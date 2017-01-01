Lufthansa, airberlin'in yeniden yapılandırılmasını destekliyor

Geçici iflas başvurusunda bulunan airberlin'in yeniden yapılandırılmasını desteklediğini açıklayan Lufthansa görüşmelerin devam ettiğini duyurdu.

16 Ağustos 2017 Çarşamba - Lufthansa tarafından yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi:

airberlin, yeniden yapılandırılmasına devam edebilmek için, bugün Berlin-Charlottenburg yerel mahkemesinde kendi kendini idare etme hususunda geçici iflas başvurusunda bulundu. Lufthansa, havayolunun yeniden yapılanma çabalarını Alman Hükümeti ile birlikte desteklemektedir.

Aynı zamanda, airberlin'in Eurowings ve Austrian Airlines'tan wet-lease sözleşmesi ile aldığı tüm uçakların eskisi gibi çalışmaya devam etmesi sağlanacaktır.

Lufthansa, airberlin Group'un bazı bölümlerinin devralınması için airberlin ile görüşmeler yapmakta ve ek personel alabilme olasılığını araştırmaktadır. Lufthansa, bu görüşmeleri başarıyla sonuçlandırmayı amaçlamaktadır.

Kaynak: turizmhaberleri.com

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LUFTHANSA, AİRBERLİN'İN YENİDEN YAPILANDIRILMASINI DESTEKLİYOR
          
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