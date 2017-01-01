2 Yıllık Dünya Turu Aeneas'ın izinden başlıyor

Kadir UĞUR 2 yıllık Dünya Turu için BENTOUR yelkenlisi ile yola çıkıyor. Yazarımız Hüsnü Gümüş, 40 yıllık dostu Kadir Uğur'un Aeneas Rotası üzerinden ilerleyecek anlamlı girişimini yazdı... Rüzgarın bol olsun Kadir Uğur..