR'un yaptığı gibi etkinliklerle dünyaya açılmasını Yatçılığın türevleri ile dünya turizm denizciliğinde söz sahibi olmayı hedef hedeflemiştik. Gerçekleşen her etkinlik bu yönetmeliği hazırlayan ekibin bir üyesi olarak beni ayrıca mutlu etmektedir.
Ülkemizde Deniz Turizminin bu gün ulaştığı aşama Turizm Bankası'na Bodrum ve Kuşadası Yat Limanlarını inşa etmesi ve 2634 sayılı yasa ile gerekli düzenlemelerin yapılması için o zaman bize imkanlar hazırlayan değerli yöneticilerimizin de ileri görüşlerinin yansımalarından biridir. Rüzgarın Bol Olsun - Mast- und Schotbruch
Sayın UĞUR'u Türk Yat Turizminin ilk merkezlerinden biri olan Kuşadası'ndan uğurlamadan önce yaş gününü kutluyor ve Ege kıyılarından başlayan İtalya'da sona eren Aeneas'ın Rotası'nı dünya çevresine uzatarak anlamlı bir katkı sağlayacak yolculuğu için ekibiyle birlikte bol şanslar diliyoruz. (1)
Gazetemizde Antandros Kenti Kazıları ile ilgili olarak yer alan yazılar: www.turizmhaberleri.com/koseyazisi.asp?ID=1646 www.turizmhaberleri.com/haberayrinti.asp?ID=28189 www.turizmhaberleri.com/KoseYazisi.asp?ID=3278 www.turizmhaberleri.com/KoseYazisi.asp?ID=3424 Kaynak: turizmhaberleri.com