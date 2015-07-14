Isparta Sütçüler'de zeytinlik araziye mermer ocağı izni verilince Valiliğe suç duyurusunda bulunan doğa savaşçısı Mahmut Aksu isyan etti: “Sayın Valim ya beni, ya da buraya sahte raporlarla izin verenleri mahkemeye verin“ Yusuf Yavuz

Kaynak: turizmhaberleri.com

ZEYTİNLİK ARAZİYE MERMER OCAĞI İZNİ İSYAN ETTİRDİ!Isparta'nın dağları ve ormanları ile ünlü Sütçüler ilçesine bağlı Şeyhler köyündeki zeytinlik ve tarım arazilerinin bulunduğu bölgede mermer ocağı izni verilince vatandaşlar isyan etti.Sütçüler'de birbiri ardına açılan onlarca mermer ocağının yarattığı tahribata karşı yıllardır mücadele veren doğa savaşçısı Mahmut Aksu, Isparta Valiliği'ne mermer ocağı hakkında suç duyurusunda bulundu.VALİYE SESLENDİ: 'İLGİLİLERİN VİCDANSIZLIĞINI ÇÖZEMİYORUM'Bölgenin önemli tarımsal üretim merkezlerinden biri olan Şeyhler köyünde, Jim Spor Madencilik Ltd. Şti. tarafından açılmak istenen mermer ocağı için izin verilen alanın zeytinlik ve tarım arazisi olduğunu dile getiren Aksu, Isparta Valisi Şehmus Günaydın'a seslenerek, “Mevcut kanunlarımıza göre tek bir mermer ocağı bile açılamazken buraları görmeden izin veren ilgililerin vicdansızlıklarını çözemiyorum. Sayın Valim, sizin vicdanınıza soruyorum: “Ben tam 7 yıldır devletimin şikayet dilekçelerimi görmesini bekliyorum. Molotof atmıyorum, yakıp yıkmıyorum, devletime baş kaldırmıyorum. Sadece sabırla kanunlarımızı bekliyorum“ ifadelerine yer verdi.'BURASI SON KALE, SON UMUT, BÜTÜN DAĞLAR ZEYTİNLİK'Yüz hektarlık alanda açılmak istenen mermer ocağı işletmesinin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Isparta'yı ziyaret ettiği sırada iş makinelerini alandaki bir başka mermer ocağına indirdiğini ileri süren Aksu, “Burası son kale. Son umut. Bütün dağlar ve tarım arazileri zeytin ağaçları ile dolu. Sizden ya beni mahkemeye vermenizi ya da buraya yalan yanlış sahte raporlara izin veren ilgilileri mahkemeye vermenizi arz ediyorum“ dedi.'CUMHURBAŞKANIMIZ -HALK NE İSTERSE O- DİYOR, KÖYLÜLER MERMER OCAĞINA KARŞI'Zeytinlik alanda verilen mermer ocağı izninin iptal edilmesini isteyen Aksu, suç duyurusu dilekçesinde şu ifadelere yer verdi: “Sayın Cumhurbaşkanım, 'halk ne isterse o diyor. Bölgede ilgili kanuna göre 14/07/2015 tarihinde Şeyhler köyünde mermer ocağı sahipleri ve ilgili devlet daireleri yetkililerinin katılımı ile halkı bilgilendirme toplantısı yapılmış, köy halkı ve köy muhtarı kesinlikle bu ocağın açılmasına karşı olduğunu ifade etmişler bunun üzerin toplantı son bulmuştur. Köy halkı istemedikten sonra zaten bu ocağın açılması mümkün değildir.'YAKLAŞIK 2 BİN DÖNÜM ZEYTİNLİK VAR'Açılması planlanan ocak, Şeyhler köyü Kırca Zeytin Mahallesinin tam kalbindedir. Kırcazeytin Mahallesine 350 metre mesafededir. Bunu ölçen mermer ocağı firmasının kendisidir. Adından da anlaşılacağı üzere tüm dağ ve bahçeler zeytin ağaçları ile doludur. Köylünün tüm tapularında 'zeytinlik' yazmaktadır. Bölgedeki tapusuz dağlar da düşünüldüğünde, yaklaşık 2000 dönüm bir alan zeytin ağaçları ile doludur. Mermer ocağı açmayı planlayan mermer ocağı firmasının da bizzat çekip ÇED dosyasına koyduğu resimlerde de bu onurlu, vakur zeytin ağaçları görülmektedir.“'DEVLET KANDIRILIYOR, YETKİLİLER BUNA GÖZ YUMUYOR'Mermer ocağı açmak isteyen firmanın projeyle ilgili hazırladığı ÇED dosyasında söz konusu alanın 'Zeytinciliğin ıslahı ve Yabanilerinin Aşılattırılması Hakkında Kanun'da belirtilen alanlar kapsamında' bulunmadığını belirttiğine de işaret eden Aksu, devletin kandırıldığını, yetkililerin ise buna göz yumduğunu öne sürdü.YETKİLİLER HAKKINDA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU“Devletin resmi tapularında zeytinlik yazan bu araziler ve zeytin ağaçları ne olacak?“ diye soran Aksu, “Mermer firmasının raporunda bile bu onurlu zeytin ağaçları bu kadar net görünür iken, bu ağaçları kayda almayan, Sütçüler Orman İşletme Müdürlüğü, Isparta Orman Bölge Müdürlüğü, Isparta Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü yetkilileri hakkında görevlerini kötüye kullanmaktan suç duyurusunda bulunuyorum“ ifadelerini kullandı.YABAN HAYATI DA ZARAR GÖRECEKMermer ocağı açılmak istenen bölgenin ayrıca yaban hayatı açısından da oldukça zengin olduğuna işaret eden Mahmut Aksu, dağ keçisi, kızıl akbaba, kurt ve çakal gibi yaban hayvanlarının yaşam alanı olan ruhsat sahası çevresinin uluslararası sözleşmeler kapsamında korunması gerektiğini dile getirdi.'MERMER OCAĞINA İZİN VERENLER HAKKINDA DAVA AÇILSIN'Isparta Valiliği'nden ruhsata konu alandaki vatandaşlara ait tapuların incelenmesini ve zeytinlik arazilerin kontrol edilmesini talep eden Aksu, suç duyurusu dilekçesinde ayrıca şu ifadelere yer verdi: “Ankara'dan getirtilecek, alanında uzman, şerefli, namuslu, dürüst bir bilirkişi heyetine bölgenin incelettirilmesini, tüm bu katliamların durdurulmasını, bu ocağın izinlerinin iptal edilmesini, doğaya daha fazla zarar verilerek, geri dönüşü olmayan duruma düşmeden gerekli işlemlerin yapılmasını ve görevini zamanında yapmayan yalan yanlış sahte raporlarla devletini kandıran ilgilileri, bu mermer ocağı dosyasına izin veren tüm vali, vali yardımcıları hakkında görevini yapmamaktan, görevini kötüye kullanmaktan, vatan toprağına ihanetten kamu adına dava açılmasını yüksek müsaadelerinize arz ederim.“