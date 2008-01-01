İnegöl Yamaç Paraşütü Festivali başlıyor

Türkiye'nin dört bir yanından gelecek olan yamaç paraşütü tutkunları Aktaş Tepe'den uçarak gökyüzünde buluşacak.

16 Ağustos 2017 Çarşamba - İnegöl ün Doğa Sporları ve Turizm Merkezi (DOSTUM) desteği ile düzenlenen Yamaç Paraşütü Festivali 20 Ağustos Pazar günü gerçekleştirilecek.

Türkiye nin en güvenli ve üç yöne kalkış sağlayan ilk ve tek tepesi olan Aktaş Tepe den uçarak gökyüzünde buluşacak.

Uludağ ın eteklerindeki Kıran ve Çiftlik mahalleleri üzerinde bulunan 2232 rakımlı Aktaş Tepe, Türkiye nin en güvenli ve üç yöne kalkış sağlayan ilk ve tek tepesi konumunda...

Yamaç paraşütü yapmayı seven tüm profesyoneller sabah saat 08.00 de İnegöl DOSTUM da buluşarak özel araçlarla ücretsiz olarak Aktaş Tepe ye çıkarıldıktan sonra atlayışlarını gerçekleştirecekler. Festivale katılmak isteyen herkes www.dostum.org.tr adresinden ve 0224 777 0550 numaralı telefondan kayıt yaptırarak, bu heyecan dolu günde gökyüzündeki şölene katılabilir.




                Google+ paylaş               
İNEGÖL YAMAÇ PARAŞÜTÜ FESTİVALİ BAŞLIYOR
          
Günün Haber Başlıkları
EXPO 2016 ANTALYA SORU ÖNERGESİ TBMM'DE
İŞTE ALZHEİMER'DAN KORUNMANIZA YARDIMCI BESİNLER…
TATİLDEN KİLO ALMADAN DÖNMEK İSTİYORSANIZ
MEME KANSERİNDE YENİ TEDAVİLER YAŞAM KALİTESİNİ YÜKSELTİYOR
 Yorumlar

Benzer Haberler :
     2 YILLIK DÜNYA TURU AENEAS'IN İZİNDEN BAŞLIYOR -  1 yorum var!
     BODRUM MÜZİK FESTİVALİ'NDE ÇOCUK ATÖLYELERİ
     FAZIL SAY VE YENİLİKLERLE BODRUM MÜZİK FESTİVALİ BAŞLIYOR
     ULUSLARARASI GÜMÜŞLÜK KLASİK MÜZİK FESTİVALİ BAŞLIYOR
     ULUSLARARASI KALEİÇİ OLD TOWN FESTİVALİ BAŞLIYOR
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx