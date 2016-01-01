Expo 2016 Antalya soru önergesi TBMM'de
CHP Genel Başkan Yardımcısı Çetin Osman Budak, EXPO 2016 Antalya ile ilgili çelişkili açıklamaları TBMM gündemine taşıdı.
16 Ağustos 2017 Çarşamba
- Expo Antalya 2016 belirsizliğini korumaya devam ediyor. Özelleştirme kapsamına alınacağı belirtilen sergi alanı ile ilgili 'yeni projeler düşünüyoruz' açıklaması ise tam bir çelişki yarattı.
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak, Başbakan Binali Yıldırım ın yanıtlaması istemiyle verdiği önergede, AKP Genel Başkanı Erdoğan ın EXPO 2016 alanıyla ilgili Antalya da yaptığı “yeni projeler düşünüyoruz '' açıklamasına dikkat çekti.
Budak, “Yaklaşık 1.7 milyar TL lik harcama ile gerçekleştirilen, geliri ise 20 milyon TL de kalan Antalya EXPO 2016 Sergisi nin tamamlanmasının ardından, EXPO alanının nasıl değerlendirileceği ile ilgili çelişkili açıklamalar yapıldığı görülmektedir. EXPO alanı bir yandan özelleştirme kapsamına alınırken, bir yandan da AKP Genel Başkanı Erdoğan, 'yeni projeler düşünüyoruz açıklaması yapmaktadır. Yaklaşık 10 aydır alanın nasıl değerlendirileceğinin belirlenmemesinin, kamu zararını büyüttüğü bildirilmektedir '' dedi.
ÇEKİM MERKEZİ İÇİN DAHA NE KADAR HARCANACAK?
EXPO 2016 Antalya Sergisi nin tamamlanmasından bu yana geçen sürede, alanın giderleri için ne kadar harcama yapıldığı konusunda bilgi isteyen Budak, “EXPO alanının bakım ve işletme gideri aylık ne kadardır? Bu arada bir gelir sağlanmışsa ne kadardır? EXPO alanı özelleştirilecek midir yoksa 'çekim merkezi olması için 'yeni projeler mi devreye sokulacaktır? Bölge çekim merkezi olduktan sonra mı özelleştirilecektir? EXPO alanının nasıl değerlendirileceği konusu, daha önce neden belirlenmemiştir? Bölge neden sergi süresince 'çekim merkezi haline getirilememiştir? EXPO nun çekim merkezi olması için hangi projeler devreye sokulacaktır? Bu projeler için yaklaşık 1.7 milyar TL lik harcamanın üzerine daha ne kadarlık bütçe kullanılacaktır? Finansman nereden sağlanacaktır? '' sorularına yanıt istedi. Budak, şöyle devam etti:
“Hükümetiniz, EXPO 2016 Antalya Sergisi nin etkinliği (yapılan harcama ve sağlanan katkı) konusunda bir inceleme yapmış mıdır? Hangi sonuçlara ulaşılmıştır? Yapılan toplam harcama ve sağlanan gelir ne kadardır? Kamu zararı tespitleri karşısında, sorumlularından bunun rücu edilmesi için bir adım atılacak mıdır? ''
Kaynak: turizmhaberleri.com