Bayram Tatili 10 gün oldu!

Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Kurban Bayramı tatilinin 10 güne uzatıldığını açıkladı.

16 Ağustos 2017 Çarşamba - turizmhaberleri.com-haber merkezi

Turizmcilerin merakla beklediği açıklama Bakanlar Kurulu toplantısından çıktı. Kurban Bayramı tatilinin 10 gün uzatılmasının turizm ekonomisini canlandıracağını belirten hükümet yetkilileri karar öncesinde olumlu mesajlar vererek beklentilere yeşil ışık yakmışlardı.

Buna göre, 26-27 Ağustos hafta sonu tatili ile birlikte 28 - 29-30 -31 Ağustos'un Kurban Bayramı tatiline dahil edilmesiyle birlikte toplam 10 gün Bayram tatili izni verildi.




Kaynak: turizmhaberleri.com

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BAYRAM TATİLİ 10 GÜN OLDU!
          
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