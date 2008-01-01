İnegöl Yamaç Paraşütü Festivali başlıyor
Türkiye'nin dört bir yanından gelecek olan yamaç paraşütü tutkunları Aktaş Tepe'den uçarak gökyüzünde buluşacak.
16 Ağustos 2017 Çarşamba
- İnegöl ün Doğa Sporları ve Turizm Merkezi (DOSTUM) desteği ile düzenlenen Yamaç Paraşütü Festivali 20 Ağustos Pazar günü gerçekleştirilecek.
Türkiye nin en güvenli ve üç yöne kalkış sağlayan ilk ve tek tepesi olan Aktaş Tepe den uçarak gökyüzünde buluşacak.
Uludağ ın eteklerindeki Kıran ve Çiftlik mahalleleri üzerinde bulunan 2232 rakımlı Aktaş Tepe, Türkiye nin en güvenli ve üç yöne kalkış sağlayan ilk ve tek tepesi konumunda...
Yamaç paraşütü yapmayı seven tüm profesyoneller sabah saat 08.00 de İnegöl DOSTUM da buluşarak özel araçlarla ücretsiz olarak Aktaş Tepe ye çıkarıldıktan sonra atlayışlarını gerçekleştirecekler. Festivale katılmak isteyen herkes www.dostum.org.tr
adresinden ve 0224 777 0550 numaralı telefondan kayıt yaptırarak, bu heyecan dolu günde gökyüzündeki şölene katılabilir.